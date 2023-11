Più di 4000 accademici e ricercatori per il cessate il fuoco e lo stop alla collaborazione universitaria con Israele

Più di quattromila tra docenti, accademici, ricercatori, hanno sottoscritto un importante appello che chiede il cessate il fuoco a Gaza e che venga rispettato il diritto umanitario internazionale. Ma l’appello dice anche molto di più. Denuncia il sistema di apartheid a cui sono sottoposti i palestinesi da parte dello Stato di Israele e chiede di interrompere le collaborazioni tra le università e i centri di ricerca italiani e quelli israeliani.

Si tratta di una iniziativa notevole che metterebbe in allerta qualsiasi governo e lo costringerebbe a tenerne conto. Mai la comunità accademica era apparsa così compatta nel denunciare una situazione ormai intollerabile da ogni punto di vista contro il popolo palestinese.

Qui di seguito il testo dell’appello – e relativi firmatari – diretto al ministero degli Esteri, alla ministra dell’Università e della Ricerca e alla Conferenza dei rettori

*****

In quanto membri delle comunità accademiche e dei centri di ricerca italiani, scriviamo questa lettera in nome della pace e della giustizia, uniti dalla richiesta di porre un’immediata fine alla guerra in corso contro Gaza. Riteniamo sia nostro dovere individuale, comunitario e accademico, dissociarsi dalle posizioni finora intraprese dal governo del nostro Paese, ed assumerci la responsabilità di azioni e richieste per contrastare il crescente livello di violenza al quale stiamo assistendo impotenti.

Rivolgiamo questo appello al nostro ministro degli Esteri, perché si mobiliti per richiedere e sostenere un immediato cessate il fuoco, la fornitura di aiuti umanitari e la protezione delle Nazioni Unite per l’intera popolazione palestinese. Rivolgiamo questo appello alla ministra dell’Università e della Ricerca ed alla CRUI, perché possano amplificare le nostre voci e le nostre richieste, ricordando la missione centrale delle nostre istituzioni accademiche rivolta alla produzione di conoscenza e rispetto dei diritti umani.

Come docenti, ricercatori e ricercatrici della comunità accademica e di ricerca italiana, da molti anni assistiamo con dolore e denunciamo ciò che accade in Palestina e Israele, dove vige, secondo Amnesty International, un illegale regime di oppressione militare e Apartheid [1]. Ancora una volta, ci sentiamo atterriti e angosciati dal genocidio che sta accadendo a Gaza, definito a ragione dalla scrittrice Dominque Eddé come ‘un abominio che bene esemplifica la sconfitta senza nome della nostra storia moderna’ [2].

Da tre settimane, a seguito delle brutali azioni perpetrate da Hamas il 7 ottobre che hanno causato la morte di oltre 1.400 persone (la maggior parte dei quali civili) e portato al rapimento di circa 200 ostaggi [3], assistiamo a massicci e indiscriminati bombardamenti condotti dall’esercito di Israele contro la popolazione della Striscia di Gaza, che si configura come una punizione collettiva contro la popolazione inerme e imprigionata in un territorio di poco più di 360 km2 [4].

Mentre scriviamo, a Gaza il bilancio delle persone uccise supera i 9.000 morti, di cui 3.760 bambini, circa 22.900 feriti e 1.400.000 sfollati [5]. Secondo le Nazioni Unite, allo stato attuale sono circa 2.000 le persone disperse, presumibilmente intrappolate o uccise sotto le macerie [5,6]. Interi quartieri abitati, ospedali, scuole, moschee, chiese e intere università (Islamic e Al-Azhar University tra le più grandi e rinomate) sono state completamente rase al suolo [5,7]. Il governo israeliano ha intimato ad oltre un milione di abitanti nella striscia di lasciare le loro case in vista di un attacco da terra, sapendo che non vi sono via di fuga e via di uscita dalla Striscia di Gaza. Molti di questi sfollati sono stati poi bombardati nelle “zone sicure” del sud della Striscia di Gaza, rivelando un chiaro intento di pulizia etnica da parte del governo israeliano.

Questa situazione ha reso ancora più grave e urgente la crisi sanitaria e umanitaria all’interno della Striscia di Gaza, già al collasso ben prima del 7 ottobre 2023 per via dei 16 anni di quasi totale embargo e assedio illegale imposto dall’esercito israeliano su Gaza [8]. Assedio ed embargo che il governo israeliano ha inasprito dal 7 ottobre, imponendo un blocco totale di beni essenziali per la sopravvivenza quali acqua, carburante, cibo e elettricità [9,10,11,12].

All’interno di questa catastrofe umanitaria e sanitaria senza precedenti, anche per le Nazioni Unite e per le organizzazioni internazionali risulta pressoché impossibile operare a supporto della popolazione civile. L’Association Jewish for Peace ha chiamato tutte “le persone di coscienza a fermare l’imminente genocidio dei palestinesi” ( https://www.jewishvoiceforpeace.org/2023/10/11/statement23-10-11/). Già il 25 ottobre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di non essere in grado di distribuire carburante e forniture sanitarie essenziali e salvavita agli ospedali nel Nord di Gaza per via dei continui bombardamenti israeliani [9,10]. La quantità di beni di prima necessità e soccorso che Israele ha permesso di far transitare a Gaza il 21 ottobre è stata dichiarata sufficiente a mantenere in funzione solo alcuni ospedali e ambulanze per poco più di 24 ore [13, 14] . Secondo l’UNICEF “Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambini” [15]

Inoltre, l’escalation di violenza si è estesa anche in Cisgiordania, con violenze e aggressioni quotidiane, numerose vittime ed espulsioni di intere famiglie dalle loro case e terre. Diversi sono i report delle Nazioni Unite che denunciano come dal 7 ottobre l’esercito israeliano abbia attaccato diverse aree della West Bank, causando la morte di almeno 96 palestinesi, e ferendone circa 1.800. Di questi, due sono bambini, e molti altri giovani adolescenti [16, 17]. Inoltre, 74 famiglie (circa 600 persone) appartenenti a 13 comunità di pastori e beduini nei territori palestinesi sono state espulse dalle loro terre, sei scuole e 1875 studenti sono stati colpiti durante gli attacchi [16, 17].

Tutto questo costituisce una evidente violazione del Diritto Internazionale e della Convenzione di Ginevra.

In tutti i report messi a disposizione dalle Nazioni Unite e dalle numerose organizzazioni umanitarie (ad esempio Amnesty International e Human Rights Watch), è segnalata l’importanza di considerare e comprendere le determinanti e antecedenti a questa violenza, da ricercarsi nella illegale occupazione che Israele impone alla popolazione palestinese da oltre 75 anni, attraverso una forma di segregazione raziale ed etnica [1, 18, 19, 20]. Comprendere e analizzare queste determinanti è l’unica possibilità per poterne riconoscere le radici, contrastare l’escalation e sperare e reclamare pace e sicurezza per tutti.

È fondamentale ricordare come riconoscere il contesto da cui nasce quest’ultima ondata di violenza non significa sminuire il dolore e la sofferenza delle vittime israeliane e palestinesi, ma costituisce il cruciale impegno per sostenere la dignità, la salute ed i diritti umani di tutte le parti coinvolte. È possibile e necessario condannare le azioni di Hamas e, al contempo, riconoscere l’oppressione storica, disumana e coloniale che i palestinesi stanno vivendo da 75 anni. Come affermato dall’organizzazione pacifista Jewish Voice for Peace [21, 22], l’escalation a cui assistiamo rappresenta l’ennesimo esempio di come gli attacchi coloniali e illegali perpetrati da Israele contro la polazione palestinese costituiscano un rischio per la vita di tutti coloro che vivono nella regione, siano essi israeliani o plaestinesi.

In qualità di accademici e accademiche italiane riteniamo che sia nostro dovere e responsabilità attivarci e contribuire a contrastare queste escalation di violenza e sostenere i diritti umani, la salute, la dignità e il benessere. Crediamo fortemente che l’unico modo per promuovere una coesistenza pacifica sia lavorare insieme per denunciare e porre fine al prolungato assedio di Gaza e all’occupazione illegale (in ottemperanza con la legge internazionale) dei territori palestinesi.

Pertanto,

chiediamo urgentemente al Ministro Antonio Tajani di adoperarsi diplomaticamente e pubblicamente per l’urgente rispetto del diritto umanitario internazionale da parte di tutte le parti e la condanna dei crimini di guerra e l’immediato cessate il fuoco, la fornitura di aiuti umanitari e la protezione delle Nazioni Unite per l’intera popolazione palestinese.

chiediamo alla Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini di farsi pubblicamente portatrice delle nostre rivendicazioni nelle apposite sedi istituzionali.

Sottolineiamo la necessità anche da parte della CRUI e dei singoli Atenei di non limitarsi a sostare in una dolorosa impotenza ma di agire con tutte le azioni necessarie e possibili nei singoli contesti. Come studiosi e studiose del mondo universitario italiano guardiamo con preoccupazione alla diffusione di misure di limitazione della libertà di dibattito e di delegittimazione delle richieste di cessazione della violenza. Chiediamo quindi di ribadire l’impegno per la libertà di parola e garantire il diritto degli e delle studenti delle università italiane al dibattito, e di favorire momenti di dibattito e discussione all’interno degli atenei. Chiediamo inoltre di pronunciarsi con chiarezza sulla necessità da parte dei singoli atenei italiani di procedere con l’interruzione immediata delle collaborazioni con istituzioni universitarie e di ricerca israeliane fino a quando non sarà ripristinato il rispetto del diritto internazionale e umanitario, cessati i crimini contro la popolazione civile palestinese da parte dell’esercito israeliano e quindi fino a quando non saranno attivate azioni volte a porre fine all’occupazione coloniale illegale dei territori palestinesi e all’assedio di Gaza

Crediamo che queste azioni siano irrimandabili sia per contribuire a ripristinare i diritti umani e la giustizia globale sia per non continuare ad essere spettatori conniventi e silenziosi di una tragedia umanitaria e della cancellazione del popolo palestinese.

Con profonda preoccupazione,

Tra i primi firmatari

(elenco aggiornato al 15/11, ore 17.00 – si può continuare a firmare inviando una mail a appellouniversitaitaliane@gmail.com indicando Nome, Cognome, Dipartimento e Università di afferenza)

Roberto Beneduce, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Francesca Biancani, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Simona Taliani, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Pierluigi Musarò, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Guido Veronese, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Vittorio Morfino, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Chiara Fiscone, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Federica Cavazzoni, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Cristiana Fiscone, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna Didier Alessio Contadini, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Marta Scaglioni, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Cà Foscari Venezia Sofia Bacchini, Dipartimenti di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Paola Rivetti, School of Law and Government, Dublin City University e Membro di SeSaMO Italia Nicola Perugini, Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Università di Edimburgo Rassa Ghaffari, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Eugenia Campanella, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Elena Bartolini, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”, Università di Milano-Bicocca Erica Preli, Accademia delle Belle Arti di Bologna Federica Bucci, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università di Napoli L’Orientale Alice Gangemi, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Emilio Macchia, Accademia delle Belle Arti, Macerata Andrea Caroselli, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Davide Scheriani, Dipartimento delle Scienze Umane, Università di Milano Bicocca Marco Greppi, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Genova Silvia Pesce Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Genova Alessandro Bufalini, Dipartimento di studi linguistico-letterari storico-filosofici e giuridici, Università della Tuscia Alberto Baschiera, Centro dati, informatica e telematica di Ateneo, Università di Genova Chiara Stedile, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Alexandra D’Angelo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Sofia Torresani, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Giovanni Piccinini, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Bologna Enrico Mina, Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne, Università di Bologna Claudia Paganoni, Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona Giacomo Vignodelli, Dipartimento di Studi Storici, Università di Milano Franco Passalacqua, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Enrico Mina, Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne, Università di Bologna Giulia Zornetta, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Cassino Laura Abbruzzese, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli l’Orientale, Simone Sacquegna, Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De Giorgi”, Università del Salento Alessia Carnevale, Meriam Centre For Advanced Studies in the Maghreb, Université de Tunis Marina Rui, Comitato per l’innovazione didattica di Ateneo, Università di Genova Natascia Cappa, Italian Department, The Rutgers University of New Jersey. Tommaso Vidal, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma Giulia Vannucci, Dipartimento di Chimica, Università di Bologna Yasmin Riyahi, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Enrica Rigo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre Michela Lovato, Dipartimento di Scienze della formazione, Università di Genova Lucia Berioli, Settore tirocini, Università degli studi di Genova Marco Bassi, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Università degli Studi di Palermo Gabriella D’Agostino, Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo Sabrina Tosi Cambini, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma Silvia Stefani, Dipartimento di scienze della formazione, Università degli studi di Genova Nadia Breda, Dipartimento di Storia Archeologia Geografia Arte e Spettacolo, Università di Firenze Marzia Vigliaroni, Dipartimento di Scienze Umane per la.Formazione, Università di Milano Bicocca Roberta Altin, Dipartimento Studi Umanistici, Università di Trieste Marco Deriu, Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali. Università di Parma Daniela Cherubini, Dipartimento di scienze umane, sociali e delle imprese culturali, Università di Parma Roberto Ventresca, Dipartimento di Beni culturali, Università di Bologna Anna Giulia Della Puppa, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università La Sapienza di Roma Niccolò Bertuzzi, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma Osman Arrobbio, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma Luca Giliberti, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma Vincenza Pellegrino, Dipartimento Giurisprudenza Studi Politici e Internazionali, Università di Parma Agostina Pirrello, Department of Law, Utrecht University Cristina O. Mosso, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Filippo Borreani, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Andrea Balduzzi, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università di Genova Elisa Giunchi, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico, politici, Università degli studi di Milano Giulia Bonanno, Dipartimento di Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica, Università di Roma Sapienza Osvaldo Costantini, Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, Sapienza Università di Roma Mauro Van Aken, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Angela Di Gregorio, Dipartimento di Studi internazionali, Università degli Studi di Milano Paola Imperatore, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Andrea Alejandra de la Vega, Dipartimento di Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica, Università di Roma La Sapienza Emilia Giorgi, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria, La Sapienza Roma Giovanni Bruno, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania Stefano Portelli, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale, Università Sapienza, Roma Carles Sanchez Riera, Dipartimento AFHMO, Università la Sapienza Roma Maddalena Gretel Cammelli, Dipartimento Culture, Politiche e Società, Università di Torino Stefano Boni, Dipartimento di studi linguistici e culturali, Università Modena e Reggio Valentina Giordano, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania Esmeralda Lewis, Department of Clinical Medicine, Aarhus University Eduardo Naddei Grasso, Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Carolina Vesce, Dipartimento di studi Umanistici, Università degli studi di Macerata Alessandro Soriani, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”, Università di Bologna Francesco Fanoli, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli studi di Messina Mario Accolla, Istituto Nazionale Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania Luca Rimoldi, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca Federica Tarabusi, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Andrea Sbarbaro, Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione, Università di Genova Stefania Crobe, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo Javier Alonso Santiago, Istituto Nazionale Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania Giuliana Sanò, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche, e degli Studi Culturali, Università di Messina Valeria Piro, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, Università di Padova Matteo Jessoula, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Andrea Brazzoduro, Dipartimento di scienze umane e sociali, Università di Napoli l’Orientale Serena Olcuire, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Sapienza Università di Roma Elettra Repetto, Dipartimento di Filosofia, Università di Leiden Francesca Lagomarsino, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Genova Alessia Tortolini, Institute of Security and Global Affairs, Leiden University Giacomo Pozzi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università IULM Chiara Pilotto, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Mariavita Cambria, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina Serena Caroselli, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Statale Valeria Pinto, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli “Federico II” Vittorio Agnoletto, Scienze Sociali della Globalizzazione, Università degli Studi, Milano Itala Vivan, Emerita, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano Gaetano Scandariato, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania Simone Sarti, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Irene Falconieri, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania Domenica Farinella, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina Cristiana Fiamingo, Dipartimento di studi internazionali giuridico-politici, Università degli studi di Milano. Sabrina Colombo, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli studi di Milano Pierpaolo Ascari, Dipartimento di Architettura, Università di Bologna Belli Sharon, Political Science Department, University of Antwerp, Belgio Pietro Cingolani, Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Università di Bologna Sandro Mezzadra, Dipartimento delle arti, Università di Bologna Emanuele Leonardi, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’ Economia, Università di Bologna Elena dell’Agnese, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca Paolo Graziano, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Pierandrea Amato, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Marco Fama, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università di Bergamo Annalisa Soncini, Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari”, Università di Bologna Giovanni Cordova, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Irene Calabrò, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Franca Maino, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Marcello Natili, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Milano Ugo Rossi, Economic and Political Geography, Gran Sasso Science Institute Piero Graglia, Dipartimento di Studi internazionali, Università degli Studi di Milano Andrea Balzola, Dipartimento Arti applicate, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino Rosa Alba De Meo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Francesca R.Recchia Luciani, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli studi di Bari Aldo Moro Dalia Rosano, Surgery and Cancer, Imperial College London Giovanni Carbone, Dipartimento di scienze sociali e politiche, Università degli Studi di Milano Alessia Franchini, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano-Bicocca Fulvio Bontempo, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Maurizio Pansini, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università di Genova Sebastian Carlotti, Scienze politiche, Università di Pisa Stefania Achella, Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, Università di Chieti Fiorenzo Fantaccini, Dipartimento di. Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Miriam Bertulini Frigè, Dipartimento di Scienze della Salute Umana, Università degli Studi di Firenze Manuela Naldini, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Valentina Pedone, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Maria Filomena Anzalone, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi della Basilicata Luca Bernardini, Dipartimento di Lingue, Letterature Culture e Mediazioni, Università degli Studi di Milano Gerardo De Pasquale, Dipartimento Arti applicate, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino Stefano Piazzese, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Lisa Dorigatti, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università di Milano Luigi Marinelli, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma Valentina Parisi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata Sonia Bertolini, Dipartimento di Culture, Politiche e Società, Università di Torino Francesca Campomori, Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, Università Ca’ Foscari-Venezia Stefano Censi, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging Scienze Cliniche, Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara Alessandra Gribaldo, Dipartimento Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Barbara De Poli, Dipartimento di Studi su Asia e Africa mediterranea, Ca’ Foscari Università Pierre Alessandro Dalla Vigna, Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, Università dell’Insubria Tommaso Sbriccoli, Department of Anthropology, UCL, University of London Coral García, Dipartimento di. Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli studi di Firenze Sarah Walker, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Valeria Cirillo, Dipartimento Di Scienze Politiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro Andrea F. De Carlo, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università di Napoli L’Orientale Cesare Camardo, Dipartimento di Design e Nuove Tecnologie dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Verona Alessandra Calanchi, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Università Urbino Carlo Bo Miriam Castorina, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Valeria Ribeiro Corossacz, Dipartimento Studi Umanistici, Roma Tre Ilaria Eloisa Lesmo, Dipartimento Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino Stefania Tarantino, Dipartimento di scienze del patrimonio culturale, Università degli studi di Salerno Nina Bacchini, Département d’anthropologie, Université Lumière Lyon 2 Gianni Piazza, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania Matteo Antonini, Dipartimento di progettazione arti applicate, Accademia di Belle Arti di Macerata Valacchi Francesco, Scienze politiche, Università di Pisa Antonella Meo, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino Giulia Re Ferrè, Dipartimento di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Milano Federica Casalin, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Daniela Tartaglia, Dipartimento di Arti visive, Accademia di Belle Arti di Venezia Arianna Antonielli, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Marco Cesare Consumi, Dipartimento Arti Applicate, Accademia Belle Arti Bologna Alessandra Brezzi, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Hiba Samar, Dipartimento di Formazione, Lingue, intercultura e Psicologia, Università degli studi di Firenze

Pasquale Direse, Dipartimento Nuove tecnologie dell’arte, Accademia di Belle Arti di Carrara

Alessandro Calefati, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Alessandro Gusman, Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino Maria Cristina Paciello, Dipartimento di Studi sull’Asia e l’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Paolo Cuttitta, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Francesco Zanotelli, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali, Università di Messina Francesco Tagliabue, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Università degli Studi di Milano Chiara Romagnoli, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere, Università Roma Tre Antonino Viola, Politecnico delle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Firenze. Francesco Pompeo, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre Maria Elena Paniconi,Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia, Università di Macerata Giorgio Forni, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina Camilla Guarino, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università di Genova Giovanna Lelli, Centre de recherche Philixte, Facoltà di Lettere Université Libre de Bruxelles ULN Francesca Pilotto, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Giovanni Sighinolfi, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna Simone Scarpa, Dipartimento di Servizio Sociale, Università di Umeå (Svezia) Silvy Boccaletti, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università Milano-Bicocca Claudia Fredella, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano Bicocca Paolo Di Vita, Dipartimento di Arti Visive, Accademia di Brera, Milano Guido Cavalca, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università di Salerno Maddalena Cannito, Social and Political Change, Scuola Normale Superiore di Pisa Lidia Lo Schiavo, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina Sandro Busso, Dipartimento dì Culture Politica e Società, Università di Torino Renata Leardi, Scienze politiche, Università di Pisa Stefania Consigliere, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Carmela Mastrangelo, Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Massimo Cittadini, Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Accademia di Belle Arti di Carrara Victoria Almonte, Dipartimento di studi linguistico-letterarari storico-filosofici e giuridici, Università della Tuscia Davide Pettenella, Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali, Università di Padova Gianluca Solla, Dipartimento Scienze Umane, Università di Verona Dario Tuorto, Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Donatella Pallotti, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Christiano Lepratti, Dipartimento di Architettura e Design, Università di Genova Francesca Crivellaro, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Natalia Antonioli, Accademia di Belle Arti di Bologna Luca Queirolo Palmas, Dipartimento scienze della formazione, università di genova Marco Marchetti, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università del Molise Brenda Fedi, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Luisa Stagi, Dipartimento di antichità, filosofia, storia e geografia, Università di Genova Gabriella Petti, Dipartimento di scienze della formazione, Università di Genova Eugenia Silvestri, Supporto Didattica, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Duccio Basosi, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca’ Foscari Venezia Alice Ceccato, Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria, Università di Milano-Bicocca Chantal Meloni, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano Fabio Mugnaini, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, Università di Siena Simonetta Grilli, Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Università di Siena Paola Degani, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Rossella Selmini, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna Ilaria Madama, Dipartimento di scienze sociali e politiche, Università degli Studi di Milano Leonardo A. Peyre Tartaruga, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università di Pavia Thomas Aureliani, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-politici, Università degli Studi di Milano Sebastiano Benasso, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Michele Claudio Domenico Masciopinto, Dipartimento di Economia, Management e Territorio, Università degli studi di Foggia Valentina Graziosi, Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari”, Università di Bologna Cinzia Clemente, Dipartimento di Matematica, Università di Padova Sabrina Marchetti, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia Alessandra Provera, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna Pamela Pasian, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’Foscari di Venezia Mara Sternini, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena Anna Chiara Corradino, E-campus Cristina Solera, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Stefano Evangelisti, Laboratoire de Chimie et Physique Quantique, Université Toulouse 3, Toulouse, Francia Andrea Carnì, Dipartimento di studi internazionali giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano Caterina Roggero, Dipartimento Scienze Umane per la formazione, Università degli studi di Milano-Bicocca Claudio La Rocca, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Matteo Bonazzi, Dipartimento di Scienze umane, Università di Verona Marco Dalla Gassa, Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, Università Ca’ Foscari Venezia Giuseppe Acconcia, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico, politici, Università degli studi di Milano Gaia Farina, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova Gabriele Della Morte, Facoltà di giurisprudenza, Università Cattolica di Milano Salvatore Napolitano, Dipartimento ingegneria ambientale, Università di Cassino e del Lazio Meridionale Elena Zapponi, Dipartimento di Studi Umanistici, Ca’ Foscari Università di Venezia Antonella Del Prete, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino Paola Gandolfi, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università ‘ di Bergamo Maria Dolores Morelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Pierluigi Pellini, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università degli studi di Siena Adriana Galderisi, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università della Campania Luigi Vanvitelli Chiara Bonfiglioli, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Maurizio Maione, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi Guglielmo Marconi Francesco Toto, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Roma Tre Marianna Filandri, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Paolo Quintili Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte, Università di Roma Tor Vergata Andrea Zinzani, Dipartimento Storia, Culture, Civiltà, Università di Bologna Giorgio Vacchiano, Dipartimento di Scienze Agrarie e Abmientali, Università di Milano Giulia Ceriani Sebregondi, Dipartimento di Architettura e Disegno industriale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Alessia Cervini, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Palermo Marta Libertà De Bastiani, Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo, Università Roma Tre Anna Tedesco, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Palermo Girolamo Garofalo, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo Mario Rusciano, Diritto del Lavoro, Università di Napoli Federico II Federica Castelli, Dipartimento Filosofia, comunicazione e spettacolo, Università Roma Tre Giuseppe De Maria, Dipartimento di Ingegneria, Università della Campania L. Vanvitelli Maddalena Bonelli, Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione, Università di Bergamo Luigi Pastore, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Fabio Persia, Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, Università degli Studi dell’Aquila Chiara Suttora, Dipartimento di psicologia, Università di Bologna Paolo Pecere, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Roma Tre Francesca La Rocca, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Giovanni Semi, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Università di Torino Mariele Merlati, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano Stefano Visentin, Dipartimento di Economia Società Politica, Università di Urbino Federica Sossi, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, Università di Bergamo Maurizio Migliaccio, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Parthenope Armida Mucci, Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Universitá della Campania L Vanvitelli Gabriella Santangelo, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Gabriele Gava, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino Guido Frilli, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze Daniele Balicco, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e spettacolo, Università di RomaTre Bruno Siciliano, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, Università di Napoli Federico II Sergio Vellante, Dipartimento di Ingegneria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Miguel Mellino, Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Giuseppe Bolotta, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Luigi Di Cataldo, Dipartimento di studi internazionali giuridici e storico-politici, Università di Milano Antonella Brita, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Anna Chiara Cimoli, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università degli studi di Bergamo Luca Stirpe, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara Marco La Commara, Dipartimento di Farmacia, Università Di Napoli Federico II Paola Rucci, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna Monica Massari, Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politico,Università di Milano Monica Musolino, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina Sara Borrillo, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università di Roma Tor Vergata Silvana Galderisi, Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Università Vanvitelli Andrea Teti, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Università di Salerno Gennaro Gervasio, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre Flavia Elena Malusardi, Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, Università Ca’ Foscari Stefano Faoro, Facoltà di Design e Arti, Università Libera di Bolzano Ida Fazio, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Palermo Filippo Dornetti, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-politici, Università degli Studi di Milano Alessandra Cirafici, Dipartimenti di Architettura e Disegnò Industriale, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Raffaele Porta, Presidente Onorario della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare Lea Nocera, Dipartimento Asia Africa Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Gianluigi Mauriello, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II Marcella Schmidt di Friedberg, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università di Milano-Bicocca Prospero Di Pierro, Dipartimento di Agraria, Università di Napoli ” Federico II” Antonella Moriani, Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali, Università di Siena Ivelise Perniola, Dipartimento di filosofia, comunicazione,spettacolo, Università degli studi Roma Tre Laura Formenti, Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università Milano-Bicocca Anna Marabotti, Dipartimento di Chimica e Biologia A. Zambelli, Università di Salerno Cristina Tonghini, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari di Venezia Patrizia Zanelli, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari di Venezia Ivana Caputo, Dipartimento di Chimica e Biologia, Università di Salerno Viola Melega, Dipartimento di Design, Università Iuav di Venezia Annalisa Frisina, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova Irene Ricciardi, Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Guglielmo Moneti, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, Università di Siena. Antonella Ghersetti, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Ilaria Bellezza, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia Monica Ruocco, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Claudio Gambardella, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Sara de Simone, Scuola di Studi Internazionali, Università di Trento Stefania Peca, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Camilla Ioli, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università di Bologna Lorenzo Pezzani, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Roberta Mucciarelli Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali, Università di Siena Elissa Dupi, Dipartimento di Arti Applicate, Accademia di Belle arti di Bologna Lorenzo Alunni, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano Bicocca Angelo Stefanini, Centro Salute Internazionale e Interculturale, Università di Bologna Martina Tazzioli, Dipartimento di Storia Culture e Civiltà, Università di Bologna Maria Giovanna Mancini, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” Antonio D’Onofrio, Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli Studi della Campania Alessandra Gissi, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università di Napoli “L’Orientale” Laura Bortolotti, Dipartimento di Fisica, Università di Nottingham Giulia Zanini, Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, Università Ca’ Foscari Venezia Valeria Giosafatto, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Napoli Federico II Paola Chiarugi, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Firenze Matilde Bertoli, Dipartimento di scienze biomediche, Università di Sassari Anna Granata, Dipartimento di Scienze umane per la formazione, Università di Milano Bicocca Andrea Facchin, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Paolo Ricci, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II Fabiana Sciarelli, Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici Comparati, Università L’Orientale di Napoli Natascia Mattucci, Dipartimento di scienze politiche, Università di Macerata Mauro Sciarelli, dipartimento di economia, management, istituzioni, Università di Napoli Federico II Mari D’Agostino, Scienze Umanistiche, Università di Palermo Annalisa Sacchi, Dipartimento di Culture del Progetto, Università Iuav di Venezia Francesco Marchetti, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Strathclyde Luca Storti, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Francesco Villano, Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano di Capua Laura Mitarotondo, Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro Federica Cagnoli, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università di Genova Ottorino Cappelli, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Nicoletta Bosco, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Lorena Carbonara, Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria Simonetta Marino, Dipartimento di Scienze umane, Università degli Studi di Napoli Federico II Paola Stelliferi, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Padova Arturo Formola, Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano area casertana in Capua Elettra Stimilli, Dipartimento di Filosofia, Sapienza Università di Roma Nazzareno Capitanio, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Foggia Clementina Cantillo, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università di Salerno Camilla De Boni, Dipartimento di Architettura, Università degli studi Roma Tre Laura Sanò, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova Serena Giordano, Dipartimento di didattica dell’arte, Accademia di Belle Arti di Palermo Ilaria Santoemma, Istituto Dirpolis, Scuola Sant’Anna Pisa, Luca Di Mauro, Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Angela Maiello, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Chiara Giorgi, Dipartimento di Filosofia, Sapienza Universita’ di Roma Patrizia Zanelli, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari di Venezia Ester Gallo, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Cristina Solimando, Dipartimento Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università La Sapienza di Roma Letizia Carrera, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università di Bari Mariella Ciambelli, Psicoanalista, Università Federico II di Napoli Luca Guzzetti, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Nicoletta Volante, Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali, Università di Siena Francesco Marano, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, Università della Basilicata Julie Abbou, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Alfredo Laudiero, Storia dell’Europa Orientale, Università degli Studi di Napoli l’Orientale Virginia Salerno, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova e Ca’ Foscari Firenze Renata Piccoli, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Napoli Federico II Serena Feloj, Dipartimento di Studi Umanistici, Universitá di Pavia Elisabetta Brighi, Scuola di Scienze Sociali, Università di Westminster Vanessa Roghi, Dipartimento: Scienze Umane, Università di Roma LUMSA Angela Balzano, Dipartimento Culture Politica Società, Università di Torino Liviana Gazzetta, Dipartimento Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, Università di Padova Maria Rosaria Perrelli, Dipartimento di Filosofia, Università di Verona Ruba Salih, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Fernanda Fischione, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Claudia Cennamo, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Universita’ della Campania Luigi Vanvitelli Annastella Carrino, Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica, Università di Bari Margherita Picchi, Department for the Studies of Religion, University of Cape Town Federica Condipodero, Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica, Università di Pisa Franco Cambi, Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali, Università degli Studi di Siena Aurora M. Lai, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Maria Rosaria Marella, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tre Paolo Fioretti, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli studi di Bari Aldo Moro Mara Biagiotti, Dipartimento di culture, politica e società, Università di Torino Sarah El Couhen, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, La Sapienza Università di Roma Michela Fusaschi, Dipartimento di scienze Politiche, università Roma Tre Giacomo Capuzzo, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione, Università di Ferrara Michele Galluzzo, Facoltà di Design & Arti, Libera Università di Bolzano Elena Morando, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università di Genova Anna Albertina Beltrametti, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Joëlle Schwarz, Département delle Policliniche, Università di Losanna, Svizzera Giovanni Marini, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia Alberto Di Donato, Dipartimento di Biologia, Università di Napoli Federico II Andrea Bellelli, Dipartimento di Scienze Biochimiche, Sapienza università di Roma Davide Tommaso Ferrando, Facoltà di Design e Arti, Libera Università di Bolzano Erika Cinello, Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà, Università di Bologna Luca Nivarra Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Francesco Maimone, Società Geografica e Università Roma Tre, Università Roma Tre Cora Benetti, Dipartimento Discipline Umanistiche, Università di Trieste Luca Leuzzi, Istituto di Nanotecnologia, CNR Leonardo Capezzone, Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza-Università di Roma Francesca Carbone, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Piero Amodio, Dipartimento di Biologia ed Evoluzione degli Organismi Marini, Stazione Zoologica Anton Dohrn Chiara Rossignoli, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Cristina Solimando, Lingue Letterature e Culture Straniere, Università di Roma Tre Francesca Arena, Institute for Ethics History and Humanities, Università di Ginevra Alessandra Gissi, Dipartimento di scienze umane e sociali, università di Napoli “L’Orientale” Dario Fiorentino, Lier-FYT, EHESS, Parigi Simona Raiola, Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena Giangabriele Agrifoglio, Dipartimento di scienze politiche, Università di Palermo Valentina Cappi, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Chiara Stagno, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Stefania Guglielmo, Global Studies, Università per Stranieri, Reggio Calabria Luigi Cazzato, Dipartimento Forpsicom, Università di Barisità Romina Deriu, Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione, Università di Sassari Caterina Pace, Dipartimento della donna del bambino e di chirurgia generale e specialistica, Università della Campania “L. Vanvitelli” Barbara Roggema, Dipartimento di. Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Mario Benassi, Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi, Università degli Studi di Milano Maria Capuano, Dipartimento di scienze politiche e internazionali, Università degli studi di Siena Serena Fiorletta, Dipartimento scienze sociali ed economiche, Sapienza Università di Roma Giuliano Garavini, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre Zara Pogossian, Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze Angelo Federico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina Sofia Giudice, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, Università di Siena Marta Benenti, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Murcia/Piemonte Orientale D’Alvano Marco, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli studi di Siena Umberto De Paola, Accademia di Belle Arti di Palermo Emanuele Tuccari, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pavia Margherita Giabelli, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università degli studi di Siena Alessia Di Eugenio, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna Giacomo Arena, Scienze dell’Economia, Università di Venezia Francesco Petrini, Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Donatella Sterpi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Frida Sandström, Modern Culture, University of Copenhagen and, Swedish Institute in Rome/Roma Tre Elisa Pruno, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze Alberto Carletti, Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, Università di Cagliari, Ambientale Francesca Romana Altomare, Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali, Università degli studi di Siena Michela Pili, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università degli studi di Siena Monica De Simone, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo Stephen Perrig, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Ospedale Universitario di Ginevra, Svizzera Niccolò Avallone, Physique et Chimie des Materiaux, Sorbonne Université Marco Ramazzotti, Dipartimento di Scienze Dell’Antichita’, Sapienza Università di Roma Laura Fregolent, Dipartimento di Culture del progetto, Università Iuav di Venezia Giuseppe Nicolaci, Dipartimento di Scienze umanistiche, Universita’ degli studi di Palermo Annavittoria Sarli, Dipartimento di Giurisprudenza e Studi politici ed internazionali, Università di Parma Rosario Ammendola, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università di Napoli Federico Ii Leopoldo Sarli, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma Alessia Pagliai, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Siena Fulvia Antonelli, Dipartimento di scienze Dell’Educazione, Università di Bologna Fiammetta Costa, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano Maria Caterina Turco, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università di Salerno Lalage Mormile, Dipartimento di Giurisprudenza, Universita’ degli Studi di Palermo Ivan Libero Nocera, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bergamo Luca Fabris, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Rossella Roncati, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea, Università Ca’ Foscari di Venezia Francesco Bertuccelli, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Stefano Jossa, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Palermo Alessandro Somma, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza Università di Roma Laura Polverari, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Carlo Stiaccini, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Denise Contessa, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Delia Picone, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Napoli Federico II Concetta Giusto, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Pisa Stefano Tortorici, Scienze Politiche e Sociologia, Scuola Normale Superiore Vittoria Calabrese, Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali, Università di Siena Francesca Iorio, Art History, Università Nova Lisbona Simone Sibilio, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Alessandro Santini, Facoltà di Agraria, Università di Napoli Federico II Noemi Alfieri, Centro de Humanidades, Universidade Nova de Lisboa Olga Solombrino, Dipartimento Filosofia comunicazione e spettacolo, Università Roma Tre Daniela Musina, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Gaia Ballatori, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Nicola Quondamatteo, Sociologia e Scienze Politiche, Scuola Normale Superiore Andrea Mura, Department of Politics, Goldsmiths, University of London Carlo Callari, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università del Molise Giulia Maria Daniele, Istituto per la BioEconomia, CNR-Bologna Andrea Turolla, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Roberto Canziani, Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Francesco Correale, CNRS – UMR 7324 CITERES, Université de Tours, Francia Fau Rosati, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma Luigi Giovanni Quarta, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università di Bergamo Irene Villa, Dipartimento Scienze Umane, Università di Verona Isabel Trujillo, Dipartimento Giurisprudenza, Università di Palermo Mariangela Difilippo, Studi Aziendali e Giuridici, Università degli Studi di Siena Edoardo Baldaro, Université Libre de Bruxelles, Belgio Armida Salvati, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari “Aldo Moro” Francesco Lelj Garolla Di Bard, Dipartimento di Scienze, Università della Basilicata Ignazio Giacona, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Giorgia Dalla Santa, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di Padova Ernesto Burattini, Dipartimento di Fisica, Università di Napoli Federico II Tullio D’Aponte, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli “Federico II” Francesco Zucconi, Dipartimento di Culture del progetto, Università Iuav di Venezia Claudia Cirelli, UMR CITERES, Università di Tours, Francia Giulia Russo, Classe di Scienze Politico-Sociali, Scuola Normale Superiore Alessandra Nocilla, Dipartimento di ingegneria civile, architettura e matematica, Università di Brescia Raffaele Cattedra, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari Leila Karami, Dipartimento “Istituto Italiano di Studi Orientali – ISO” Sapienza Università di Roma Lara Tavoschi, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa Licia Siracusa, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Pasquale Sansone, Anestesia e Rianimazione Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” Santa Parrello, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Giuseppe Maimone, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania Maria Antonia Silvestri, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina Giada Cipollone, Discipline dello Spettacolo, Università IUAV di Venezia Giulia Raniolo, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena Elsa Sirigu, Studi di Genere, Università di Palermo Adele Moltedo, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Mattia Giampaolo, Dipartimento di Scienze Politiche, Università Sapienza di Roma Andrea Gabrielli, Dipartimento di ingegneria civile, informatica e delle tecnologie aeronautiche, Università Roma Tre Romeo Carabelli, Citeres UMR 7324 CNRS & Université de Tours, France Sabrina Ardizzoni, Dipartimento Studi Umanistici, Università per stranieri di Siena Francesca Maria Fiorella, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Lucia Simeoni, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università di Trento Federica Montanaro, Istituto DIRPOLIS, Scuola Superiore Sant’Anna Rosamaria Salvatore, Dipartimento dei Beni Culturali, Università degli Studi di Padova Giovanni Tuccari, Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva, Università di Messina Laura Schettini, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova Masika Daniela Vaninetti, Dipartimento di Scienze Politiche, Scuola Normale Superiore Simona Feci, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Vincenzo Fiorentino, Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”, Università di Messina Nicola Melis, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Cagliari Gaia Giongo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Michele Dell’Abate, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Valerio Cordiner, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Università di Roma “La Sapienza” Arianna Azzellino, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Antonio Ieni, Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”, Università di Messina Rosita Maglie, Dipartimento di Scienze della Formazione Psicologia Comunicazione, Università degli Studi di Bari Aldo Moro Marco Lauri, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata Elena Mosconi, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università degli studi di Pavia Lucio Nitsch, Dipartimento di Biologia, Università di Napoli Federico II Silvia Bruzzi, Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino Claudio Claudi, Dipartimento architettura, Università di Napoli Federico II Massimiliano Andretta, Dipartimento di scienze politiche, Università di Pisa Elio Marciano, Dipartimento di Neuroscienze, Università degli studi di Napoli Federico II Laura Marini, Accademia di Belle Arti Bologna Valentina Barnabei, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari di Venezia & SAI Heidelberg University Emanuele Zinato, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università di Padova Patrizia Miggiano, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Laura Guazzone, Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Christian Uva, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre Daniela Leonardi, Dipartimento di Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Maura Benegiamo, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Laura Ferrero, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale Antonio Gibelli, Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Università degli Studi di Genova Davide Tomaselli, Department of Law, European University Institute Rosario Palumbo, Dipartimento di Chimica, Università Federico II Napoli Federica Piras, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Università dell’Insubria Alina Dambrosio Clementelli, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Milano Elisa Baccini, Dipartimento di Studi umanistici e del Patrimonio culturale, Università di Udine Caterina Filareti, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Daniela Pioppi, Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Manuela Manera, Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere, Università di Torino Federico Venturi, Faculty of Engineering, University of Nottingham Leonardo De Franceschi, Dipartimento Filosofia Comunicazione e Spettacolo, Università degli studi Roma Tre Alessandro Purpura, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Francesco Gallino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Fabio Stassi, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Università La Sapienza di Roma Enrico Barsotti, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Elisa Castellaccio, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Olivier Durand, Dipartimento di Studi Orientali, Roma La Sapienza. Eleonora De Martin, Institute of Political Studies, Charles University Elisabetta Rosa, Faculté d’architecture, Université catholique de Louvain Domenico Perrotta, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università degli Studi di Bergamo Alberta Albertella, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Elisabetta Grande, Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali, Universita’ Piemonte Orientale, Alessandria Laura Guidi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Di Napoli Federico II Stefania Parigi, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università degli Studi Roma Tre Maurilio De Felice, Dipartimento di Biologia, Università di Napoli Federico II Carlo Merello, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Sabrina Ballestracci, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Francesco Tamburini, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Luca Ciabarri, Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, Università degli Studi di Milano Martina Semboloni, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Pisa Gianfranco Bria, Dipartimento di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Irune Zubiete Manso, Università Ca‘Foscari, Venezia Elisabetta Campagni, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Anna Quintelli, Culture Politiche e Società, Università di Torino Elisa Lello, Dipartimento di Economia Società e Politica, Università di Urbino Carlo Bo Caterina Manicardi, Istituto di Economia, Scuola Superiore Sant’Anna Concetta Giancola, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II Lorenzo Casini, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina Eduardo Consiglio, Patologia Generale, Università Federico II Napoli Maric Martin Lorusso, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna Luca Damiani, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena Antonello Petrillo, Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, Università Suor Orsola Benincasa – Napoli Estella Carpi, University College London Dianella Gagliani, Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà, Università degli studi di Bologna Cesira Filesi, Università di Padova Nadia Maria Filippini, Storia delle donne, Università Ca’ Foscari, Venezia Francesca Vizzi, Dipartimento di scienze umane e sociali, Università del salento Giulia Gonzales, Dipartimento culture politiche e società, Università di torino Carlo Quintelli, Dipartimento Ingegneria Architettura, Università di Parma Enrico Gargiulo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Virginia Niri, Dipartimento di studi linguistici e culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Fabio de Nardis, Department of Economy, Management and Territory, University of Foggia Fabiola Balestrieri, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia, Università di Bologna Eugenia Mercuri, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale Claudio Sopranzetti, Dipartimento di antropologia e sociologia, Central European University Sandra Cavallo, History, Royal Holloway University of London Franco Tomasi, Dipartimento di scienze linguistiche e letterarie, Università di Padova Tommaso Tesei, Duke Kunshan University Rosa Claudia Altieri, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli Studi di Bari Ornella Cirillo, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università della Campania Luigi Vanvitelli Gaia Perini, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna Salvatore Sorrentino, Dipartimento di Biologia, Università di Napoli Federico II Claudia Pozzana, Lingua e Letteratura Cinese, Università di Bologna Roberto Roccu, Department of European & International Studies, King’s College London Lorenzo Cattani, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Rita Santamaria, Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II Hind Abushkhadim, Gender Studies, Università di Bari Lucia Carminati, History department, University of Oslo Serena Guarracino, Dipartimento di Scienze Umane, Università dell’Aquila Umberto Albarella, Dipartimento di Archeologia, Università di Sheffield Caterina Peroni, CNR – Institute for Research on Population and Social Policies Giacomo Furlanetto, Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, Università degli Studi dell’Insubria Mara Matta, Global Humanities, Sapienza University of Rome Livia Jessica Dell’Anna, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Chiara Pagano, Centre for Southeast European Study, Università di Graz Aldo Schiavello, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Palermo Jessica Lorenzon, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova Manuela Di Franco, Dipartimento di Letterature Comparate, Universiteit Gent Chiara Ragni, Dipartimento di Studi Internazionali giuridici e storico-politici, Università degli studi di Milano Patrizia Manduchi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Cagliari Davide Caselli, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università di Bergamo Barbara Sorgoni, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Stefania Ravazzi, Dipartimento di Culture, politica e società, Università di Torino Andrea Augenti, Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, Università degli Studi di Bologna Francesca Gallo, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Matija Zgur, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre Matilde Padula, Dipartimento di Scienze storiche e beni culturali, Università di Siena Gabriele Proglio, Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo Carlotta Cossutta, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano Maria Manera, Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis, Università di Torino Sofia Fiore, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università di Salerno Alessandra Fussi, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Barbara Badiani, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambiente Territorio Architettura e Matematica, Università di Brescia Giulio Citroni, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università della Calabria Francesca Mencacci, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Carlo Caprioglio, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi Roma Tre Gianmaria Colpani, Department of Media and Culture Studies, Utrecht University Stefania Profeti, Dipartimento di scienze politiche e sociali, università di Bologna Francesco Mazzocca, Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche, Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli Samuele Mazzolini, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari Venezia Francesco Raniolo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Simona Mori, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università di Bergamo Letizia Palumbo, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia Claudio Natoli, Dipartimento di Lettere lingue e beni culturali, Università di Cagliari Marilù Mastrogiovanni, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, Università degli studi “Aldo Moro” di Bari Perrotta Raffaele, Scienze della Formazione, Università Genova Roberta Cipollini, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, Sapienza, Università di Roma Fabrizio Tonello, Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Alessandra Algostino, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino Maria Luisa Fagiani, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Marco Buttino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università Torino Chiara Campanella, Dipartimento di Biologia, Università di Napoli Federico II Pietro Clemente, Facoltà di Lettere, Università di Firenze Fiorenzo Polito, Classe di scienze politico-sociali, Scuola Normale Superiore Maria Lentini, Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’ eta’ evolutiva, Università di Messina Luciano Sesta, Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione, Università di Palermo Bruno Roberti, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Vinzia Fiorino, Dipartimento Civiltà e Forme del sapere, Università di Pisa Luca Raineri, Istituto DIRPOLIS, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Girolamo Imbruglia, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università Orientale di Napoli Ginevra Salerno, Dipartimento di architettura, Università di Roma Tre Aldo Minardo, Dipartimento di Ingegneria, Università della Campania Luigi Vanvitelli Francesco Zappa, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Andrea Tocchetti, Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano Lorenzo Moretti, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Emilio Santoro, Dipartimento scienze giuridiche, Università di Firenze Francesco Di Lauro, Big Data Institute, University of Oxford Carla Pagano, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Giulia Breda, Dipartimento di sociologia, Université Côte d’Azur Pietro Pinoli, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano Lorenzo Crippa, School of Social and Political Sciences, University of Glasgow Alessandro Columbu, University of Westminster Paola Giardina, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università Federico II Napoli Martino Bolognesi, Chimica Biologica, Università di Milano Paola Orsatti, Dipartimento Istituto italiano di studi orientali, Università La Sapienza, Roma Susanna Regazzoni, Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, Università Ca’ Foscari Venezia Matteo Mandelli, Paris Institute of Political Studies Edwige Pezzulli, Istituto Nazionale di Astrofisica Giorgio Budillon, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di Napoli Parthenope Mario Vitale, Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria, Università di Salerno Armida Toraldo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Alessandra Corrado, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Isabella Giunta, Escuela de Relaciones Internacionales Lucia Sorbera, Istituto di Studi Avanzati, Università di Bologna Giacomo Savelli, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Bologna Rossella Ghezzi, Accademia Belle Arti di Macerata Elia Poerio, Biotecnologie Industriali per la salute e il benessere, Università degli studi della Tuscia Alessandro Dividus, Political Sciences, Università di Pisa Francesca Mattei, Dipartimento di architettura, università Roma Tre, Roma Vittorio Bellotti, Medicina molecolare, Università di Pavia Francesco Cambria, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano Valerio Bini, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, Università degli Studi di Milano Andrea Scalabrini, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Bergamo Lastraioli Chiara, Département d’Italien, Université de Tours Matilde Cortese, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università della Calabria Alessandro Picone, Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università di Roma Cristiana Rossignolo, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Daniela Lai, Department of Politics, International Relations and Philosophy, Royal Holloway, University of London Jacopo Nicola Bergamo, Dipartimento di Business organisation and marketing, Università di Vigo, Spagna Mirko Scardoni, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze Cesare Balduini, Biochimica, Università di Pavia Barbara Capone, Dipartimento di Scienze, Università degli Studi Roma Tre Alessandro Russo, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna Maria Cristina Cavallaro, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Michele Curatolo, Dipartimento di architettura, Università degli studi Roma Tre Alessandro Puzziello, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, Università di Salerno Veronica Buffon, Istituto San Gallicano, IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Marco Antonio Pirrone, Culture e società, Università degli studi di Palermo Maurizio Guerri, Accademia di belle arti di Bologna Laura Fortini, Dipartimento Studi umanistici, Università Roma Tre Marco Di Giulio, Dipartimento di scienze politiche e internazionali, Università