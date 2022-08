La truffa del gas spiegata semplice semplice

Le tariffe in bolletta sono determinate dall’andamento dei mercati all’ingrosso del gas.

In questi mercati vengono sottoscritti contratti a breve termine per 1/5 dei volumi di gas consumati dai paesi europei. La parte piรน grande, l’80%, viene acquistata fuori da questi mercati con contratti a lungo termine. Nei contratti a lungo termine “sono quasi sempre previsti ยซarginiยป e ammortizzatori alle variazioni eccessive dei prezzi in entrambe le direzioniโ€.

Tradotto: un aumento del prezzo del gas all’ingrosso non implica un rincaro della stessa portata per gli acquisti del gas da parte delle compagnie energetiche con contratti a lungo termine.

๐—ค๐˜‚๐—ฒ๐—น ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—ถ๐—ป ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—บ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐˜€๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ด๐—ฎ๐˜€, ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ถ ๐˜€๐˜‚๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—น’๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ผ.

Le compagnie energetiche vendono il gas a noi utenti come se lo comprassero agli attuali prezzi di mercato, ma in realtร lo acquistano dai fornitori a prezzi molto piรน bassi. Da qui si ricavano gli extraprofitti – Eni ha registrato nei primi sei mesi del 2022 un +600% rispetto all’anno precedente.

รˆ questo meccanismo, ingiusto e indegno, a mettere in crisi le imprese e le famiglie. Un meccanismo che la politica deve avere il coraggio di controllare per difendere le persone da una altra devastante crisi.

๐—š๐—น๐—ถ ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฒ ๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐˜๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐Ÿต๐Ÿฌ% ๐˜€๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฒ๐˜ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ, ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿฌ ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ด๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ต๐—ถ, ๐˜€๐—ถ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—จ๐—ป๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ.

Questi profitti vanno immediatamente restituiti alla nostra gente, ai cittadini e alle cittadine di questo paese.

