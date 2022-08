Unione Popolare. Corsa contro il tempo per la raccolta delle firme

In Italia è in atto un’emergenza democratica. Tutti i maggiori partiti hanno fabbricato leggi antidemocratiche per impedire, a qualsiasi forza autonoma e che viene dal basso, di entrare in Parlamento. Per sfidare il loro diktat dobbiamo raccogliere circa 40mila firme per la Camera e 20mila per il Senato in tutta Italia nelle prime due settimane di agosto.

La Conferenza stampa davanti a Montecitorio



Viviamo in un paese spaccato a metà: c’è una minoranza che, anche durante pandemie e guerre, accresce a dismisura la propria ricchezza, e una maggioranza, enorme, che fatica ad arrivare a fine mese. Noi vogliamo rappresentare il riscatto di questa maggioranza, dei lavoratori che producono ricchezza e ricevono poco o nulla in cambio, dei giovani che non hanno prospettive, delle donne, dei pensionati. Centrodestra, centrosinistra, addirittura i 5 Stelle, hanno contribuito a questa crisi.

C’è bisogno di qualcosa di nuovo, di aria fresca. Per questo vogliamo presentare il progetto di Unione Popolare con Luigi De Magistris. Vogliamo portare nelle Istituzioni poche cose, semplici ma rivoluzionarie:

costruire relazioni internazionali di pace, stop alle spese militari e all’invio di armi;

salario minimo di almeno 10€, estensione del reddito di cittadinanza, contrasto al lavoro nero e precario, abolizione del JOBS ACT;

una reale transizione ecologica attraverso un massiccio finanziamento delle rinnovabili e della messa in sicurezza idrogeologica, lo stop al consumo di suolo e alle grandi opere inutili come il TAV, la tutela dei beni comuni a partire dall’acqua pubblica e dei servizi essenziali (scuola e sanità pubbliche).

Non è impossibile, siamo in tanti a volere un cambiamento vero. Dobbiamo solo unirci, dare fiducia a persone che davvero si impegnino per il benessere di tutti e non per il tornaconto personale di se stessi o pochi altri.

Aiutaci a mandare questo messaggio a tutto il paese! Firma per Unione Popolare!

ELENCO DEI BANCHETTI PER REGIONE (IN AGGIORNAMENTO)

Ultimo aggiornamento ore 22:05 – 9 Agosto

NOTA: I BANCHETTI SONO DIVISI IN DUE LISTE (per velocizzare il processo di aggiornamento). Se non trovate il vostro banchetto nelle vostra città della prima lista, per favore controllate nella seconda lista.

PRIMA LISTA

𝗔𝗕𝗥𝗨𝗭𝗭𝗢

PESCARA

8 Agosto 15.30-19.30 Via Francesco Tedesco 8

Dal 9 al 14 Agosto 9:30/12:30 15.30/19.30 Via Francesco Tedesco 8

L’AQUILA

Dall’ 8 al 14 Agosto H 10-13 e 17-20 Piazza Regina Margherita

CHIETI

dal 10 al 14 Agosto Banchetto informativo dalle 17 alle 20in via largo dei Martiri (Chieti Alta)

AVEZZANO

dal 10 al 14 Agosto Banchetto informativo dalle 16 alle 20 piazza Risorgimento

PENNE (PE)

13 AGOSTO DALLE 19 ALLE 2:00 banchetto informativo MANIFESTAZIONE DELLA NOTTE BIANCA

TERAMO dal 10 al 13 Agosto H 17:30-20:30 Banchetto informativo in piazza del Mercato

MONTEBELLO (PE) dal 10 al 13 agosto H 18-20 Banchetto informativo nei pressi del RockYourHead festival

𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔

ALIFE(CE)

venerdì 12/08 dalle 17:30 alle 20 in piazza della Liberazione;

CARINOLA (CE):

presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì H 9-12

PIEDIMONTE MATESE (CE)

sabato 13/08 dalle 17:30 alle 20:00 in Piazza Carmine

SESSA AURUNCA (CE) presso gli uffici comunali

Martedì e giovedì dalle 9/12 e 15/17

NAPOLI

8 agosto 2022 18-20.30 vico mastellone 7 (p.zza Dante)

9 agosto 2022 18-21 Casa del Popolo via bottazzi 38

MUGNANO (NA) presso gli uffici comunali

dal lunedì al venerdì dalle 9/12 sede nuova ufficio anagrafe

MARANO DI NAPOLI (NA):

mercoledì 10 dalle 18 alle 20 in Piazza Escrivá presso bar “Il pellegrino”

venerdi 12 dalle 18 alle 20 in Piazza Escrivá presso bar “Il pellegrino”

mercoledì 17 dalle 18 alle 20 in Piazza Escrivá presso bar “Il pellegrino”

venerdì 19 dalle 18 alle 20 in Piazza Escrivá presso bar “Il pellegrino”

𝗘𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗚𝗡𝗔

Bologna:

Lunedì 8 agosto | 17:30 – 20:00 | Via Azzo Gardino 65 di fronte al Mercato Ritrovato

Martedì 9 agosto | 18.30 – 20:00 | Circolo Granma via Ferrarese 2

Parma:

presso gli uffici comunali, lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.15 alle 13.30

REGGIO EMILIA:

Mercato di Montecavolo di Quattro Castella venerdì 12 agosto dalle 9-12

Mercato di Puianello di Quattro Castella sabato 13 agosto dalle 9-12

Mercato di Quattro Castella martedì 16 agosto dalle 9-12

REGGIO EMILIA CITTA’

Merc 10/8 ore 15-19 Piazza Del Monte

Giov 11/8 ore 15-19 Piazza Martiri del 7Luglio

Ven 12/8 ore 9-13 Piazza Fontanesi

Sab 13/8 ore 9-13 Piazza Fontanesi

Sab 13/8 ore 15-19 Piazza Del Monte

MODULI PRESENTI NEGLI UFFICI COMUNALI [In aggiornamento]:

Albinea

Bagnolo In Piano

Campagnola Emilia

Correggio

Fabbrico

Novellara

Reggiolo

Rio Saliceto

Scandiano (Re) :

sabato 13 agosto dalle 9-12 banchetto in Corso Vallisneri

𝐂𝐀𝐌𝐏𝐎𝐒𝐀𝐍𝐓𝐎

Ufficio Segreteria dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30

𝐂𝐀𝐑𝐏𝐈

Ufficio elettorale, via Don Minzoni, 1/AA: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 14:45 alle 17:45

