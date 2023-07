Domenica l’assemblea nazionale di Unione Popolare

Domenica 9 luglio, partire dalle ore 10.30, a Roma, negli spazi del Circolo Arci “Concetto Marchesi” nel Parco Tiburtino III, in Via del Frantoio 5, si terrà un incontro pubblico nazionale che aprirà di fatto la fase costituente di Unione Popolare.

Sarà l’occasione per definire quelle che saranno le nostre prossime tappe. Ci incontreremo per parlare dei temi concreti su cui stiamo lavorando, dalla nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un salario minimo di 10 euro orari, indicizzati, alla lotta contro il disegno di smembramento della Repubblica attraverso l’autonomia regionale differenziata, all’impegno contro la guerra, per i diritti sociali e civili, l’ecologia e i beni comuni.

Nell’occasione presenteremo il nostro manifesto politico, si lancerà la campagna di adesioni on line a questo nuovo spazio politico alternativo ai poli esistenti per giungere, in autunno, ad un vero e proprio appuntamento costituente.

Unione Popolare è stata costretta un anno fa nei tempi brevissimi delle elezioni anticipate a rinunciare al percorso partecipato che avevamo immaginato e non ha potuto che muovere i primi passi per iniziativa dei partiti e dei soggetti promotori (Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Dema, ManifestA).

Ora riprendiamo il percorso per costruire Unione Popolare come movimento politico sociale ampio e plurale, in cui singoli e partiti, collettivi e comitati, si uniscono per creare un’alternativa a una politica che non funziona, uno spazio aperto a coloro che rifiutano la guerra, il neoliberismo, la devastazione del pianeta, ogni forma di eteropatriarcato, di razzismo e che lottano per l’attuazione della Costituzione antifascista e contro le tante illegalità dei potenti.

Uno spazio unitario aperto alle tante e ai tanti che oggi non hanno voce e che, insieme, possono contribuire a costruire un futuro radicalmente diverso per il nostro paese.

