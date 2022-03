Via Rasella, orgoglio partigiano! 

23 marzo 1944 – 23 marzo 2022

In continuità con la passeggiata dell’anno scorso, a 78 anni di distanza siamo ancora qui in via Rasella, con orgoglio partigiano a ricordare l’operazione condotta dai GAP romani contro l’occupante nazifascista.

Abbiamo assistito per troppi anni a una vergognosa campagna bipartisan che accomunava il centrosinistra e il centrodestra in riabilitazioni su una presunta pace storica da ratificare tra repubblichini e partigiani. Un insulto ai milioni di partigiani che a Roma, nel paese e nel resto d’Europa, fino in Unione Sovietica, hanno combattuto, morendo contro il nazifascismo e per una società migliore.

Oggi poniamo questa targa a futura memoria per le nuove generazioni che si affacciano sul panorama politico, affinché il revisionismo storico, sempre più aggressivo in questi giorni, non cancelli il ruolo e la parte della barricata scelta e onorata dai partigiani.

Ma non basta solo il ricordo, la memoria e la testimonianza. Il senso più profondo è raccogliere il testimone, prendere parte, studiare e organizzarsi, costruire una nuova resistenza contro la barbarie del moderno mondo capitalista.

Come i partigiani, spesso giovanissimi ragazzi e ragazze, scelsero la strada dura e piena di ostacoli della lotta senza tregua contro il nemico invasore e traditore, così noi oggi siamo chiamati alle sfide di un mondo dove il sopruso, lo sfruttamento e la repressione avanzano e a cui non si può rimanere inerti e passivi.

Via Rasella ci ricorda la brutalità della guerra e al tempo stesso la necessità di difendersi dal nazifascismo e dalla barbarie capitalista. Verso e oltre il 25 aprile, ieri come oggi la resistenza è possibile e necessaria!

Qui il video della diretta: https://facebook.com/ story.php?story_fbid= 2878211838991231&id= 100066866295672

Cambiare Rotta Roma

Osa Roma

All Reds Rugby Roma

Rete dei Comunisti Roma