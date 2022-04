Per far fronte ad una condanna, che vede il risarcimento di 20.000 euro a Lega, Salvini, Bergonzoni e Fabbri, gli antifascisti condannati – tra cui un nostro compagno – hanno organizzato una campagna dal titolo 20.000 leghe di ricatto – raccolta fondi solidale.

Crediamo che, come antifascisti/e, sia doveroso mostrarsi complici e solidali con i ragazzi condannati, e facciamo appello alla solidarietà di tutte e tutti per contribuire alle spese che incombono sui ragazzi.

Il sostegno alle lotte, in un momento come questo in cui l’aumento del controllo poliziesco e delle misure repressivo si fanno sempre più forti a causa del vento di guerra che ha di nuovo invaso l’Europa, si fa ancora più importante.

La solidarietà non solo rappresenta l’unico strumento per far fronte a questa sentenza, ma costituisce anche messaggio di speranza per chi in futuro si troverà a lottare contro le ingiustizie.

Per contribuire

Pagina Facebook

3 Aprile 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO