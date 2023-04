Lettera aperta alla CGIL di un sopravvissuto al massacro di Odessa

Alexey Albu è un esponente dell’organizzazione politica della sinistra ucraina Borotba, perseguitata dal governo di Kiev dopo il 2014. E’ stato deputato regionale di Odessa prima del Maidan ed è uno dei sopravvissuti e testimoni della strage del 2 maggio 2014, nella quale una quarantina di esponenti di sinistra e antifascisti vennero trucidati da bande di neonazisti ed ultrà afferenti a Pravy Sector all’interno della Casa dei Sindacati.

Alcuni giorni fa una delegazione italiana ha posato davanti al luogo del massacro di Odessa. Dopo aver visto la foto Albu ha scritto una lettera aperta in cui pone delle specifiche domande alla CGIL.

*****

La cooperazione tra le organizzazioni sindacali, la creazione di legami orizzontali tra i rappresentanti della classe operaia di diversi Paesi non può che essere accolta con favore. Tuttavia, quando ho visto una foto congiunta dei rappresentanti del sindacato italiano CGIL e del sindacato ucraino FTU sono stato colpito da una scossa elettrica: dopotutto, è stata scattata sullo sfondo della Camera dei Sindacati di Odessa, diventata una tomba collettiva per più di quattro dozzine di persone.

Io stesso ho vissuto questo terribile massacro compiuto dai radicali di estrema destra il 2 maggio 2014 a Odessa [avvertenza redazionale: le immagini a corredo di questo articolo sono particolarmente “forti”]. Sono miracolosamente fuggito dall’edificio in fiamme, ma sono stato aggredito e mi sono ritrovato con la testa rotta e numerose ferite. Pertanto per me la Casa dei Sindacati rimarrà per sempre il simbolo di una mostruosa tragedia, uno degli eventi più disgustosi del 21° secolo.

Oggi, la Camera dei Sindacati rimane una prova nelle indagini sull’omicidio di massa degli abitanti di Odessa. Tuttavia, è ancora utilizzata dall’organizzazione regionale di Odessa FTU per i propri scopi, il che è una grande bestemmia contro i morti.

Nella foto vedo una mia vecchia conoscenza, Vyacheslav Buratynsky. L’avevo incontrato nel Consiglio Regionale di Odessa, nel 2010, perché i nostri vicepresidenti erano vicini. Questa fotografia ha immediatamente resuscitato nella mia memoria i ricordi della Casa dei Sindacati in fiamme.

Mi sono ricordato di aver chiamato quest’uomo mentre cercavo una via d’uscita dall’edificio. Gli chiesi come potevamo trovare la porta sul retro. Come potevamo uscire dall’edificio in fiamme? Tuttavia, tutto ciò che ho sentito in risposta è stata una forte indignazione e lamentele sul fatto che non avevamo il diritto di entrare nel suo territorio.

Invece di salvare vite umane, il signor Buratynsky pensava a salvare la proprietà e ha rivolto la sua indignazione non a coloro che hanno organizzato e compiuto un crimine mostruoso, ma a coloro che cercavano di sfuggire a sadici e sociopatici con una visione del mondo radicale di destra.

Capisco che possa aver agito in base all’emozione e che, come molti, non avesse idea di come sarebbe finito il massacro. Non aveva idea delle dimensioni della tragedia, ma il fatto rimane e non lo dimenticherò mai.

Quando ho visto nella foto i rappresentanti del sindacato CGIL, in un primo momento ho pensato che non sapessero dove venivano fotografati. Tuttavia, ho ricordato centinaia di eventi commemorativi organizzati dagli antifascisti italiani. Ho ricordato come nella città di Ceriano Laghetto l’amministrazione, mostrando le sue migliori doti umane di compassione ed empatia, abbia intitolato una delle piazze della città “Ai martiri di Odessa”. Inoltre è stato eretto un monumento “In memoria dei martiri di Odessa”.

A seguito di questa polemica, ho una domanda che voglio porre pubblicamente ai rappresentanti della CGIL: Quando siete stati fotografati sullo sfondo del massacro di Odessa, sapevate dove eravate?

Spero che darete una risposta onesta e pubblica.

Alexey Albu

* da Pressenza



14 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO