Lo sciopero generale di oggi in diretta

“Abbassate le armi e alzare i salari”. Oggi è giornata di sciopero generale convocato dai sindacati di base (Usb, Cub, Cobas e altri) contro il carovita e l’economia di guerra, per l’aumento dei salari e in contrasto con la Legge di Bilancio contro i poveri varata dal governo.

Sono in corso le manifestazioni sindacali nelle maggiori città italiane, mentre per domani è prevista una manifestazione nazionale a Roma (partenza ore 14.00 da Piazza della Repubblica).

A Roma è in corso la manifestazione sotto al Mef in via XX Settembre. Guarda la DIRETTA dalla piazza. Chiuse la metro A e la Metromare, servizio rallentato sulle linee A e C e Termini-Centocelle, pochi gli autobus in circolazione. La protesta ha coinvolto anche le scuole con bambini e ragazzi rimasti a casa e i plessi chiusi. Un altro presidio si è tenuto sotto al Miur in viale Trastevere.

A Firenze è in corso il corteo . Oltre 3000 lavoratori si son o riuniti in un lungo corteo dalla Fortezza a Palazzo Vecchio con soste e interventi sotto punti importanti del potere politico e non, Agenzia delle Entrate, Regione Toscana e Comune di Firenze. Un corteo ricco e colorato, lavoratori e lavoratrici dei settori pubblici e privati, un corteo unito di USB-CUB- COBAS e movimenti sociali e studenti. La manifestazione si è chiusa alle 13,20 con una serie di interventi sotto Palazzo Vecchio.

Sempre a Roma, in concomitanza con lo sciopero generale, questa mattina è stato occupato uno stabile sfitto in via Sicilia da Asia-Usb assieme al Movimento per il Diritto all’abitare ed agli Studenti, prendendo così parola durante lo sciopero, contro speculazione e povertà, piú Diritti, piú Salario, piú Case . Sul posto sono arrivati numerosi blindati della polizia.

A Milano tra le 8 e le 10 di mattina sui tabelloni di Milano Centrale si contano già 12 treni soppressi. In mattinata è partito il corteo da via Larga e diretto in piazza della Scala. A Genova il corteo partito da largo Lanfranco sta filando per le strade della città. A Napoli è rimasta chiusa la Linea 1 della Metropolitana, stessa situazione per le funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina, per le linee Eav, servizio ridotto per tram, bus e filobus. Un presidio di lotta si è svolto in via Vespucci. A Bologna il corteo sta sfilando nel centro partito da piazza XX Settembre e diretto al palazzo del Comune. A Pisa il concentramento in Piazza Vittorio Emanuele.

In Sicilia una delle manifestazioni dello sciopero generale è in corso nel paese di Acate, in provincia di Ragusa, per tornare a chiedere che si faccia luce sulla scomparsa di Daouda, un giovane immigrato da tempo impegnato nel sindacato e del quale non si hanno più notizie da settimane. L’ultima volta che era stato visto vivo stava lavorando in un cementificio.

