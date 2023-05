Il 1 Maggio torna nelle piazze, tutta un’altra musica

In diverse città italiane la giornata del 1 Maggio è tornata a caratterizzarsi come giorno di festa e di lotta di lavoratori e lavoratrici. Nel tempo questa era diventata una caratteristica a dimenticata e stravolta sotto molti punti di vista.

I sindacati collaborazionisti avevano depotenziato la data attraverso l’evento del concertone in Piazza San Giovanni sempre più potabile nei contenuti. L’unica novità degli ultimi anni è stato il concertone alternativo a Taranto nato e cresciuto con presupposti diversi.

Per moltissime lavoratrici e lavoratori il 1 Maggio è diventato da anni una giornata lavorativa come altre, spesso solo nelle grandi aziende pagata come festivo.

Per la sinistra alternativa e i sindacati di base c’era stato l’adagiamento sulla situazione. C’era chi si accodava alle manifestazioni sindacali e chi rinunciava a costruire momenti di mobilitazione alternativi.

Quest’anno è stato compiuto un importante primo passo, sicuramente nella Capitale dove è stato rotto il monopolio del concertone ma anche nelle altre dove cortei o spezzoni alternativi hanno attraversato le città. A Trieste, piuttosto clamorosamente, la Questura ha preteso fino all’ultimo che l’Usb e lo spezzone antagonista facessero a meno dell’amplificazione “per non disturbare” il corteo ufficiale. Un tentativo fin troppo goffo respinto al mittente…e ben amplificato in piazza. A Roma, durante il corteo, uova e qualche petardo sono partiti in direzione del Ministero della Funzione Pubblica.

Bentornato 1 Maggio di lotta dunque, una lunga marcia comincia con piccoli passi.

Le foto delle manifestazioni nelle varie città:

Bergamo

Roma

Trieste

Vicenza

Pisa

