Un voto utile alla vostra felicità

Non votate per paura, perché la paura è sempre cattiva consigliera e distrugge la libertà. Nè tantomeno votate per rancore, perché il rancore distrugge la democrazia.

Non votate per il male minore, perché scegliereste sempre un male, e di male in male si finisce al peggio.

Non votate facendo i calcoli su quale partito abbia più possibilità di successo, come se il vostro voto fosse un investimento in Borsa Affari.

Non votate obbedendo al ricatto di chi ha fatto la legge elettorale più truffaldina di sempre, e ora vi chiede il voto perché sfrutta quella legge.

Votate invece compiendo il primo atto della coscienza libera: ditevi cosa volete.

Certo non è semplice domandarsi : ma io davvero cosa è che voglio? Viviamo in una società che apparentemente esalta l’individuo, e la sua libertà, ma poi impone ad ogni persona di non avere sogni, speranze, desideri, e che costringe a vivere compressi in un eterno presente senza futuro.

Se invece volete cambiare questa società violenta, ingiusta, oppressiva , devastante per la natura e la vita.

Se a quelli che vi dicono che viviamo nel migliore dei mondi possibili vi viene voglia di rispondere: se è così allora bisogna proprio lottare per un mondo migliore.

Se insomma scoprite di aver voglia di fare qualcosa di importante per voi stessi e per gli altri , allora siete finalmente nella dimensione del voto utile. Utile alla vostra coscienza e alla libertà di tutte e tutti.

#UnionePopolare è nata per questo, per chi non si rassegna alla guerra , all’ingiustizia sociale e a quella climatica alla distruzione della democrazia e dei diritti, all’oppressione del potere sulla vita.

Chi dà il voto a Unione Popolare non lo fa piangendo, mugugnando, turandosi il naso, ma anzi è felice di poter mettere una crocetta su ciò che vuole.

Ecco, se vorrete votare con contentezza invece che con angoscia o rassegnazione , unitevi a noi , che domenica andremo alle urne con la soddisfazione e anche l’entusiasmo di fare la cosa giusta. Date un voto utile alla vostra felicità.

24 Settembre 2022