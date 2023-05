Roma. Conferenza stampa al liceo Albertelli sul cattivo utilizzo dei fondi del PNRR

Con la conferenza stampa di oggi convocata dall’Osa, studenti, genitori e professori, contrari ai 2 progetti del PNRR proposti nel Consiglio di istituto, hanno denunciato questa vicenda che mostra perfettamente cosa è la Scuola Azienda che da anni stanno costruendo.

Una scuola fatta di autoritarismo, profitto per i privati e assenza di risposte per le urgenze vere delle scuole, di didattica improntata sulla formazione di futuri lavoratori “vendibili” e attraenti per un mercato del lavoro sempre più sfruttato e precario, e non sulla creazione di pensiero critico e cultura.

Ringraziamo il rappresentante di istituto e i professori e i genitori contrari a questi due progetti che sono venuti e hanno fatto interventi alla conferenza convocata da Osa.

Il prossimo appuntamento che si sono dati gli studenti è la piazza al MIUR del 26 maggio, alle 15.30.

Nella piazza, convocata contro l’Alternanza Scuola Lavoro, sarà portata anche la vicenda dell’Albertelli, per denunciarla direttamente sotto i palazzi del ministero.

Stop Scuola Azienda, Stop Scuola Gabbia!

