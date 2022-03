Fermiamo la guerra, ora!!!

L’assemblea cittadina contro la guerra tenutasi a Roma il 3 marzo, ritenendo totalmente inadeguata la nuova piattaforma della manifestazione per la pace convocata per sabato 5 marzo, non aderisce ma partecipa alla giornata di mobilitazione contro la guerra, dandosi appuntamento alle ore 14.00 in Piazza Esquilino.

Saremo in piazza ma su contenuti ben diversi da una piattaforma diventata un documento di consenso alla linea guerrafondaia e all’economia di guerra annunciate dal governo Draghi sul conflitto in Ucraina.

Saremo in piazza con uno striscione che afferma “Fuori l’Italia dalla guerra, No all’invio di armi, via dalla Nato”.

Sabato 5 marzo invitiamo tutte e tutti a concentrarsi alle ore 14.00 a Piazza Esquilino.

Inoltre, l’assemblea ritiene decisivo mettere in campo una manifestazione cittadina contro la guerra entro i prossimi quindici giorni con l’obiettivo di interloquire con la società e i settori popolari sui rischi di un un coinvolgimento dell’Italia nella guerra e le conseguenze dell’economia di guerra annunciati dal governo Draghi.

