Con il popolo palestinese, le manifestazioni nelle città italiane

“Palestina Libera! Con la resistenza fino alla Vittoria” su queste indicazioni in diverse città italiane nei prossimi giorni si scenderà in piazza per ribadire la solidarietà alla resistenza palestinese e marcare la totale distanza dalla complicità del governo e della politica italiana con la decennale oppressione israeliana del popolo palestinese.

Qui di seguito un primo calendario delle manifestazioni che sono state convocate fino ad ora:

Milano:

Presidio, Piazza dei Mercanti, martedì 10 ottobre, ore 17:30

Dibattito, 12 ottobre, “L’insurrezione della Palestina nella nuova realtà internazionale”, presso Spazio Ribelle, Piazzale Cuoco 7

Sabato 14 ottobre corteo, Piazza San Babila, ore 15:30

Torino:

Presidio, Piazza Foroni mercoledì 11 ottobre

Manifestazione, Piazza Crispi, sabato 14 ottobre ore 15

Il 20 ottobre dibattito, “L’insurrezione della Palestina nella nuova realtà internazionale”

Bologna:

Presidio, Piazza Nettuno, mercoledì 11 ottobre, Ore 18. Venerdi 13 ottobre dibattito “L’insurrezione della Palestina nella nuova realtà internazionale”, Officina Valerio Evangelisti, via dell’Artigiano 11, Ore 1800

Pisa:

Sabato 14 ottobre alle ore 10:30 Presidio sotto il comune di Pisa, Ore 11:30 Passeggiata anti-militarista verso la prefettura di Pisa in solidarietà con la Resistenza Palestinese, Ore 12: Conferenza Stampa con Marta Collot (PAP), Mohamad Khalil (Comunità Palestinese), Cinzia della Porta (USB

Napoli:

Manifestazione venerdì 13 ottobre, ore 16:30, Piazza Garibaldi.

Roma:

Manifestazione venerdi 13 ottobre alle ore 18.00 in Piazza della Repubblica. Giovedi 12 ottobre dibattito su “Insurrezione palestinese e nuova realtà internazionale” ai Magazzini Generali (via B. Orero), alle ore 18.00

Bari: Presidio, piazza Cesare Battisti, Ore 16, sabato 14 ottobre

Appuntamenti in via di aggiornamento……

