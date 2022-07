Giù le mani da USB, mercoledì 20 presidio in piazza SS Apostoli alle 11,30

Nel periodo in cui appare sempre più evidente la crisi economica e le difficoltà ad andare avanti per milioni di italiani, la magistratura di Piacenza apre un fronte di indagine ancora inedito in Italia, la persecuzione dei sindacati conflittuali! Misure cautelari e perquisizioni contro l’Unione Sindacale di Base e le lotte di classe: USB ha proclamato lo sciopero generale della logistica a partire da questa sera.