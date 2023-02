A Monaco la Conferenza dei guerrafondai e dei piazzisti di guerra

Da venerdì a domenica 19 febbraio si terrà l’annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco presso l’Hotel Bayerischer Hof di Monaco. Per tre giorni, la Conferenza alla quale partecipano capi di stato, esperti, alti ufficiali ed esponenti della Nato, fungerà da piattaforma per dibattiti di alto livello sulle maggiori sfide di politica estera e di sicurezza del nostro tempo. Tra gli ospiti, per l’Italia, ci sarà anche la Meloni. La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco può essere definita come l’equivalente del Forum Economico mondiale di Davos ma sul piano militare.

Leggendo i documenti preparatori della Conferenza, emerge come gli apparati politici, militari ed ideologici dell’Occidente siano consapevoli della rottura del mercato mondiale e delle relazioni internazionali e puntino a “fare blocco” in contrasto con il resto del mondo.

Quasi un anno dopo l’inizio della guerra aperta in Ucraina, la Conferenza di Monaco ha l’ambizione di fare il punto sulla “coesione all’interno della Nato e sull’ordine internazionale “basato su regole”.

“Se non affrontiamo il risentimento che i paesi dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia nutrono nei confronti dell’ordine internazionale, che non sempre ha servito i loro interessi, faticheremo a vincere i recinti come alleati nella difesa di regole e principi fondamentali” ha affermato il presidente della Conferenza di Monaco, l’ex ambasciatore tedesco Cristoph Heusgen, anticipando il rapporto che verrà presentato alla Conferenza,

Il Rapporto sulla sicurezza di Monaco 2023, tradizionale introduzione ai dibattiti della Conferenza, è stato presentato alla stampa tedesca il 13 febbraio scorso. La conferenza utilizzerà anche l’ultima versione dell’indicatore Indice di sicurezza di Monaco (MSI) che misura la percezione del rischio pubblico in dodici paesi.

Per gli autori del rapporto, la sicurezza globale è “intrinsecamente legata alla prosperità economica, al cambiamento climatico , agli interessi nazionali contrastanti e alla sensazione che le disuguaglianze siano integrate in un ordine mondiale le cui “regole” non si applicano sempre allo stesso modo a tutti”.

Il rapporto della conferenza del 2023, intitolato “Re:vision”, mette in guardia specificamente “contro il revisionismo delle autocrazie e chiede la ricostruzione di una nuova visione condivisa all’interno della comunità internazionale”.

La guerra in Ucraina, precipitata un anno fa pochi giorni dopo l’annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2022, secondo gli organizzatori ha segnato un “punto di svolta”. La guerra non ha causato solo enormi sofferenze in Ucraina, ma ha anche esacerbato le crisi in altre parti del mondo.

Le domande sulle quali interverranno ospiti, invitati e relatori vengono così riassunte nei materiali preparatori: come appare il mondo un anno dopo l’inizio dell’invasione? La guerra è foriera di un mondo più violento, dove prevale l’impunità e prevale la legge del più forte? O la guerra può essere un catalizzatore per il ritorno mondiale all’ordine internazionale basato sulle regole? Queste e altre domande saranno al centro delle discussioni a Monaco.

Inutile sottolineare che la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco è dominata dalla presenza dei paesi della NATO, tra cui una forte delegazione statunitense (il presidente Biden ha partecipato nel 2021, la vicepresidente Harris nel 2022), la conferenza funge da termometro dei dibattiti sulla sicurezza europea e aiuta a identificare le tendenze future. E’ stato durante la Conferenza di Monaco nel 2007 che il presidente russo Vladimir Putin accusò pubblicamente per la prima volta gli Stati Uniti di sostenere un’irragionevole espansione della NATO a est.

La guerra in Ucraina ha fatto sì che l’evento si rifocalizzasse sulle sue origini: l’ordine di sicurezza in Europa, che ora ha bisogno di essere completamente reinventato. Ciò richiederà la scrittura di nuove regole e la riforma delle istituzioni, ma anche il ripensamento dell’intero strumento di difesa europeo alla luce di minacce nuove o precedentemente non rilevate.

In Germania, questo è noto come Zeitenwende (punto di svolta), o il cambio di paradigma storico della politica di difesa tedesca nella direzione di una militarizzazione più assertiva. Più in generale, sostengono i preparatori della Conferenza di Monaco “questa guerra richiede un ripensamento dell’insieme di principi e valori che sono alla base dell’ordine internazionale, che è ora soggetto a “visioni” concorrenti tra democrazie e autocrazie”.

Secondo la società di consulenza “Brunswik Group”, specializzata nelle questioni militari e della difesa, e tra i maggiori sponsor della Conferenza, le aree di crisi da monitorare con grande attenzione sono sei:

Ucraina

L’attuale strategia sembra accettare la guerra senza fine per il prossimo futuro. Non sembra che questo approccio sarà messo in discussione a breve termine, nonostante le enormi perdite e danni.

In questo contesto, il sostegno tedesco e francese allo sforzo bellico ucraino continuerà a generare un’intensa copertura mediatica. In chiaro disaccordo con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Christoph Heusgen, il nuovo presidente della Conferenza di Monaco, sostiene la consegna di aerei da combattimento all’Ucraina.

NATO

La capacità della NATO di sostenere la solidarietà dell’alleanza a lungo termine, così come il crescente divario tra Est e Ovest, sarà probabilmente oggetto di esame. Nonostante l’unità creata dalle circostanze attuali, molti Stati membri orientali che condividono un confine con la Russia sentono sempre più che gli Stati occidentali stanno agendo in modo indeciso. La richiesta di adesione dell’Ucraina alla NATO sarà discussa ma non dovrebbe portare a nessuna decisione a breve termine. I membri si concentreranno probabilmente sull’integrazione operativa dell’Ucraina, che potrebbe assumere la forma di un piano d’azione per l’adesione (MAP) al vertice della NATO che si terrà a luglio a Vilnius. Per quanto riguarda il pilastro europeo dell’alleanza NATO, ci si concentrerà probabilmente sul rafforzamento operativo. Nel contesto della guerra in Ucraina, coloro che sostengono l’autonomia strategica europea sono stati emarginati, poiché la priorità è che l’intera alleanza formi un blocco contro la Russia.

Spese per la difesa

Germania e Francia hanno annunciato ciascuna miliardi di euro di finanziamento per sostenere e potenziare i loro eserciti in questo nuovo contesto geopolitico, sollevando interrogativi cruciali per le imprese su come accedere a questi fondi, quanto andrà alle compagnie nazionali, le possibilità per le compagnie straniere di ricevere finanziamenti, ecc. Domande chiave in un contesto in cui le aziende sono più che mai presenti alla conferenza.

Il concetto di “europeizzazione” della difesa è al centro della nuova legislazione dell’UE, che obbliga le aziende della difesa interessate al mercato europeo a dimostrare il loro impegno in Europa. Un’altra dimensione è un forte allineamento alle priorità ESG, come l’ecocompatibilità delle forze armate e il rispetto dei diritti umani. Alcune delle risposte, almeno per la Germania, potrebbero essere trovate nella tanto attesa prima strategia di sicurezza nazionale tedesca, che potrebbe potenzialmente essere pubblicata alla conferenza.

Cina

Definire come dovrebbe essere una relazione europea con la Cina, sia come blocco che come singole nazioni, sarà uno dei principali punti focali della conferenza. Il nesso tra crescita economica e sicurezza nazionale rende questa discussione più impegnativa di quanto non fosse in precedenza, che si tratti di tecnologia, commercio, energia o preparazione alla pandemia.

Le relazioni sino-russe rimarranno sotto i riflettori un anno dopo la loro “partnership senza limiti”, mentre continua la fornitura cinese di materiali essenziali alla Russia. Alla Conferenza di Monaco probabilmente parteciperà l’ex ministro degli Esteri e nuovo membro del Politburo Wang Yi, mentre la Russia, per la prima volta da molti anni, non ha ricevuto alcun invito ufficiale.

Energia e clima

L’energia si rivelerà un argomento importante poiché gli impegni delle nazioni nei confronti delle scelte energetiche verdi continuano a essere compromessi dall’attuale crisi della sicurezza energetica. Gli europei continueranno a discutere della loro risposta all’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti e dei modi per allentare le loro rigide regole collettive sui sussidi statali. Ci si potrebbe anche concentrare sull’urgenza di rafforzare la resilienza agli impatti climatici, come la migrazione, in particolare nelle regioni globali già fortemente colpite dai cambiamenti climatici, come l’Africa e il sud-est asiatico.

Tecnologia e sicurezza informatica

Probabilmente si porrà l’accento sul rafforzamento della cooperazione attraverso la definizione congiunta di norme in materia di tecnologia e sicurezza informatica, in particolare tra l’UE e gli Stati Uniti, e un impegno costante per un ambiente dell’informazione democratico e affidabile. Al centro dell’attenzione ci sarà la regolamentazione europea della tecnologia, compreso il Digital Services and Digital Markets Act, entrambi volti a creare uno spazio digitale più sicuro, proteggere i diritti fondamentali degli utenti, identificare e smantellare i guardiani e creare condizioni di parità per le imprese.