𝐂𝐎𝐍𝐂𝐎𝐑𝐃𝐈𝐀 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐂𝐂𝐇𝐈𝐀

Ufficio elettorale previo appuntamento telefonico contattando i numeri tel. 0535 412927 / 0535 412962

𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐄𝐌𝐈𝐋𝐈𝐀

Ufficio elettorale: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì pomeriggio dalle 15 alle 17

𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈𝐆𝐈𝐍𝐄

Sportello del Cittadino – telefonare a 059 416167

Dal lunedì al sabato dalle 8:15 alle 12:15

Lunedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 14:15 alle 17:45

𝐌𝐄𝐃𝐎𝐋𝐋𝐀

Ufficio elettorale: lunedì, giovedì e sabato dalle 8.15 alle 13. Giovedì dalle 14.30 alle 16.30

𝐌𝐎𝐃𝐄𝐍𝐀

Ufficio protocollo Piazza Grande

Lunedì e Giovedì

8.30/13.00 14.30/18.00

Martedì Mercoledì e Venerdì

9.30/13.00

Previo appuntamento telefonico

059 2032414

059 2032413

059 2032663

presso Civica 15A Via Roncaglia 15/a Modena dalle 17.00 alle 19.00

lunedì 8 agosto

martedì 9 agosto

mercoledì 10 agosto

giovedì 11 agosto

venerdì 12 agosto;

presso area Panarock Via Ponte Marianna 35 Spilamberto (MO) dalle ore 8.30 alle ore 16.00

martedì 9 agosto

mercoledì 10 agosto

giovedì 11 agosto

venerdì 12 agosto.

𝐌𝐈𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎𝐋𝐀

Ufficio elettorale dal lunedì al sabato 8.30 12.30

𝐍𝐎𝐍𝐀𝐍𝐓𝐎𝐋𝐀

Ufficio Elettorale in via Provinciale Ovest 57 presso la biblioteca

Anche senza appuntamento dalle 8.30 alle 13.30

𝐒𝐀𝐍 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐂𝐄 𝐒𝐔𝐋 𝐏𝐀𝐍𝐀𝐑𝐎

Ufficio elettorale dal lunedì al sabato 8.30 12.30, chiuso il giovedì

𝐒𝐀𝐍 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐃𝐎𝐍𝐈𝐎

Ufficio elettorale dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13

𝐒𝐀𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐏𝐄𝐑𝐎

URP: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12.30

𝐒𝐀𝐕𝐈𝐆𝐍𝐀𝐍𝐎

Ufficio elettorale: dal lunedì al venerdì 8:30-13; giovedì 15-17:30

𝐒𝐏𝐈𝐋𝐀𝐌𝐁𝐄𝐑𝐓𝐎

Ufficio elettorale: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13; martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30; giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 (ultimo accesso ore 18.45).

𝐕𝐈𝐆𝐍𝐎𝐋𝐀

Ufficio elettorale ingresso da via Marconi, 1: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13; giovedì dalle 15 alle 17.30

E’ inoltre possibile firmare:

✍️ – 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟓𝐀 𝐕𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐧𝐜𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝟏𝟓/𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟕.𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗.𝟎𝟎

martedì 9 agosto

mercoledì 10 agosto

giovedì 11 agosto

venerdì 12 agosto;

✍️ – 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐫𝐨𝐜𝐤 𝐕𝐢𝐚 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚 𝟑𝟓 𝐒𝐩𝐢𝐥𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 (𝐌𝐎) 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟖.𝟑𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔.𝟎𝟎

martedì 9 agosto

mercoledì 10 agosto

giovedì 11 agosto

venerdì 12 agosto

FRIULI VENEZIA GIULIA

𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢

ROMA

MARTEDÌ 9/8 Area Pedonale del Pigneto dalle 18 alle 20

MERCOLEDÌ 10/8 Metro Lucio Sestio dalle 17 alle 19

MERCOLEDI’ 10/8 Porta San Paolo Parco Shuster dalle 19 alle 21

GIOVEDÌ 11/8 Piazza Vittorio 17:30-19:30

LIGURIA

Genova:

Martedì 9 h 16,30/19,30 piazza Campetto

Martedi 9 h 19. 30 piazza di Santa Brigida

Mercoledì 10 h 9,30/12,30 pz. Martinez

Mercoledì 10 h 9,30/12,30 mercato via Tortosa

Giovedì 11 h 9,30/12,30 mercato pz Palermo

Giovedi 11 h 18.30 Circolo Gramsci via Rivarolo 60r

Venerdì 12 h 9.30/12.30 Via Rolando

Venerdì 12 h 17/20 ponte monumentale

Sabato 13 h 9,30/12,30 via del Costo

Sabato 13 h. 16718 via Napoli (via Boine)

Martedì 16 h.17/20 pz Baracca

Mercoledì 17 h.9,30/12,30 pz Martinez

Giovedì 18 h. 9,30/12,30 mercato Bolzaneto

Giovedì 18 h. 18/20 pz.delle erbe

Venerdì 19 h. 9,30/12,30 mercato Pontedecimo

Sabato 20 h. 9,30/12,30 mercato Certosa

𝗟𝗢𝗠𝗕𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔

Brescia:

Lunedì 8/08 – Festa di Liberazione (Bovezzo) dalle 19.30

Venerdì 12/08 – Festa di Radio Onda D’urto – dalle 19 alle 22

Domenica 14/08 – Festa di Radio Onda D’urto – Dalle 19 alle 22

Pavia:

Giovedì 11/08 H 17-20 – Corso Cavour (Varesine)

Venerdì 12/08 H 17-20 – Corso Cavour (Varesine)

𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘

SENIGALLIA

Sabato 13/08 dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30 in piazza Saffi

Mercoledì 17/08 dalle 10:00 alle 12:30 in piazza Saffi

Giovedì 18/08 dalle 10 alle 12:30 in piazza Saffi

il 17/08 e il 18/08 probabile anche il pomeriggio, da aggiornare.

ANCONA:

LUNEDÌ 8 H 9-12 e 18-20 in PIAZZA ROMA (in caso di maltempo ci troveremo all’interno della Galleria Dorica)

MARTEDÌ 9 DALLE 9.00 ALLE 11 AL MERCATO DEL PIANO ( lato Via Cristoforo Colombo)

JESI:

LUNEDÌ 8 Ore 21.00 IN CORSO MATTEOTTI

MERCOLEDÌ 10 DALLE ORE 10.00 ALLE 12 IN CORSO MATTEOTTI

MOIE DI MAIOLATI:

MARTEDÌ 9 DALLE ORE 9 ALLE 12 AL MERCATO IN VIA TRIESTE

SANTA MARIA NUOVA:

GIOVEDÌ 11 ORE 10.00 davanti al comune

FERMO:

piazza del Popolo martedì 9 e mercoledì 10 agosto, dalle ore 18/21

Gabicce Mare (PU)

Giovedì 11 dalle 10 alle 13 piazza mercato

Lunedì 15 dalle 13 alle 20 Fattoria G&G

Giovedì 18 dalle 10 alle 13 piazza mercato

Urbino (PU)

mercoledì 17 presso circolo ARCI dalle 18 alle 20

𝗠𝗢𝗟𝗜𝗦𝗘

CAMPOBASSO

Lunedi 8, h.18.30 Campobasso, Villetta Flora

𝗣𝗜𝗘𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘

ASTI

Tutti i giorni di mercato in piazza Alfieri h 9-12

AVIGLIANA (Piemonte)

Tutti i giorni (tranne il martedì e il venerdì pomeriggio) presso il Comune di Avigliana (p.zza Conte Rosso 7) per i soli residenti di Avigliana

Lunedì, giovedì, venerdì mattina (9-12) e mercoledì pomeriggio (13-17) all’Ufficio elettorale del Comune di Giaveno (per i soli residenti di Giaveno)

Giovedì 11 tutta la mattina piazza del Popolo

Sabato 13 tutta la mattina Centro commerciale Le Torri di c.so Laghi

Sabato 13 tutta la mattina Conad in V. dei Testa

Giovedì 18 tutta la mattina piazza del Popolo

IVREA

Lunedì 8 h 20:30-21:30 IvreaEstate in piazza Ottinetti

Martedì 9 h 8:00-12:30 Mercato Ivrea

Mercoledì 10 h 8:30-12:30 piazza Primo Maggio Bellavista

Giovedì 11 h 20:30-21:30 IvreaEstate in piazza Ottinetti

Venerdì 12 h 10:30-12:30 piazza Balla

Sabato 13 h 9:00-12:00 piazza Balla (dalle h 9 alle 11)

Sabato 13 h 20:30-21:30 IvreaEstate – Primo Maggio Bellavista

TORINO

Tutti i giorni in Casa del Popolo Estella (via Martinetto 5h) H 10-13 e H 17-20

Martedì 9/8 H 17:00-21:00 al bar Pietro (via S.Domenico 34)

Martedì 9/8 H 17:30-19:30 in piazza Bernini

Mercoledì 10/8 H 17-20 Porta Susa (18 Dic)

Giovedì 11/8 H 10-12:30 Anagrafe via della Consolata

Giovedì 11/8 H 16:30-19:30 Parco Rignon

Venerdì 12/8 H 16:30-19:30 via Garibaldi angolo S.Francesco

Venerdì 12/8 H 18:00-20:00 in piazza Risorgimento

Sabato 13/8 H 10:00-13:00 al mercato corso Svizzera (giardini Zamenhof/Musinè)

Sabato 13/8 H 18:30-22:00 piazza S.Giulia

Domenica 14/8 H 16:30-19:30 al Parco Tesoriera (lato corso Francia)

ALESSANDRIA

12 e 17 agosto presso la Casa di Quartiere in via Verona 116 ad Alessandria. Dalle 17 alle 21

𝗣𝗨𝗚𝗟𝗜𝗔

LECCE e Provincia

-Lecce 9 Agosto 19-21 Porta Rudiae

-Novoli 9 Agosto 19-21 Piazza Sant’Antonio

-Melendugno 10 Agosto 19-21 Piazza Pertini

-Leverano 11 Agosto 19-21 Piazza Fontana

-Tricase 11 Agosto 19-21 Piazza Cappucini

-Vernole 12 Agosto 19-21 Piazza Vittorio Veneto

-Martano 13 Agosto 19-21 Piazza dei Caduti

𝗦𝗔𝗥𝗗𝗘𝗚𝗡𝗔

CAGLIARI

Martedì 9 – ore 17-20 . Casa del Popolo Rosa Luxemburg, Via Argentiera 14.

𝗦𝗜𝗖𝗜𝗟𝗜𝗔

CATANIA

-martedì 09/08 alla Casa del popolo Colapesce (via Garibaldi 106) dalle 18 alle 20

-Mercoledì 10/08 Casa del Popolo Colapesce (Via Garibaldi 106) ore 18-20

-Giovedì 11/08 Casa del Popolo Colapesce (Via Garibaldi 106) ore 18-20

-Venerdì 12/08 Casa del Popolo Colapesce (Via Garibaldi 106) ore 18-20

-Sabato 13/08 Casa del Popolo Colapesce (Via Garibaldi 106) ore 18-20

-Martedì 16/08 Villa Bellini ingresso lato Via Etnea/Bar Savia ore 09:30-12

-Martedì 16/08 Casa del Popolo Colapesce (Via Garibaldi 106) ore 18-20

-Mercoledì 17/08 Ex Cpo-Pescheria (Via cristoforo colombo 10) ore 09:30-12

-Mercoledì 17/08 Casa del Popolo Colapesce (Via Garibaldi 106) ore 18-20

-Giovedì 18/08 Piazza Stesicoro ore 09:30-12

-Giovedì 18/08 Casa del Popolo Colapesce (Via Garibaldi 106) ore 18-20

-Venerdì 19/08 Casa del Popolo Colapesce (Via Garibaldi 106) ore 18-20

𝗧𝗢𝗦𝗖𝗔𝗡𝗔

LIVORNO

– martedì 9 agosto ore 17:00-20:00 • davanti al Pam di piazza Saragat

– mercoledì 10 agosto ore 17:00-20:00 • davanti al Conad di Via Giotto (Leccia)

– giovedì 11 agosto ore 21:00-23:00 • viale Italia angolo terrazza Mascagni/Pancaldi

– venerdì 12 agosto ore 8:30-11:30 • al Mercatino del venerdì, via Machiavelli

– sabato 13 agosto ore 10:00-13:00 • via Grande davanti a Stroili Oro.

– martedì 16 agosto ore 8:30–11:00 • Mercato Centrale, via del Cardinale ang. via Buontalenti

– mercoledì 17 agosto ore 9:00-11:00 • Shangay Piazzetta antistante via Poerio

– giovedì 18 agosto ore 9:00-11:00 • Colline piazza Damiano Chiesa

– venerdì 19 agosto ore 21:00-24:00 • Venezia piazza dei Domenicani

– sabato 20 agosto ore 10:00-13:00 • via Grande davanti a Stroili Oro.

Valdera (PROV. PISA)

11-12-13-14-15 agosto dalle ore 20 Presso la FESTA ROSSA in Perignano di Lari

12 agosto 10-13 Mercato cittadino Pontedera

17-18-19-20 dalle 19 Presso il circolo arci il botteghino La Rotta Pontedera FESTA DI LIBERAZIONE

Pisa:

lunedì 8 a venerdì 12 agosto ore 17,30-19,30 al Circolo Agorà in Via Bovio 48

lunedì 8 agosto ore 18-20 al CEP in Via Pierino del Vaga

martedì 9 agosto ore 18-20 al CEP in Via Pierino del Vaga

mercoledì 10 agosto ore 18-20 in Via Norvegia

giovedì 11 agosto ore 18-20 in Via Norvegia

venerdì 12 agosto ore 18-20 in Via Piave

sabato 13 agosto ore 8.30-11.30 al Mercato di Via Paparelli

Siena

Martedì 9 h 17-21 da sede Associazione Studentesca Cravos,via Sant’Agata 24

Mercoledì 10 h 19-21 Piazza Matteotti

Giovedì 11 h 19-21 Piazza della Costituzione (San Miniato)

Venerdì 12 h 19-21 Stazione Ferroviaria

Sabato 13 h 19-21 Piazza Maestri del Lavoro (lato Carrefour)

𝗨𝗠𝗕𝗥𝗜𝗔

TERNI

– 9/08 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, via Mentana 48/E;

– 11/08 dalle 19 alle 22, Centro Sociale Cimarelli, via del Lanificio 19/A.

𝗩𝗔𝗟 𝗗’𝗔𝗢𝗦𝗧𝗔

8-9-10 agosto Aosta Place des Franchises dalle 16:00 alle 20:00 –

13 agosto Aosta Via Conseil des Commis dalle 16:00 alle 20:00 –

16 agosto Aosta Piazza Porte Pretoriane dalle 16:00 alle 20:00

altri banchetti si aggiungeranno in altri Comuni

𝗩𝗘𝗡𝗘𝗧𝗢

PADOVA

– Lunedì 8 dalle 18.30. Casa del Popolo Berta Caceres, via Pierobon 10 (Arcella)

– Martedì 9 dalle 9.30 mercato Piazza Azzurri d’italia (Arcella)

– Mercoledì 10 dalle 9.30 mercato Piazzale Cuoco (Guizza)

Verona e provincia:

-Martedì 9 mercato Borgo Venezia 9.30-12

-Mercoledì 10 mercato Ponte Crencano 9.30-12 + mercato di Villafranca di Verona 9.30-12

-Giovedì 11 mercato Santa Lucia 9.30-12 + banchetto davanti al Coin di via Cappello dalle 16.30 alle 18.00

-Venerdì 12 aperitivo di raccolta firme al Circolo Pink dalle ore 19 in via cantarane 63c

-Sabato 13 mercato dello Stadio 9.30-12;

Tutti i giorni dalle 17 alle 19 in via Benedetti 18 (Borgo Roma) presso la sede di Rifondazione Comunista;

VICENZA e provincia

mar 9 ago ore 21 in sede via alberto mario 12

ven 12 ago mercato san pio x

ven 12 ago mercato riviera berica

sab 13 ago mercato nuovo

sab 13 ago mercato villaggio del sole

ven 19 ago mercato riviera berica

ARZIGNANO

mar 9 ago mattina mercato

mar 16 ago mattina mercato

CAMISANO VICENTINO

dom 14 ago mercato

SANDRIGO

ven 12 ago mercato

BASSANO

gio 11/ sab 13 ore 8-12 mercato in via Verci

SCHIO

mer 10 h 9.30-12.30 piazza statuto ingresso municipio

sab 13 h 9.30-12.30 piazza da schio di fronte bar plaza

dom 14 h 9.30-12.30 piazza garibaldi angolo negozio pilar

mer 17 h 9.30-12.30 incrocio via Pasini-Via Garibaldi

VENEZIA:

martedì 09/08 bretella Mercato Marghera dalle 9 alle 13 ;

mercoledì 10/08 Mercato Mestre via Fapanni dalle 9 alle 13 ;

mercoledì 10/08 Piazza Ferretto Mestre dalle 17 alle 20;

giovedì 11/08 Mercato Favaro dalle 9 alle 13 ;

venerdì 12/08 Mercato Mestre via Fapanni dalle 9 alle 13 ;

venerdì 12/08 Piazza Ferretto Mestre dalle 17 alle 20 ;

sabato 13/08 bretella Mercato Marghera dalle 9 alle 13 ;

sabato 13/08 Piazza Ferretto Mestre dalle 17 alle 20 ;

domenica 14/08 Piazza Ferretto Mestre dalle 9 alle 13 ;

TREVISO:

sabato 13 porta san Tomaso a partire dalle 9

SUSEGANA:

mercoledì 10 presso il mercato a partire dalle 9

VITTORIO VENETO:

sabato 13 zona Serravalle a partire dalle 17

SECONDA LISTA

Abruzzo

Avezzano

09/08 16:00 – 20:00

Piazza Risorgimento

10/08 16:00 – 20:00

Piazza Risorgimento

11/08 16:00 – 20:00

Piazza Risorgimento

12/08 16:00 – 20:00

Piazza Risorgimento

13/08 16:00 – 20:00

Piazza Risorgimento

14/08 16:00 – 20:00

Piazza Risorgimento

Chieti

10/08 17:00 – 20:00

via Largo dei Martiri (Chieti Alta)

11/08 17:00 – 20:00

via Largo dei Martiri (Chieti Alta)

12/08 17:00 – 20:00

via Largo dei Martiri (Chieti Alta)

L’Aquila

09/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Piazza Regina Margherita

10/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Piazza Regina Margherita

11/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Piazza Regina Margherita

12/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Piazza Regina Margherita

13/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Piazza Regina Margherita

14/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Piazza Regina Margherita

Pescara

09/08 9:30 – 12:30; 15:30 – 19:30

via Francesco Tedesco 8

10/08 9:30 – 12:30; 15:30 – 19:30

via Francesco Tedesco 8

11/08 9:30 – 12:30; 15:30 – 19:30

via Francesco Tedesco 8

12/08 9:30 – 12:30; 15:30 – 19:30

via Francesco Tedesco 8

13/08 9:30 – 12:30; 15:30 – 19:30

via Francesco Tedesco 8

14/08 9:30 – 12:30; 15:30 – 19:30

via Francesco Tedesco 8

Campania

Alife

12/08 17:30 – 20:00

Piazza della Liberazione

Carinola

08/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali

09/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali

10/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali

11/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali

12/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali

Marano di Napoli

10/08 18:00 – 20:00

Piazza Escriva presso bar “Il pellegrino”

12/08 18:00 – 20:00

Piazza Escriva presso bar “Il pellegrino”

17/08 18:00 – 20:00

Piazza Escriva presso bar “Il pellegrino”

19/08 18:00 – 20:00

Piazza Escriva presso bar “Il pellegrino”

Mugnano

09/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali (Sede nuova ufficio anagrafe)

10/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali (Sede nuova ufficio anagrafe)

11/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali (Sede nuova ufficio anagrafe)

12/08 09:00 – 12:00

Uffici Comunali (Sede nuova ufficio anagrafe)

Napoli

09/08 18:00 – 21:00

Casa del Popolo via Bottazzi 38

Piedimonte Matese

13/08 17:30 – 20:00

Piazza Carmine

Sessa Aurunca

09/08 09:00 – 12:00; 15:00 – 17:00

Uffici Comunali

11/08 09:00 – 12:00; 15:00 – 17:00

Uffici Comunali

Emilia Romagna

Bologna

16/06 17:00 – 20:00

Centro Becchelli (Via Galeazza)

09/08 10:00 – 20:00

Via Sant’Isaia, 71

09/08 15:00 – 20:00

Circolo Benassi

09/08 18:30 – 20:00

Circolo Granma Via Ferrarese, 2

12/08 17:00 – 20:00

Via Bellaria

13/08 17:00 – 20:00

Piazza S. Rocco

16/08 15:00 – 20:00

Mercato Piazza Spadolini

16/08 17:00 – 20:00

CentroBorgo

Castenaso

11/08 18:00 – 19:30

Posta Centrale (Via Gramsci)

11/08 18:00 – 19:30

Poste di Via Gramsci

17/08 18:00 – 19:30

Posta Centrale (Via Gramsci)

17/08 18:00 – 19:30

Poste di Via Gramsci

Comacchio

10/08 mattina Mercato

Fiorenzuola d’Arda

11/08 09:00 – 12:00

Banchetto

13/08 09:00 – 12:00

Banchetto

18/08 09:00 – 12:00

Banchetto

Granarolo

12/08 08:00 – 12:00

Coop

13/08 08:00 – 12:00

Mercato

19/08 08:00 – 12:00

Coop

Imola

13/08 09:30 – 12:30

Via Emilia, 131

16/08 09:30 – 12:30

Via Emilia, 131

18/08 09:30 – 12:30

Via Emilia, 131

Modena

09/08 17:00 – 19:00

Civica 15A (Via Roncaglia 15/a)

10/08 17:00 – 19:00

Civica 15A (Via Roncaglia 15/a)

11/08 17:00 – 19:00

Civica 15A (Via Roncaglia 15/a)

12/08 17:00 – 19:00

Civica 15A (Via Roncaglia 15/a)

Parma

09/08 8:15 – 13:30

Uffici Comunali

10/08 8:15 – 13:30

Uffici Comunali

11/08 8:15 – 17:30

Uffici Comunali

12/08 8:15 – 13:30

Uffici Comunali

13/08 8:15 – 13:30

Uffici Comunali

Pianoro 10/08 08:30 – 12:30

Mercato

Rimini

10/08 09:00 – 12:00

Piazza Tre Martiri

13/08 09:00 – 12:00

Piazza Tre Martiri

Spilamberto 09/08 17:00 – 19:00

Area Panarock (Via Ponte Marianna 35)

10/08 17:00 – 19:00

Area Panarock (Via Ponte Marianna 35)

11/08 17:00 – 19:00

Area Panarock (Via Ponte Marianna 35)

12/08 17:00 – 19:00

Area Panarock (Via Ponte Marianna 35)

Zola Predosa

14/08 09:00 – 12:00

Edicola

Friuli Venezia Giulia

Trieste

13/08 17:00 – 20:00

Campo S. Giacomo

Lazio

Albano Laziale

13/08 17:00 – 20:00

Piazza San Pietro

Aprilia

11/08 16:00 – 19:30

Largo Marconi

12/08 16:00 – 19:30

Largo Marconi

Ciampino

09/08 07:30 – 09:30

Piazza Rizzo

Civita Castellana

09/08 10:00 – 12:00; 17:00 – 20:00

Circolo Enrico Minio (via delle palme 12)

Roma

09/08 10:00 – 12:00; 17:00 – 19:00

Circolo Prc Tiburtino (Via Grotta di Gregna 48a)

09/08 10:00 – 13:00; 15:00 – 18:00

Federazione Prc (P.le Eroi 9)

09/08 17:00 – 21:00

Circolo Sinistra Anticapitalista San Lorenzo (Via dei Latini 73-75)

09/08 17:30 – 19:30

metro Giulio Agricola Via F. Nobiliare

09/08 18:00 – 20:00

Area Pedonale del Pigneto

09/08 18:00 – 20:00

Circolo Prc Centocelle (Via delle Acacie, 88)

09/08 18:00 – 20:00

Tiburtina Shopping Center in via Tiburtina 457

09/08 18:00 – 20:00

Viale Marconi fronte Feltrinelli

09/08 18:00 – 20:30

Circolo Prc Primavalle (Via Lorenzo Litta, 12)

10/08 10:00 – 12:00; 17:00 – 19:00

Circolo Prc Tiburtino (Via Grotta di Gregna 48a)

10/08 10:00 – 13:00; 15:00 – 18:00

Federazione Prc (P.le Eroi 9)

10/08 16:00 – 19:00

Stazione di Acilia

10/08 16:00 – 19:00

Stazione treni Acilia

10/08 17:00 – 19:00

Metro Lucio Sestio

10/08 17:00 – 21:00

Circolo Sinistra Anticapitalista San Lorenzo (Via dei Latini 73-75)

10/08 18:00 – 20:00

Circolo Prc Centocelle (Via delle Acacie, 88)

10/08 18:00 – 20:00

Circolo Prc Cinecittà (Via G. Chiovenda 62)

10/08 18:00 – 20:30

Circolo Prc Monteverde (Via P. Falconieri, 6)

10/08 19:00 – 21:00

Porta San Paolo – Parco Shuster

10/08 21:00 – 24:00

Parco Schuster, lato opposto Basilica San Paolo

11/08 10:00 – 12:00; 17:00 – 19:00

Circolo Prc Tiburtino (Via Grotta di Gregna 48a)

11/08 10:00 – 13:00; 15:00 – 18:00

Federazione Prc (P.le Eroi 9)

11/08 18:00 – 20:00

Circolo Prc Centocelle (Via delle Acacie, 88)

11/08 18:00 – 20:30

Circolo Prc Primavalle (Via Lorenzo Litta, 12)

11/08 18:00 – 20:30

Largo Ravizza

12/08 10:00 – 12:00; 17:00 – 19:00

Circolo Prc Tiburtino (Via Grotta di Gregna 48a)

12/08 10:00 – 13:00; 15:00 – 18:00

Federazione Prc (P.le Eroi 9)

12/08 18:00 – 20:00

Circolo Prc Centocelle (Via delle Acacie, 88)

12/08 18:00 – 20:30

Circolo Prc Monteverde (Via P. Falconieri, 6)

13/08 09:00 – 12:00

piazza S. Leonardo da Porto Maurizio (Acilia)

13/08 10:00 – 13:00

Mercato Trionfale (Via Andrea Doria)

13/08 10:00 – 13:00

Mercato Trionfale via Andrea Daria

Liguria

Genova

09/08 09:30 – 12:30

via Gaggero mercato Voltri

09/08 16:30 – 19:30

piazza Campetto

10/08 09:30 – 12:30

mercato via Tortosa

10/08 09:30 – 12:30

piazza Martinez

11/08 09:30 – 12:30

mercato piazza Palermo

12/08 17:00 – 20:00

ponte monumentale

13/08 09:30 – 12:30

via del Costo

13/08 16:00 – 18:00

via Napoli (via Boine)

16/08 17:00 – 20:00

piazza Baracca

17/08 09:30 – 12:30

piazza Martinez

18/08 09:30 – 12:30

mercato Bolzaneto

18/08 18:00 – 20:00

piazza delle Erbe

19/08 09:30 – 12:30

mercato Pontedecimo

20/08 09:30 – 12:30

mercato Certosa

Lombardia

Brescia

12/08 19:00 – 22:00

Festa di Radio Onda D’urto

14/08 19:00 – 22:00

Festa di Radio Onda D’urto

Cernusco sul Naviglio

10/08 18:00 – 20:00

Sede Prc (Via Fatebenefratelli)

11/08 10:00 – 12:00

Sede Prc (Via Fatebenefratelli)

Cremona

12/08

Festa del PRC del Cremasco

13/08

Festa del PRC del Cremasco

14/08

Festa del PRC del Cremasco

15/08

Festa del PRC del Cremasco

Erba

10/08 08:00 – 12:00

Corso 25 aprile

11/08 10:00 – 12:00

Mercato

11/08 16:00 – 17:00

Ponte centro estivo via Trieste

12/08 10:00 – 12:00

Mercato

12/08 16:00 – 17:00

Ponte centro estivo via Trieste

Mantova

13/08 09:30 – 12:00

piazza Martiri di Belfiore (davanti alle Poste)

Milano

09/08 dalle 10:00

Sede Prc (Via Vallarsa, 2 – M3 Fermata Lodi)

09/08 dalle 10:00

via Vallarsa 2 (Sede Rifondazione Comunista)

10/08 09:30 – 12:00

Circolo Prc (via Jacopino da Tadate n° 9)

10/08 dalle 10:00

Sede Prc (Via Vallarsa, 2 – M3 Fermata Lodi)

11/08 dalle 10:00

Sede Prc (Via Vallarsa, 2 – M3 Fermata Lodi)

12/08 09:30 – 12:00

Circolo Prc (via Jacopino da Tadate n° 9)

12/08 dalle 10:00

Sede Prc (Via Vallarsa, 2 – M3 Fermata Lodi)

13/08 dalle 10:00

Sede Prc (Via Vallarsa, 2 – M3 Fermata Lodi)

14/08 dalle 10:00

Sede Prc (Via Vallarsa, 2 – M3 Fermata Lodi)

15/08 dalle 10:00

Sede Prc (Via Vallarsa, 2 – M3 Fermata Lodi)

Monza

09/08 18:30 – 21:00

Zeguina Monza (via Col di Lana 30)

10/08 18:30 – 21:00

Zeguina Monza (via Col di Lana 30)

11/08 18:30 – 21:00

Zeguina Monza (via Col di Lana 30)

12/08 18:30 – 21:00

Zeguina Monza (via Col di Lana 30)

Muggiò 13/08 09:30 – 12:00

piazza Garibaldi

Nova Milanese

10/08 09:30 – 12:00

area mercato via Oberdan

13/08 09:30 – 12:00

via Manin (mercato)

14/08 09:30 – 12:00

piazza Marconi

Sabbioneta

10/08 10:00 – 12:30

via Piccola Atene

10/08 21:00 – 22:30

via Piccola Atene

San Giorgio Bigarello

09/08 17:30 – 22 Bar Acquapark

10/08 17:30 – 22 Bar Acquapark

13/08 10:30 – 12:00

Day Caffè in piazza Giotto

Varese

10/08 9:30 – 18:00

Un’Altra Storia in via Francesco Del Cairo 34

Lombardia Cremona

10/08 10:00 – 13:00

Giardini di piazza Roma (lato corso mazzini)

Marche

Ancona

09/08 09:00 – 11:00

Mercato del piano (lato Via Cristoforo Colombo)

Gabicce Mare

11/08 10:00 – 13:00

Piazza mercato

15/08 13:00 – 20:00

Fattoria G&G

18/08 10:00 – 13:00

Piazza Mercato

Jesi

10/08 10:00 – 12:00

Corso Matteotti

Moie di Maiolati

09/08 09:00 – 12:00

Mercato in via Trieste

San Benedetto del Tronto

11/08 sera

Festa Rossa (Pinetina di via Zara)

12/08 sera

Festa Rossa (Pinetina di via Zara)

13/08 sera

Festa Rossa (Pinetina di via Zara)

14/08 sera

Festa Rossa (Pinetina di via Zara)

15/08 sera

Festa Rossa (Pinetina di via Zara)

Santa Maria Nuova

11/08 dalle 10:00

davanti al Comune

Senigallia

13/08 10:00-12:30; 16:00-19:30

piazza Saffi

17/08 10:00 – 12:30

piazza Saffi

18/08 10:00 – 12:31

piazza Saffi

Urbino

17/08 18:00 – 20:00

Circolo ARCI

Piemonte

Asti

10/08 09:00 – 12:00

Piazza Alfieri

13/08 09:00 – 12:00

Piazza Alfieri

Avigliana

10/08 08:30 – 12:15

Comune

11/08 08:30 – 12:15

Comune

12/08 08:30 – 12:15

Comune

Cuneo

09/08 09:30 – 12:30

piazza Galimberti angolo via Pascal

12/08 16:00 – 19:00

Libreria dell’Acciuga in Via Dronero 1

13/08 16:00 – 19:00

Libreria dell’Acciuga in Via Dronero 1

16/08 09:30 – 12:30

piazza Galimberti angolo via Pascal

Giaveno

10/08 13:00 – 17:00

ufficio elettorale del Comune

11/08 09:00 – 12:00

ufficio elettorale del Comune

11/08 Tutta la mattina Piazza del Popolo

12/08 09:00 – 12:00

ufficio elettorale del Comune

13/08 Tutta la mattina Centro commerciale Le Torri di c.so Laghi

13/08 Tutta la mattina Conad in V. dei Testa

18/08 Tutta la mattina piazza del Popolo

Ivrea

09/08 08:00 – 12:30

Mercato di Ivrea

10/08 08:00 – 12:30

Paiazza Primo Maggio Bellavista

11/08 20:30 – 21:30

IvreaEstate in piazza Ottinetti

12/08 10:30 – 12:30

piazza Balla

13/08 09:00 – 11:00

piazza Balla

13/08 20:30 – 21:30

IvreaEstate – Primo Maggio Bellavista

Mondovì 09/08 10:00 – 12:00

Corso Statuto davanti al Bar Comino

10/08 10:00 – 12:00

Piazza Monteregale

13/08 10:00 – 12:00

Corso Statuto davanti al Bar Comino

16/08 10:00 – 12:00

Corso Statuto davanti al Bar Comino

Torino

09/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Casa del Popolo Estella in via Martinetto 5/H

09/08 17:00 – 21:00

Bar Pietro in via San Domenico 34

09/08 17:30 – 19:00

Circolo “La Poderosa” – Via Salerno 15/a

10/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Casa del Popolo Estella in via Martinetto 5/H

10/08 17:30 – 19:00

Circolo “La Poderosa” – Via Salerno 15/a

10/08 18:30 – 22:00

Piazza Santa Giulia

11/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Casa del Popolo Estella in via Martinetto 5/H

11/08 17:30 – 19:00

Circolo “La Poderosa” – Via Salerno 15/a

11/08 18:30 – 22:00

Zona Quadrilatero

12/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Casa del Popolo Estella in via Martinetto 5/H

12/08 16:30 – 19:30

Via Garibaldi angolo Piazza Castello

12/08 17:30 – 19:00

Circolo “La Poderosa” – Via Salerno 15/a

13/08 10:00 – 12:00

Parco Rignon (ingresso)

13/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Casa del Popolo Estella in via Martinetto 5/H

13/08 16:30 – 19:30

Parco Ruffini (ingresso)

13/08 17:30 – 19:00

Circolo “La Poderosa” – Via Salerno 15/a

14/08 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00

Casa del Popolo Estella in via Martinetto 5/H

14/08 16:30 – 18:30

Parco Tesoriera (ingresso)

14/08 17:30 – 19:00

Circolo “La Poderosa” – Via Salerno 15/a

16/08 10:00 – 12:30

Ospedale S. Giovanni Bosco

Tortona

12/08 09:00 – 13:00; 16:00 – 19:00

Via Carducci (angolo portici)

13/08 15:00 – 19:00

Via Carducci (angolo portici)

14/08 15:00 – 19:00

Via Carducci (angolo portici)

16/08 09:00 – 13:00; 16:00 – 19:00

Via Carducci (angolo portici)

17/08 09:00 – 13:00; 16:00 – 19:00

Via Carducci (angolo portici)

Puglia

Lecce

09/08 19:00 – 21:00

Porta Rudiae

Leverano

11/08 19:00 – 21:00

Piazza Fontana

Martano

13/08 19:00 – 21:00

Piazza dei Caduti

Meledugno

10/08 19:00 – 21:00

piazza Pertini

Novoli

09/08 19:00 – 21:00

Piazza S. Antonio

Tricase

11/08 19:00 – 21:00

Piazza Cappuccino

Vernole

12/08 19:00 – 21:00

Piazza Vittorio Veneto

Sardegna

Cagliari

09/08 17:00 – 20:00

Casa del Popolo Rosa Luxemburg in via Argentiera 14

Sicilia

Catania

09/08 18:00 – 20:00

Casa del popolo Colapesce in via Garibaldi 106

10/08 19:30 – 22:30

Ingresso Arena Argentina

11/08 19:30 – 22:30

Ingresso Arena Argentina

Palermo

09/08 dalle 18:00

Piazza Verdi

Toscana

La Rotta

17/08 dalle 19:00

Festa di Liberazione, Circolo Arci il botteghino

18/08 dalle 19:00

Festa di Liberazione, Circolo Arci il botteghino

19/08 dalle 19:00

Festa di Liberazione, Circolo Arci il botteghino

20/08 dalle 19:00

Festa di Liberazione, Circolo Arci il botteghino

Leccia

10/08 17:00 – 20:00

davanti al Conad di Via Giotto

Livorno

09/08 17:00 – 20:00

davanti al Pam di piazza Saragat

11/08 21:00 – 23:00

viale Italia angolo terrazza Mascagni/Pancaldi

12/08 08:30 – 11:30

Mercatino del venerdì in via Machiavelli

13/08 10:00 – 13:00

via Grande davanti a Stroili Oro

16/08 08:30 – 11:00

Mercato Centrale in via del Cardinale ang. via Buontalenti

17/08 09:00 – 11:00

Shangay Piazzetta antistante via Poerio

18/08 09:00 – 11:00

Colline piazza Damiano Chiesa

19/08 21:00 – 24:00

Venezia piazza dei Domenicani

20/08 10:00 – 13:00

in via Grande davanti a Stroili Oro

Piombino

09/08 dalle 21:30

piazza Cappelletti

10/08 dalle 21:30

piazza Cappelletti

11/08 dalle 21:30

piazza Cappelletti

12/08 dalle 21:30

piazza Cappelletti

13/08 dalle 21:30

piazza Cappelletti

14/08 dalle 21:30

piazza Cappelletti

15/08 dalle 21:30

piazza Cappelletti

Pisa

09/08 16:00 – 20:00

Sant’Ermete (piazzetta del casottino)

10/08 09:00 – 13:00

Mercato Paparelli (centro mercato)

12/08 16:00 – 20:00

piazza XX settembre

13/08 09:00 – 13:00

Mercato San Martino

Pontedera

12/08 10:00 – 13:00

Mercato cittadino

San Miniato

11/08 19:00 – 21:00

piazza della Costituzione

Siena

09/08 19:00 – 21:00

la sede dell”Associazione Studentesca Cravos

10/08 19:00 – 21:00

piazza della Posta

12/08 19:00 – 21:00

Stazione Ferroviaria

13/08 16:00 – 21:00

piazza della Libertà (lato Carrefour)

Valdera

11/08 dalle 20:00

Festa Rossa in Perignano di Lari

12/08 dalle 20:00

Festa Rossa in Perignano di Lari

13/08 dalle 20:00

Festa Rossa in Perignano di Lari

14/08 dalle 20:00

Festa Rossa in Perignano di Lari

15/08 dalle 20:00

Festa Rossa in Perignano di Lari

Umbria

Perugia

09/08 17:00 – 20:00

Sede Prc (Via campo di Marte 8/m)

Terni

09/08 10:00 – 12:00: 17:00 – 19:00

via Mentana 48/E

11/08 19:00 – 22:00

Centro Sociale Cimarelli in via del Lanificio 19/A

Valle d’Aosta

Aosta

09/08 16:00 – 20:00

Aosta Place des Franchises

10/08 16:00 – 20:00

Aosta Place des Franchises

13/08 16:00 – 20:00

Via Conseil des Commis

16/08 16:00 – 20:00

Piazza Porte Pretoriane

Veneto

Arzignano

09/08 10:00 – 13:00

Piazza della Libertà, di fronte al Municipio e Mercato

16/08 mattina mercato

Bassano del Grappa

11/08 08:00 – 12:00

mercato in via Verci

13/08 08:00 – 12:00

mercato in via Verci

Camisano Vicentino

14/08 fino alle 13:00

mercato

Conegliano

09/08 18:00 – 19:30

Sede Prc (Via Lazzarin)

10/08 18:00 – 19:30

Sede Prc (Via Lazzarin)

11/08 18:00 – 19:30

Sede Prc (Via Lazzarin)

12/08 18:00 – 19:30

Sede Prc (Via Lazzarin)

13/08 18:00 – 19:30

Sede Prc (Via Lazzarin)

14/08 18:00 – 19:31

Sede Prc (Via Lazzarin)

15/08 18:00 – 19:32

Sede Prc (Via Lazzarin)

Padova

09/08 08:30 – 09:30; 18:00 – 20:00

federazione di Rifondazione Comunista in via Monte Solarolo 16

09/08 09:30 – 12:30

mercato Piazza Azzurri d’Italia (Arcella)

10/08 09:30 – 12:30

mercato Piazzale Cuoco (Guizza)

10/08 09:30 – 20:00

federazione di Rifondazione Comunista in via Monte Solarolo 16

11/08 09:30 – 20:01

federazione di Rifondazione Comunista in via Monte Solarolo 16

12/08 09:30 – 20:02

federazione di Rifondazione Comunista in via Monte Solarolo 16

13/08 09:30 – 12:30

mercato di piazza delle Erbe

13/08 09:30 – 12:30

mercato di Prato della Valle

16/08 09:30 – 12:30

mercato Piazza Azzurri d’Italia (Arcella)

17/08 09:30 – 12:30

mercato Piazzale Cuoco (Guizza)

Sandrigo

12/08 fino alle 13:00

mercato

Schio

10/08 09:30 – 12:30

piazza statuto ingresso municipio

13/08 09:30 – 12:30

piazza da schio

14/08 09:30 – 12:30

piazza garibaldi

17/08 09:30 – 12:30

incrocio via Pasini-Via Garibaldi

Susegana

10/08 09:00 – 12:00

Mercato

10/08 13:30 – 14:30

Cancelli Electrolux

Treviso

13/08 09:00 – 12:30

Porta San Tomaso

Venezia

09/08 09:00 – 13:00

bretella Mercato Marghera

10/08 09:00 – 13:00

Mercato Mestre in via Fapanni

10/08 17:00 – 20:00

Piazza Ferretto Mestre

11/08 09:00 – 13:00

Mercato Favaro

12/08 09:00 – 13:00

Mercato Mestre via Fapanni

12/08 17:00 – 20:00

Piazza Ferretto Mestre

13/08 09:00 – 13:00

bretella Mercato Marghera

13/08 17:00 – 20:00

Piazza Ferretto Mestre

14/08 09:00 – 13:00

Piazza Ferretto Mestre

Verona

09/08 09:30 – 12:00

mercato Borgo Venezia

09/08 17:00 – 19:00

via Benedetti 18 (Borgo Roma) presso la sede di Rifondazione Comunista

10/08 09:30 – 12:00

mercato Ponte Crencano

10/08 17:00 – 19:00

via Benedetti 18 (Borgo Roma) presso la sede di Rifondazione Comunista

11/08 09:30 – 12:00

mercato Santa Lucia

11/08 16:30 – 18:00

Via Cappello

11/08 17:00 – 19:00

via Benedetti 18 (Borgo Roma) presso la sede di Rifondazione Comunista

12/08 17:00 – 19:00

via Benedetti 18 (Borgo Roma) presso la sede di Rifondazione Comunista

12/08 dalle 19:00

Circolo Pink in via Cantarane 63c

13/08 08:30 – 11:30

Mercato Caprino

13/08 09:30 – 12:00

mercato dello Stadio

13/08 17:00 – 19:00

via Benedetti 18 (Borgo Roma) presso la sede di Rifondazione Comunista

14/08 17:00 – 19:00

via Benedetti 18 (Borgo Roma) presso la sede di Rifondazione Comunista

Vicenza

09/08 dalle 21:00

Sede Prc, via Alberto Mario 12

10/08 18:00 – 22:00

Sede Prc, via Alberto Mario 12

12/08 fino alle 13:00

mercato Riviera Berica

12/08 fino alle 13:00

Mercato San Pio X

13/08 fino alle 13:00

mercato Nuovo

13/08 fino alle 13:00

mercato Villaggio del Sole

19/08 fino alle 13:00

mercato Riviera Berica

Villafranca di Verona

10/08 09:30 – 12:00

mercato

Vittorio Veneto

13/08 15:00 – 19:00

Serravalle

10 Agosto 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO