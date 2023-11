Gaza: prevalgano i diritti umani sugli arbìtri del potere e le manipolazioni mediatiche

Lanciata da SUPPORTO A GAZA

Appello di adesione al documento “Supporto a Gaza” rivolto all’intera società civile. Il documento integrale può essere letto aprendo il link https://docs.google.com/document/d/1D-38iXH_RpWJPtG–3DCdyYdp29eb0j4/edit?usp=drivesdk&ouid=112879648665643110834&rtpof=true&

Il documento, scritto da #LuisaGuarro, con il supporto di #CarloLuglio, #WasimDahmash, #CarloCerciello e #OmarSuleiman

prende una posizione precisa contro il governo Italiano e l’Unione Europea, accusati di complicità politica e morale nel massacro che si sta perpetrando a Gaza

Chiede al governo italiano di pronunciarsi in conformità con il diritto internazionale e di rispettare l’ONU

prende una posizione duramente critica verso l’univoca narrazione mediatica italiana, accusata di ridurre a scontro di civiltà il conflitto israelo-palestinese, alimentando il sospetto razzista e fazioso verso nobili culture e religioni, al fine di nascondere la totale responsabilità della violenta politica coloniale e dell’interesse a fare di Israele un avamposto militare occidentale, in un territorio ricco di risorse energetiche “da usurpare”.

Il documento riporta i dati delle indagini condotte dalle Nazioni Unite e da associazioni come Amnesty International già prima del 7 ottobre, per denunciare la parzialità colpevole della narrazione mediatica corrente e la responsabilità dei governanti italiani nel dare appoggio politico al governo Israeliano, già pregiudicato per innumerevoli crimini contro l’umanità e ora colpevole di pulizia etnica.

Nel documento si chiede un’immediata cessazione del massacro e un ripristino del diritto sugli arbìtri del potere e sulle manipolazioni delle propagande.

Il documento riporta le firme già raccolte prima del lancio della petizione, che comprendono quelle di docenti Universitari e giuristi, come il costituzionalista #AlbertoLucarelli, ma anche di noti nomi del mondo della cultura e dello spettacolo, tra gli altri tutti importanti, #PeppeLanzetta, #LauraMorante, #JamesSenese, #NinoD’Angelo, #DanieleSepe, #RobertoColella, #LinoMusella, #NandoPaone, #CristinaDonadio, #CanioLoguercio […], di autori, sceneggiatori e giornalisti, come #MaurizioBraucci, #RiccardoBrun, #GuidoPiccoli, #AlessioForgione, #KarimaMoual, #VincenzoMorvillo, #NatasciaFesta e di tanti altri, diverse centinaia, oltre che di associazioni di tutta Italia.

