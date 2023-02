Da Genova no alla guerra, senza se e senza ma

Migliaia di persone in piazza a Genova per la manifestazione nazionale contro la guerra convocata dai portuali del Calp. Un no alla guerra senza ambiguità. Un lungo corteo (lungo 9 km) aperto dallo striscione dei portuali ha attraversato le strade della città partendo dal porto. In contemporanea alla manifestazione di Genova manifestazioni contro la guerra si sono svolte anche a Napoli, Cagliari, Niscemi, Roma, Berlino, Londra.

Qui di seguito le foto della manifestazione (di Patrizia Cortellessa)

25 Febbraio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO