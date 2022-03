Intensificati voli di aiuti militari tra Italia e Polonia

Secondo quanto riferisce la rete Weapons Watch che monitora i traffici di armi da e verso l’Italia, è già dal 1 marzo che dall’aeroporto di Pisa stanno partendo aerei da carico militari diretti ad una base militare in Polonia dove ci sono già militari Usa.

In pratica il primo aereo con materiale militare per l’Ucraina è partito dall’Italia lo stesso giorno che la Camera e il Senato ne stavano discutendo l’opportunità.

In una nota comune, Weapons Watch, Rete per la Pace e il Disarmo e Osservatorio Permamente sulle Armi Leggere, scrivono che fonti di stampa hanno dato notizia che due C-130J “Hercules” dell’Aeronautica militare italiana sono partiti nei giorni scorsi dall’aeroporto di Pisa diretti allo scalo polacco di Rzeszow/Jasionka, a un centinaio di chilometri dalla frontiera ucraina. La rete degli spotter ha segnalato inoltre altri voli militari partiti dall’Italia.

Secondo una nostra ricostruzione, quello in corso sembra configurarsi come un vero e proprio “ponte aereo” militare internazionale verso la base di Rzeszow, nella Polonia orientale, dove già dai primi di febbraio opera un comando logistico USA. Su Rzeszow stanno convergendo aerei provenienti anche da altri paesi, in particolare dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dal Belgio, dalla Spagna, dal Canada.

Per quanto riguarda l’Italia, si tratta di un rapido incremento dei voli giornalieri dell’Aeronautica Militare a destinazione Rzeszow, che ha riguardato anche l’impiego di velivoli normalmente di stanza a Pratica di Mare e Grosseto:

Partenza Arrivo Volo Sigla Tipo Pisa, mar. 1.3.22 Constanta, mar. 1.3.22, 20:17 EET, poi a Rzeszow/Jasionka, 2.3.22 (?) IAM4679 MM62178 C-130J Hercules Pisa, merc. 2.3.22, 12:57 Rzeszow/Jasionka, 2.3.22, 15:28 IAM4663 MM62177 C-130J Hercules Pisa, gio. 3.3.22, 16:55 Rzeszow/Jasionka, 3.3.22, 18:38 IAM1430 MM62227 Boeing KC-767A Pisa, gio. 3.3.22, 18:00 Rzeszow/Jasionka, 3.3.22, 19:51 IAM1430 MM62229 Boeing KC-767A Pisa, ven. 4.3.22, 11:16 Rzeszow/Jasionka, 4.3.22, 12:41 IAM1412 MM62227 Boeing KC-767A Pisa, ven. 4.3.22, 13:11 Rzeszow/Jasionka, 4.3.22, 15:45 IAM4664 MM62177 C-130J Hercules Pisa, ven. 4.3.22, 22:27 Rzeszow/Jasionka, 5.3.22, 00:02 IAM1425 MM62227 Boeing KC-767A Pisa, sab. 5.3.22, 9:09 Rzeszow/Jasionka, 5.3.22, 11:00 IAM1420 MM62227 Boeing KC-767A Pisa, sab. 5.3.22, 14:04 Rzeszow/Jasionka, 5.3.22, 15:50 IAM4675 MM62177 C-130J Hercules Pisa, sab. 5.3.22, 21:48 Rzeszow/Jasionka, 5.3.22, 23:39 IAM1421 MM62227 Boeing KC-767A Pisa, dom. 6.3.22, 10:08 Rzeszow/Jasionka, 6.3.22, 11:53 IAM1423 MM62227 Boeing 767-200 Pisa, dom. 6.3.22, 13:19 Rzeszow/Jasionka, 6.3.22, 16:17 IAM4676 MM62177 C-130J Hercules Pisa, dom. 6.3.22, 20:59 Rzeszow/Jasionka, 6.3.22, 22:44 IAM1424 MM62227 Boeing 767-200

In considerazione dell’impiego di personale militare italiano nel trasporto di materiali militari per il conflitto in corso in Ucraina, tra Paesi non appartenenti alle alleanze militari che impegnano il nostro Paese, la Rete Italiana Pace e Disarmo, l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) e The Weapon Watch chiedono al Governo di comunicare al Parlamento tutte le operazioni in corso informando riguardo alle tipologie di materiali militari che vengono inviati in Polonia e i destinatari e utilizzatori finali ucraini di tali materiali militari.

8 Marzo 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO