Se ne è andato Mario Fiorentini, orgoglio partigiano!

Ieri mattina ci ha lasciato a 103 anni Mario Fiorentini, partigiano comunista e comandante dei GAP “Antonio Gramsci”, uno degli organizzatori dell’operazione via Rasella.

Via Rasella, orgoglio partigiano, e la lotta di tutti i compagni e le compagne contro l’oppressore nazifascista nel nostro paese saranno sempre eterno esempio per i nuovi partigiani, di oggi e di domani, di chi ha dato la vita per un mondo migliore come Bozambo, alle nuove generazioni di comunisti che si preparano all’autunno di lotta.

In un mondo dove il Modo di produzione capitalista non smette di generare guerra, devastazione ambientale, miseria e sfruttamento, il ricordo vivo, pieno e profondo della Resistenza partigiana guida ancora oggi la nostra lotta quotidiana per l’alternativa di sistema, per la liberazione dallo sfruttamento dell’essere umano e della natura, per la giustizia sociale. Per il socialismo del XXI secolo.

Ciao Mario

Che la terra ti sia lieve ✊🌹

OSA Roma

Cambiare Rotta Roma

Rete dei Comunisti Roma

