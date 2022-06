Elezioni amministrative. Le alternative dove è possibile

Il 12 giugno si vota per le elezioni comunali in decine di città, incluse alcune aree metropolitane come Genova e Palermo.

Le elezioni si terranno anche in altri capoluoghi come Catanzaro e L’Aquila e poi Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo.

In questa scadenza elettorale, lì dove è stato possibile, Potere al Popolo ha cercato di materializzare una alternativa al quadro politico messo a disposizione dal monopolio centro-destra e centro-sinistra tornato a incombere dopo l’arruolamento del M5S nell’alleanza con il Pd anche a livello locale.

A Palermo (673.000 abitanti) Potere al Popolo, con una propria lista in coalizione la lista del sindaco, sostiene la candidata sindaca unitaria Rita Barbera. Il capolista di Pap sarà Tony Pellicane.

A Padova (209.000 abitanti) Potere al Popolo ha animato una lista unitaria alternativa “Tutta nostra la città” (mutuando al plurale una vecchia canzone dell’Equipe 84) e presentando come candidato sindaco Luca Lendaro, insegnante e attivista di Potere di Popolo.

A Parma (194.000 abitanti) ci saranno due liste – quella di Potere al Popolo e quella di Prc/Pci – che sosterranno insieme la candidatura unitaria a sindaco di Andrea Bui, anche lui attivista di Potere al Popolo.

A Catanzaro (90.000 abitanti) la scelta di Potere al Popolo è stata invece quella di dare vita ad una lista civica “Insieme Osiamo” con Francesco Di Lieto come candidato sindaco. I candidati di Potere al Popolo saranno nella lista.

E poi in centri più piccoli, soprattutto in Campania, Potere al Popolo presenta in alcuni casi propri candidati sindaci e proprie liste come a Nocera Inferiore o in coalizione come a Pozzuoli e Buccino.

A Pozzuoli (81.000 abitanti) il candidato sindaco per Potere al Popolo sarà Raffaele Postiglione a nome della coalizione “Possiamo”.

A Nocera (45.000 abitanti) Potere al Popolo si presenta con la propria lista ed ha indicato come candidata sindaca Erminia Maiorino.

A Buccino (4.900 abitanti) Potere al Popolo ha contribuito a dare vita ad una lista civica “Futura” che candida come sindaco Vincenzina Di Leo.

Nel recente documento del Coordinamento Nazionale, relativamente a questa scadenza elettorale, Potere al Popolo scrive che:

“Siamo orgogliosi delle liste che abbiamo costruito in tanti territori, riuscendo a raccogliere le energie più pulite, combattive e curiose della cittadinanza, presentando il simbolo di Potere al Popolo, ma anche sperimentando forme nuove, costruendo coalizioni di alternativa al blocco di poteri che attualmente tiene sotto scacco il paese e ci nega la possibilità di abitare città vivibili, più eque e sostenibili, che diano spazio alle esigenze popolari e non a clientele o interessi privati”.

7 Giugno 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO