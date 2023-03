Caro professore,

intellettuale mancato o mai riuscito

bene istruito, formato e mal pagato

più volte selezionato, sempre sospeso

tra nuove leggi e vecchi solidi abusi

Ti vedo ogni mattina, vicino e lontano

Che trascini le croci per la tua sbandierata missione

senza riconoscimento se non nell’omologazione

Che perdi saluto e gentilezza nei corridoi

grigi d’invischiamento e manipolazione

Che ridi di gusto per le parodie sui luoghi comuni

da cui fingi a malapena di volerti liberare

Che non trovi voce se non nelle bocche altrui

Che non hai la forza di dire no a chi continua

a caricarti di offese, di pesi e di burocrazia

Che ti scontri coi pari in preda alle nevrosi

covate negli umidi nascondigli del malcontento

Che ti disperi nella tua solitudine di silenzio

Che cambi luogo senza cambiare stato

Che ti ritrovi muto in mezzo a tante orecchie

pronte solo alla delazione e al servilismo

Che non hai il coraggio di abbracciare

la disperazione che ti congela i passi

così da scioglierli nella comprensione

Che preferisci alla rottura una riparazione

che moltiplica le ferite non sanate

Che temi di perdere tempo nel confronto

ma non senti di perdere potere, ottimizzando

genuflessioni per raccattare briciole

Che ti adegui alla tecnologia del controllo

e non ti accorgi quanto contro risuona la vita

Che sei così stanco di chiedere invano

da smettere di rispondere

Che hai il cuore a pezzi per la

materia prima

senza affinare gli strumenti per la sublimazione

la lasci in preda degli automatismi familiari

e dell’idiozia di stato di cui ti fai complice

Caro professore, fratello, mio simile

Fino a quando continueremo

ad urtarci come ciechi

senza rivoltarci insieme

contro chi ci tiene al buio?ofessore

