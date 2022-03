Fermare la guerra, non alimentarla

Ieri sulla pagina facebook di Contropiano è stata trasmessa in diretta una tavola rotonda con Giorgio Cremaschi, con il noto scrittore Valerio Evangelisti, l’ex europarlamentare Eleonora Forenza ed Alberto Fazolo, autore del libro “In Donbass non si passa”, coordinati da Alessio Ramaccioni. Anche questa settimana la tavola rotonda di Contropiano è stata seguita da migliaia di persone.

Tre su quattro degli ospiti sono stati in Donbass negli anni scorsi, ed hanno verificato sul campo una situazione di guerra dal 2014 che i mass media e il dibattito politico in Italia hanno sistematicamente rimosso. Per questa ragione le autorità ucraine li hanno schedati come “terroristi” (per paradosso nella stessa lista nera è finito anche il noto cantante Albano, ndr).

La discussione ha affrontato gli inquietanti scenari di una guerra dalla quale diventa sempre meno difficile escludere la sua dimensione nucleare, è stato commentato il gravissimo intervento bellicista di Draghi alla Camera e al Senato e c’è stato un focus storico sulla conferenza di Zimmerwald nel 1915 che vide riuniti i delegati di quella minoranza del movimento operaio che si schierò contro la Prima Guerra Mondiale dichiarando “guerra alla guerra”.

