Dopo quasi due mesi di campagna bellicista martellante a reti unificate, a cui in queste ore si aggiunge tristemente anche Mattarella, c’è da registrare in colossale fallimento del sistema.

Secondo un sondaggio, meno del 40% degli italiani è convinto che la guerra continui per le mire di conquista del mondo di Putin, mentre il 60% pensa che ciò sia dovuto alla indisponibilità ucraina alle mediazioni, all’assenza di un ruolo della UE e soprattutto agli USA che soffiano sul fuoco per i loro interessi.

Magari il sondaggio non sarà preciso, ma certo indica una tendenza di fondo che c’è dall’inizio della guerra: una parte grande, la maggioranza, degli italiani non si arruola.

Il colossale fallimento della propaganda di guerra è un segno di intelligenza e saggezza del popolo italiano, ma anche un segnale d’allarme fortissimo per la nostra già fragile democrazia.

Infatti fino a quando il sistema politico e di potere potrà ignorare e andare contro i sentimenti di tanta parte del paese, senza mettere in discussione alla radice tutti i nostri principi costituzionali?

Sempre di più il nostro no alla guerra diventa lotta per la democrazia, non solo in Russia o in Ucraina, ma soprattutto qui in Italia.