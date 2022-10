In Donbass caduto un altro combattente italiano

Dopo Edi Ongaro, un altro italiano è caduto combattendo per le Repubbliche Popolari del Donbass.

Si tratta di Elia Putzolu di 28 anni, originario della Sardegna. Si era unito alle milizie della Repubblica Popolare del Donetsk nel 2019. Prima lavorava come barista a Milano.

La nonna di Elia Putzolu era originaria dell’Unione Sovietica e gli aveva raccontato spesso di come si viveva in quella realtà.

Nel 2019 aveva deciso di partire per combattere a difesa delle Repubbliche del Donbass contro il nazionalismo ucraino e i reparti neonazisti.

A proposito di Elia Putzolu, il reporter Vittorio Nicola Rangeloni, sul campo in Donbass da anni, scrive in un post: “Sicuramente qualcuno tenterà di infangarne il nome, arricchendo il suo articoletto con le solite etichette per attirare l’attenzione, like o semplicemente per buttare fango su un’anima che ha avuto la colpa di vivere una vita diversa, per qualcuno sbagliata. Non mancheranno i termini bestemmia come “mercenario”, “estremista”, “putiniano”, “fascista”, “comunista”. Tutto ciò era proprio quello che lui schifava e ripudiava.

Chi utilizzerà questi termini non ha capito nulla di lui e mai comprenderà le scelte di persone simili”.

