Una escalation armata in Europa deve essere evitata. Lettera a Di Maio

Al Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

L’Associazione Internazionale Degli Avvocati contro le armi nucleari come altri cittadini in Italia e in Europa sono molto preoccupati dall’attuale crisi tra la Federazione Russia da una parte e l’Ucraina ed alcuni Stati dell’Europa della NATO dall’altra.

Non è possibile indicare con certezza il responsabile in questo conflitto ma riteniamo comunque che la Nato, di cui l’Italia fa parte, al suo summit del 14-6-2021 ha riconfermato la sua Agenda 2030 che intende a perfezionare la sua politica di deterrenza nucleare.

Dall’Agenda si può evincere una politica dell’allargamento della alleanza verso Est che pare proprio essere alla base dell’attuale controversia e delle minacciose manovre delle truppe della Federazione Russa al confine est dell’Ucraina.

Un’escalation armata in Europa dev’essere evitata con ogni mezzo pacifico a disposizione secondo gli obblighi del diritto internazionale soprattutto in considerazione del fatto che a fronteggiarsi sono Stati dotati di arsenali nucleari dislocati anche sul territorio italiano (Ghedi e Aviano).

Quest’ultima circostanza è estremamente preoccupante poiché fa sì che le basi italiane siano tra gli obbiettivi dei nuclear strike russi e, d’altra parte, potrebbero implicare la partecipazione attiva di personale militare italiano in bombardamenti con armi nucleari che sono contrari al diritto internazionale in ogni circostanza.

Secondo l’opinione dei sottoscritti è quindi opportuno e auspicabile che l’Italia, in ambito dell’art. 26 della Convenzione relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro della OSCE del 15. 12.1992 promuova con assoluta urgenza una richiesta per una procedura, presso la Corte OSCE di Ginevra, o in altra opportuna sede, per trovare una soluzione pacifica alla controversia che ormai da mesi tende a inasprirsi.

Per eventuali approfondimenti siamo a Sua completa diposizione.

*Ialana (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, sezione italiana)

