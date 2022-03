Sull’Italia in guerra Draghi ha la maggioranza in Parlamento, non nella società

Stando ad un sondaggio condotta dalla società Demopolis per la trasmissione Otto e Mezzo, della 7, solo il 10% degli italiani condivide l’opzione che preveda l’invio di truppe italiane in Ucraina e un supporto militare della Nato sul campo.

Per il 25% degli intervistati afferma che sarebbe stato preferibile puntare soltanto ad azioni diplomatiche per favorire la ripresa del dialogo con la Russia e non alle sanzioni.

Per il 58% è invece giusta la strada intrapresa di severe sanzioni economiche e bancarie alla Russia.

In termini di collocazione politica degli intervistati, appaiono significative, nel sondaggio di Demopolis, le differenze tra i votanti ai vari partiti.

Ad approvare in pieno la strategia di pesanti sanzioni economiche sono il 78% di chi vota il PD e circa 6 elettori su 10 di Fratelli d’Italia e del M5S. Questa quota si riduce al 37% nel caso degli elettori della Lega.

L’ipotesi di invio di truppe Nato a sostegno dell’Ucraina, risulta poi estremamente minoritaria, senza sostanziale differenza tra i partiti, la quota di quanti propendono per un coinvolgimento militare dell’Italia. Esattamente il contrario di quanto è avvenuto in Parlamento.

Secondo l’indagine dell’Istituto Demopolis, le immagini da Kiev e le dichiarazioni delle ultime ore di Putin, Zelensky e dei leader della Nato, stanno alimentando le preoccupazioni nell’opinione pubblica italiana.

Il 72% degli italiani teme un’escalation del conflitto, con il rischio di un coinvolgimento dell’Europa. Quasi 2 cittadini su 3, intervistati da Demopolis, appaiono preoccupati anche dell’impatto sugli approvvigionamenti di gas per l’Italia, con l’incremento ulteriore dei costi dell’energia ed una conseguente frenata della ripresa economica appena iniziata.

Il 56% degli italiani ribadisce il timore di un coinvolgimento militare del nostro Paese, mentre il 44% pone l’attenzione sulla crisi umanitaria dei profughi in fuga dall’Ucraina.

Il sondaggio commissionato alla RWG, in questo caso dal Tg di Mentana, da invece risultati diversi e più lusinghieri per le scelte intraprese dal governo Draghi sulla guerra.

Il 53% degli intervistati ritiene che la risposta dell’Unione Europea all’attacco russo all’Ucraina sia stata troppo debole. Il 56% si è detto favorevole alle sanzioni alla Russia (anche se un 18% vorrebbe escludere il gas e il 21% vorrebbe sanzioni solo contro gli oligarchi e i leader politici russi). Il 64% si dice però poco convinto che le sanzioni avranno effetto sulle scelte politiche del governo russo.

