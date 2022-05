Lasciamo il mondo in pace. Mettiamoci al lavoro insieme

NO alla guerra, all’invio delle armi e all’aumento della spesa militare

SI alla pace, alla diplomazia, al dialogo e alla spesa per istruzione, sanità e lavoro.

Il Premier e la sua maggioranza, a colpi di provvedimenti blindati, stanno andando palesemente contro la volontà di cittadine e cittadini, che si sono già espressi contrariamente alla guerra e all’invio di armi.

Il rischio che corriamo è di finire tutti sul baratro della terza guerra mondiale!

Mentre Draghi volerà in America per prendere ordini da Biden, scenderemo in piazza a ribadire il nostro NO alla guerra.

Invitiamo tutt* ad unirsi a noi: soggetti politici che hanno votato NO all’invio di armi, comitati, mondo dell’associazionismo, artisti, mondo accademico e soprattutto cittadini.

Nessuno escluso, perché la pace ha tanti colori, e noi vogliamo riunirli tutti sotto la sua bandiera. Mobilitiamoci prima che sia troppo tardi!

Per informazioni e adesioni: manifesta@camera.it