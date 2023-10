Sganciare l’Italia dalle guerre. Il 4 novembre in piazza a Roma

La guerra, o meglio le guerre, incombono ormai sullo scenario politico e storico in cui ci è toccato di vivere.

L’escalation in corso in Medio Oriente intorno alla irrisolta questione palestinese, insieme a quella in corso da tempo in Ucraina, confermano l’importanza che l’appuntamento della manifestazione del 4 novembre a Roma può assumere nell’agenda politica del paese.

A dicembre scade il decreto sull’invio di armi in Ucraina e le forze politiche presenti in Parlamento dovranno decidere se rinnovarlo o sospenderlo.

Intanto in questi giorni sui cieli italiani la Nato sta facendo le sue manovre militari nucleari avendo come centro le basi militari di Ghedi ed Aviano.

Lo stallo sul fronte militare in Ucraina ha visto affiancarsi rapidamente la possibilità di un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente intorno alla ferita sempre aperta dei diritti negati al popolo palestinese. Il mondo in cui viviamo ormai vede la guerra come opzione sul campo e rende urgente la necessità di indicare una alternativa per evitare di precipitare nel buco nero dell’escalation bellica.

Come emerso nell’assemblea nazionale tenutasi a Roma lo scorso 8 ottobre, proprio per sganciare il nostro paese dal coinvolgimento nelle guerre e nelle alleanze di guerra, dobbiamo inchiodare un governo che sistematicamente sceglie la strada dell’impegno diretto e della complicità militare attraverso la Nato, troppo spesso con convergenze bipartisan con l’opposizione.

Non c’è solo l’Ucraina, adesso c’è anche la complicità con Israele e, per non farsi mancare nulla, anche il voto a stragrande maggioranza del disegno di legge del governo per fare del 4 Novembre la festa nazionale dello sciovinismo e del militarismo italiano.

Intorno a questa data, la convocazione della manifestazione nazionale contro la guerra insieme alle tensioni in Medio Oriente, era tra i motivi per cui il ministro Crosetto erano venuti dubbi sulla fattibilità dell’operazione politica ed ideologica sul 4 novembre. Ma le pressioni della destra di governo lo hanno costretto a mantenere le celebrazioni ufficiali e l’operazione ideologica che ne consegue. Tanto è vero che La Lega e Salvini hanno convocato proprio per il 4 novembre a Milano una manifestazione “a difesa dei valori occidentali e della sicurezza”. Due visioni apertamente contrapposte, la nostra e la loro, sul futuro del nostro paese.

Consistenti settori sociali stanno pagando sulla propria pelle le conseguenze di quella che ormai è diventata una economia di guerra.

Giustamente in questi due anni è stato detto “Abbassate le armi e alzate i salari” dando una indicazione chiara del nesso tra questi due aspetti.

Sabato a Pisa una manifestazione denuncerà l’insopportabile costo della militarizzazione dei territori e delle basi militari.

Non si tratta infatti solo dell’aumento già previsto delle spese militari che tolgono risorse alle spese sociali, è un intero sistema economico che in nome della competitività e dell’innovazione tecnologica si va convertendo alla supremazia del complesso militare-industriale sulle scelte strategiche, sulla ricerca, sulla formazione culturale delle nuove generazioni. Il problema è che su questa visione per il paese c’è una sistematica e perdurante convergenza bipartisan tra destre e centro-sinistra.

Dobbiamo preparare al meglio la manifestazione del 4 novembre – a questo punto contro le guerre ed anche in solidarietà con il popolo palestinese – una manifestazione nazionale che avviene in un momento decisamente centrato politicamente.

Va palesato e rappresentato nel nostro paese l’obiettivo di “sganciare” l’Italia dalle guerre e dalle alleanze di guerra, a cominciare dallo stop all’invio di armi in Ucraina, dalla revoca del memorandum di cooperazione militare con Israele in vigore dal 2005, dal taglio delle spese militari e dalla rimessa in discussione dell’adesione alla Nato.

