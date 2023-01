Stessa cucina, stessi piatti, stessa carità mascherata, stessa politica reazionaria verso i poveri.

In Lombardia i principali candidati si vestono uguali perché SONO uguali.

Io non mi rassegno a questo palazzo sempre uguale e sempre peggio e voglio cambiare, per questo sostengo #UnionePopolare. Ancora non siamo tanti , ma ci proviamo testardamente a costruire un futuro diverso.

Un futuro ove i poveri non hanno bisogno di un piatto offerto in campagna elettorale, perché non c’è più la povertà.

PS: non è un fotomontaggio è proprio vero!

