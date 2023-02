Repressione contro la campagna elettorale di Unione Popolare

Ieri eravamo in via Tiburtina, davanti alla LEONARDO S.p.a per opporci alla guerra, chiedere la riconversione delle industrie belliche e volantinare in occasione della campagna elettorale delle elezioni regionali.

Dopo il volantinaggio una volante delle forze dell’ordine ha deciso di fermare tutti i candidati alle elezioni e gli attivisti coinvolti chiedendo i documenti con un atteggiamento totalmente repressivo.

Sappiamo che in campagna elettorale i volantinaggi sono autorizzati e che ogni interruzione della campagna elettorale rappresenta un abuso di potere, nel momento in cui questo è stato fatto presente il dispiegamento delle forze dell’ordine è cresciuto, arrivando a quattro volanti della polizia.

Ci opponiamo a questo atteggiamento da parte delle forze dell’ordine, che minaccia la partecipazione alla democrazia e alla vita politica del paese da parte dei cittadini, minando completamente l’agibilità politica dei partiti di opposizione.

Nel clima di caccia alle streghe costruito ad hoc dal governo in queste settimane, e di cui a Roma si sono avuti diversi esempi proprio negli ultimi giorni, noi non abbassiamo la testa.

Non un passo indietro! Condanniamo la repressione e continuiamo a lottare!

4 Febbraio 2023