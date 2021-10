L’ignoranza genera i mostri (e fascisterie), la negazione del confronto genera ingiustizie

Non ci sono parole per commentare l’attacco squadristico alla CGIL di Roma nell’ambito dei disordini aizzati dai fascisti che hanno trovato un brodo di coltura nei movimenti autonominatosi novax e nopass a loro volta alimentati da ignoranza, negazione dell’evidenza e fumisterie parascientifiche.

Medicina Democratica è sempre stata e sarà impegnata insieme al Movimento Operaio e Sindacale nella difesa della democrazia contro azioni e mentalità fasciste che non sono circoscritto a Forza Nuova ma che vede infiltrazioni anche in forze di governo (Lega) e di opposizione (Fratelli d’Italia).

I limiti dei vaccini, di tutti i vaccini, sono conosciuti inclusi quelli anticovid ma, l’abbiamo già detto, sono uno strumento essenziale per il contenimento della pandemia, la stupidità della politica di negare la disponibilità del vaccino a tutte le popolazioni (ricordiamo di sostenere l’iniziativa dei cittadini europei noprofitonpandemic per la moratoria dei brevetti sui vaccini da parte delle big pharma) è analoga alle farneticazioni di chi vede nei vaccini complotti di ogni genere.

Invitiamo chi non sia convinto delle scelte politiche di non farsi strumentalizzare da questi soggetti che nulla hanno a che fare con la tutela della salute collettiva e ha estendere l’attenzione ai nodi reali per superare la pandemia : una sanità pubblica, universalistica, finanziata adeguatamente con la fiscalità generale, partecipata che agisca per garantire innanzitutto la prevenzione nei luoghi di vita di lavoro, e poi la cura e la riabilitazione.

Non per questo concordiamo con la estensione dello strumento del green pass generalizzato in tutti i luoghi di lavoro, già oggetto da aprile 2020 dei protocolli anticovid e quindi “aperti” in quanto considerati sicuri grazie a tali misure, tanto più se l’assenza del certificato determina la sospensione dal lavoro e perdita di reddito.

Nello stesso tempo vediamo aggirata la normativa sulla sicurezza sul lavoro (rischi biologici) in un momento in cui la ripresa ha tragicamente riattivato gli infortuni azzerando la dialettica tra i soggetti della prevenzione (datore di lavoro, Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, lavoratori, rappresentanti per la sicurezza).

Purtroppo non esiste un vaccino contro la stupidità e il fascismo, sarebbe l’unico da rendere, eventualmente, obbligatorio ma è la nostra storia, la storia della resistenza e della nascita della Repubblica che contengono già gli anticorpi adatti.

15 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO