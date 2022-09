Roma. A San Basilio si bruciano le bollette del gas in piazza

Al termine della manifestazione che come ogni anno ha ricordato per le strade di San Basilio l’uccisione del compagno Fabrizio Ceruso da parte della polizia, i manifestanti e gli abitanti del popolare quartiere della Capitale, hanno bruciato in piazza le bollette del gas. Un momento di memoria storica del conflitto sociale e un annuncio di “Autunno caldo” contro il carovita e l’economia di guerra previsti dall’Agenda Draghi.

Foto di Patrizia Cortellessa

