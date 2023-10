Medio Oriente. Il Fronte della Resistenza prende parola e sostiene l’operazione palestinese

In queste ore molte organizzazioni antimperialiste in Palestina e in Libano hanno preso posizione sull’operazione Diluvio Al Aqsa realizzata dalle forze della resistenza palestinese. Da oggi in tutta la Cisgordania è in corso uno sciopero generale. Qui di seguito una rassegna dei comunicati diffusi.

Sabato Hezbollah ha definito eroica la principale operazione della resistenza palestinese nella quale i combattenti si sono infiltrati negli insediamenti israeliani e hanno colpito i territori occupati con migliaia di razzi.

In una dichiarazione, Hezbollah ha elogiato il popolo palestinese e gli eroi della resistenza “specialmente i nostri cari fratelli di Hamas e delle Brigate Al-Qassam per l’operazione coraggiosa e su vasta scala che è stata coronata dal trionfo e dall’assistenza divina”.

“Questa operazione vittoriosa è una ritorsione decisiva ai crimini israeliani e alla continua aggressione alla santità e alla dignità del nostro popolo, nonché una nuova prova che la resistenza militare è l’unica scelta di fronte all’occupazione israeliana”, si legge nella dichiarazione ottenuta da Al -Leggi Manar.

Ha aggiunto che l’operazione “è un messaggio alla nazione musulmana e araba, nonché alla comunità internazionale, in particolare a coloro che si stanno affrettando a normalizzare i legami con l’entità sionista, che la causa palestinese è viva fino alla vittoria e alla liberazione”.

Il movimento di resistenza libanese ha invitato i popoli della nazione musulmana e araba a dichiarare pieno sostegno al popolo palestinese e ai gruppi palestinesi “che sono uniti sia nelle parole che nei fatti”.

Hezbollah, nel frattempo, ha sottolineato che “la leadership della Resistenza islamica in Libano sta monitorando da vicino gli sviluppi in Palestina e seguendo gli eventi sul campo di battaglia”.

“La leadership della Resistenza Islamica è in contatto diretto con il comando della resistenza palestinese in Libano e all’estero”, ha aggiunto Hezbollah, sottolineando che stanno conducendo una valutazione continua degli eventi.

In questo contesto, Hezbollah ha avvertito il governo sionista di “leggere le lezioni apprese dalla resistenza palestinese sul campo di battaglia”.

Il segretario generale del Partito Comunista Libanese, Hanna Gharib, ha inviato i suoi saluti alla resistenza palestinese.

Gharib ha detto, in un post su Facebook: Mille saluti dal Partito Comunista Libanese a tutti gli eroici resistenti della Palestina occupata che oggi stanno scrivendo una nuova epopea di eroismo contro l’occupazione sionista.

Ha concluso dicendo: Siamo tutti insieme, eravamo e rimaniamo con la Palestina e il suo popolo che resiste per il diritto al ritorno e la creazione del loro Stato nazionale sull’intero territorio nazionale palestinese con Gerusalemme come capitale.

******

Il segretario generale della Jihad islamica Ziad al-Nakhalah ha consegnato domenica sera un potente messaggio sugli sviluppi in corso, affermando che “Israele” è ora in uno stato di disordine e ha chiesto assistenza ai suoi alleati americani, a poche ore dall’intensificarsi della battaglia.

Il leader della Jihad islamica ha rivelato che la fazione della resistenza detiene attualmente più di 30 prigionieri israeliani che sono stati rapiti nella Striscia di Gaza in seguito all’eroica operazione di Hamas iniziata sabato, denominata Operazione Al-Aqsa Flood.

Al-Nakhala ha affermato con enfasi che questi prigionieri non saranno rilasciati finché “tutti i nostri prigionieri non saranno liberati”. Questa richiesta riguarda le migliaia di palestinesi attualmente detenuti nelle carceri israeliane.

“Il nemico si sta spezzando, anzi, lo ha già fatto. Il nostro popolo coraggioso sta circondando le installazioni militari e gli insediamenti del nemico”. ha detto, aggiungendo: “Il nostro popolo risoluto, attraverso la sua incrollabile determinazione, ha messo in ginocchio un nemico pesantemente armato”.

Nakhalah ha affrontato la serie di attacchi israeliani a Gaza, dicendo: “Il nemico crede erroneamente che perpetrando massacri civili, possa mandare in frantumi la determinazione del nostro popolo. Il nemico cerca di rafforzare la propria fiducia attraverso la distruzione di case a Gaza e la tragica perdita di vite innocenti. Tuttavia, questa rimane una illusione fallace”.

******

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha affermato che le tenaci montagne della resistenza si sono mosse unite in risposta all’appello della Palestina, all’appello di Gerusalemme e di Al-Aqsa, in cui viene ripristinata la natura del conflitto e la dignità degli arabi La nazione è restaurata, determinata a ottenere una vittoria strategica su questo nemico in una battaglia che aprirà la porta al ritorno e a ridisegnare la storia della Palestina e della regione.

Il Fronte Popolare ha invitato l’eroico popolo in tutta la Palestina a partecipare attivamente alla battaglia del “Diluvio di Al-Aqsa”. Sia dalla sua posizione che dagli strumenti che possiede, per attaccare l’esercito nemico e i suoi coloni, tagliare le sue vie di rifornimento, sabotare le sue installazioni vitali e inseguire i terrorizzati invasori sionisti di fronte agli attacchi della resistenza e dei loro agenti di attacco ovunque. della terra di Palestina.

Il Fronte ha sottolineato il suo appello a tutti coloro che portano armi, in particolare ai membri dei servizi di sicurezza, a impegnarsi nella battaglia del popolo palestinese contro il nemico e a prendere posizione nella posizione naturale di ogni palestinese libero che lotta per liberarsi dell’occupazione e raggiungere gli obiettivi e i diritti di tutto il nostro popolo.

Il Fronte ha affermato che il momento della battaglia, che coincide con la gloriosa Guerra d’Ottobre, è un appello al popolo della nazione araba e ai popoli della regione affinché comprendano la loro posizione nel conflitto generale con il nemico sionista e in questa particolare battaglia, e per svolgere i loro compiti accanto ai figli dei loro rivoluzionari combattenti nella Palestina occupata.

********

Le Brigate Martire Abu Ali Mustafa (braccio militare del FPLP) hanno dichiarato che la battaglia del “Diluvio di Al-Aqsa” è la battaglia del popolo palestinese e di tutte le forze della resistenza.

Alla luce delle scene eroiche disegnate dagli eroi della resistenza nei nostri territori occupati, dei momenti di orgoglio e orgoglio che inaugurano e dell’epopea eroica che stanno portando avanti, noi delle Brigate Martire Abu Ali Mustafa affermiamo quanto segue:

Questo L’eroica battaglia segna l’inizio della sconfitta di questo nemico e della sua partenza dalla nostra terra, e non sarà cancellata dalla consapevolezza e dalla coscienza della nazione araba. Dichiariamo lo stato di massima allerta tra le fila dei nostri combattenti e lavoriamo sul campo su diversi assi insieme ai nostri compagni di sangue e d’armi. Siamo al fianco dei nostri fratelli delle Brigate Al-Qassam e di tutte le forze della resistenza, e ci uniamo a loro in questa battaglia che sarà ricordata nella storia. Chiediamo a tutte le forze di resistenza dentro e fuori la Palestina di prendere posizione nella trincea del confronto che ora si estende in tutta la regione.

Gloria ai martiri, vittoria alla resistenza e ciò che verrà è più grande

9 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO