L’orrore rivendicato con i video. Da Israele

In guerra la prima vittima è la verità. La constatazione fatta un secolo fa dal senatore Usa Hiram Johnson viene dimostrata in questi giorni con particolare serialità.

Indifferenti anche al ridicolo tutti i media italiani di un certo “peso” hanno abbandonato qualsiasi pretesa di “obiettività” o almeno di scrupolo deontologico. E si limitano a ripetere all’infinito le versioni del governo israeliano, magari supportate con interviste ad israeliani che parlano italiano.

Del resto erano già ben allenati con la “copertura” della guerra in Ucraina, quando Zelenskij straripava in qualsiasi trasmissione e nessuno osava fargli alcuna domanda.

Sappiamo di dire cose ovvie, ma forse è bene tenere sotto osservazione alcune tecniche, ed anche diversi scivoloni, che potrebbero aiutare anche telespettatori o lettori meno “critici” ad orizzontarsi nella marea di notizie deformate.

Una tecnica semplicissima è quella di usare parole diverse, apparentemente sinonimi, per indicare fatti uguali. Avviene anche sui media anglosassoni, certamente, ma qualche volta – da quelle parti – lo ammettono e si scusano. Qui mai.

Per esempio.

Gli israeliani che cadono in questo conflitto, sia civili che militari, sono sempre definiti “uccisi”. Ed è giusto, perché di certo non sono morti per cause naturali…

Però I palestinesi che rimangono sul terreno sono semplicemente “morti”. Per cause ignote, forse un raffreddore…

Vi diamo qui due esempi da media anglosassoni, decisamente chiarificatori, più una vignetta indubbiamente meritata.

Ma questo è nulla…

Attribuire al nemico ogni orrore, soprattutto se contro i bambini, è una tecnica eterna, che si ripete sempre uguale, cambiando soltanto il nemico di turno.

Ricordiamo che “i comunisti mangiano i bambini”, secondo la propaganda democristiana anni ‘50 (poi ripresa da Berlusconi e mai del tutto abbandonata dai governi successivi).

Saddam Hussein è stato accusato di tutto pur di giustificare più volte l’invasione dell’Iraq. Nel settembre del 1990, fu portata davanti al Congresso una bambina, Nayirah, per testimoniare che “effettivamente” i soldati di Saddam avevano rovesciato delle incubatrici con all’interno i neonati nell’ospedale di Kuwait City. Orrore!



Peccato che Nariya fosse la figlia dell’ambasciato del Kuwait negli Usa, e che non avesse mai messo piede nel suo paese d’origine.

Sempre Saddam possedeva “armi di distruzione di massa”, parola del ministro della difesa Usa, Colin Powell, che agitava una boccetta con polvere bianca asserendo fosse antrace. Durante e dopo l’invasione non ne venne trovata neanche una…



L’esercito statunitense usò invece effettivamente armi di distruzione di massa, massacrando la popolazione irachena, ma questo non sconvolse più di tanto l’allora segretaria del Dipartimento di Stato (il ministero degli esteri), Madeleine Albright.

La quale – rispondendo alla domanda di Lesley Stahl, della Cbs, “Abbiamo sentito che sono morti mezzo milione di bambini iracheni, più che a Hiroshima. Ne è valso il prezzo?” – non mostrò neanche un attimo di compassione rispondendo “Penso che sia stata una scelta molto difficile, ma il prezzo ne vale la pena”.

Si potrebbe andare avanti a lungo, sorvolando sugli scenari di guerra degli ultimi 30 anni in Europa e altrove, ma lo schema non cambierebbe.

Fino a Netanyahu e le presunte foto, mostrate a Blinken, sui “40 bambini decapitati da Hamas a Kafr Azza”. Notizia ripresa in tutto il mondo e mai, se non altro, “ridimensionata” da nessun media italiano.

Nonostante l’autocritica della Cnn, che pure aveva dato il via alla “conferma”, scusandosene poi con i telespettatori, dopo aver verificato che funzionari del governo israeliano “non avevano potuto confermare” quell’orrore.

Yesterday the Israeli Prime Minister's office said that it had confirmed Hamas beheaded babies & children while we were live on the air. The Israeli government now says today it CANNOT confirm babies were beheaded. I needed to be more careful with my words and I am sorry. https://t.co/Yrc68znS1S

— Sara Sidner (@sarasidnerCNN) October 12, 2023