di Genova. Thomas Casadei, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia Eduardo Barberis, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università di Urbino Carlo Bo Adolfo La Rocca, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma Giulia Gozzelino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, Università di Torino Claudia Martini, Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa Gilles Bibeau, Università di Montreal Elena Fontanari, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Milano Francesca Braccia, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Ferrara Maria Letizia Liali, Dipartimento di Canto e Teatro Musicale, Conservatorio S. Cecilia Davide Giordanengo, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Daniele Imbruglia, Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Università Roma La Sapienza Francesca Geremia, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre Sara Marilungo, Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università di Roma Marco Sioli, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, Università di Milano Daniela Potenza, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina Bruna Mura, Dipartimento di Economia Società Politica, Università di Urbino Carlo Bo Federica Buongiorno, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze Fabio D’Andrea, Dipartimento Filosofia, scienze umane, sociali e della formazione, Università di Perugia Guido Noto La Diega, Dipartimento di Giurisprudenza e Filosofia, Università di Stirling Tommaso Alfonsi, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano Alberica Bazzoni, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Chiara Garavelli, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Bologna Giorgia Minto, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Rossana Tufaro, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Università degli Studi di Roma La Sapienza Federica Matera, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino Fabrizio Chello, Dipartimento di Scienze formative psicologiche e della comunicazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli Francesco Spagna, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova Fabrizio Leonardo Cuccu, School of Law and Government, Dublin City University Guendalina Simoncini, Classe di scienze politiche e sociali, Scuola Normale Superiore Elisa Rossi, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Alessandra Ferrini, University of the Arts London / British School at Rome Teresa numerico, Dipartimento di filosofia comunicazione e spettacolo, Università di roma tre Manuela Antonelli, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Isabella D’Angelo, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Daniela Meneghini, Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea, Ca’ Foscari università di Venezia Paola Zanchi, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Rosita Di Peri, Dipartimento Culture, Politica e Società, Università di Torino Raffaella Mollica, Dipartimento di Culture Educazione e Società, Università della Calabria Martina Molinari, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Ilenia Epifani, Dipartimento di matematica, Politecnico di Milano Paola Porretta, Dipartimento di Architettura, Roma Tre Alberto Castelli, Università degli Studi dell’Insubria Luca Villaggi, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università degli Studi di Padova Claudia Mantovan, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova Ada Barbaro, Dipartimento Istituto italiano di Studi Orientali, Sapienza, Roma Sofia Bisinella, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Nicola Di Mauro, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Waardenburg, Johannes, Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino, Roma Michela D’Angelo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Messina Fabio Bosatelli, Scienza dell’educazione, Università di Bergamo Gabriele Cerati, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Deborah Paci, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Luigi Schiavo, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Davide Blotta, Dipartimento di scienze economiche sociali e politiche, Università di Urbino Carlo Bo Sara Recchi, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università degli studi di Milano-Bicocca Anna D’Ascenzio, Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa Stefano Pippa, Dipartimento di Scienze umane per la formazione, Università di Milano- Bicocca Alessandra Fredianelli, Storia dell’arte, Università degli Studi di Genova Angelo Vanella, Universita’ di Catania Alessandra Brivio, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Simone Caiello, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca Raffaele Vitolo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia Prisca De Roni, Università degli Studi di Padova Jessy Simonini, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Università di Udine Nike Del Quercio, Dipartimento di Lettere, Università di Bologna Rachele Cinerari, Università di Pisa Beatrice Falcucci, Dipartimento di Scienze Umane, Università dell’Aquila Elena Caruso, Università di Waterloo, Canada Mattia Bonasia, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, Sapienza Università di Roma Silvia Mazzaglia, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Andrea Benassi, Dipartimento di economia, società e politica, Università Carlo Bo di Urbino Federico Chicchi, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Ambra Moroncini, Department of Language Studies, University of Sussex, UK Maria Avino, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Paolo Riccio, Dipartimento di Scienze, Università della Basilicata Alexander Hobel, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Napoli Federico II Giuseppe Rando, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Giacomo Micheletti, Dipartimento di “Scienze della Formazione Primaria”, Università degli studi di Milano-Bicocca Mattia Lento, Seminar für Filmwissenschaft, Universität Zürich Pier Paolo Viazzo, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Maria Giovanna Stati, Dipartimento di Scienze Umane, Università dell’Aquila Silvia Cucchi, Dipartimento di Scienze Umane, Università dell’Aquila Mattia Lucertini, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia, Università di Bologna Elisa Attanasio, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università degli Studi di Bologna Yasmin Dabash, Università degli studi di Urbino Marco Villa, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università degli Studi di Siena Michele Pellegrini, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, Università di Siena Paolo Borghi, Dipartimento di Economia Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia Caterina Di Pasquale, Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Giovanni Contel, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli Carmelo Buscema, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Saverio Carillo, Dipartimento di Architettura e Disegno industriale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Filippo Zerilli, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Cagliari Nina Ferrante, Dipartimento di culture del progetto, Università IUAV di Venezia Daniele Paolini, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia Stefania Ferraro, Dipartimento di Scienze formative psicologiche e della comunicazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli Maria Claudia Petrini, Dipartimento di Scienze umane, Università degli Studi dell’Aquila Domitilla Olivieri, Department of Media and Culture Studies, Utrecht University Massimo Danzi, Université de Genève Alice Buonaguidi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi Milano-Bicocca Giacomo Casarino, Dipartimento di Antichità Filosofia Storia e Geografia, Universita’ di Genova Francesca Tampone, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano – Bicocca Annalisa Dordoni, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Maria Giulia Molinaro, School of Sociology, University College of Dublin Luca Daino, Dipartimento di Lingue letterature culture e mediazioni, Università degli Studi di Milano Tatiana Montella, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tre Amalie Elfallah, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Elisabetta Serafini, Università di Roma Tor Vergata Eloisa Morra, Department of Italian Studies, University of Toronto Stefania Porcelli, Romance Languages, Hunter College, City University New York Maddalena Crotti, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Sofia Santucci, Scienze e Tecniche Psicologiche, Università di Firenze Giulia Benvegnù, Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica, Università di Verona Francesca Mazzoni, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Ferrara Lucia Amorosi, Scienze politico-sociali, Scuola Normale Superiore Kim Ferrini, Aix Marseille Université Marco Pustianaz, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale Ester Allegro, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Ferrara Leonora Masini, Center for the Study of Slavery and Justice, Brown University Tatiana Lysova, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca Davide Danzi, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Ferrara Marina Pantuso, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Ferrara Carlo Cosmelli, Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma Annamaria Bianco, Institute of Research and Study on the Arab and Islamic Worlds, Aix-Marseille Université Francesca Megna, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Giulia Daniele, Centro di Studi Internazionali, Istituto Universitario di Lisbona Marcello Saija, Mediazione linguistica e culturale Consorzio Universitario di Agrigento Giovanni Covi, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Ferrara Annalisa Andreoni, Dipartimento di Filologia, Università di Pisa Daniele Pompejano, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina Alberto Sclaverano, Dipartimento di culture, politica e società, Università di Torino Paola Valerio, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza Università di Roma Amir Amerian, Digitale Media & Creatieve Industrie, Hogeschool van Amsterdam Sevgi Dogan, Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Giovanni de Manzoni, Dipartimento di scienze chirurgiche, Università di Verona Adriana Angelotti, Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano Antonio Pacifico, Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles, Université Jean Moulin Lyon 3 / Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, Università di Napoli “L’Orientale” Stefano Zirulia, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano Luca Caminati, School of Cinema, Concordia University, Montreal Pietro Menghini, corso di Global History and Governance – Scuola Superiore Meridionale Paola Manduca, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Agnese Casellato, Dipartimento di Filosofia, University College Dublin, Dublino Irlanda Sara Mazzoli, Dipartimento di economia, società e politica, Università di Urbino Florinda De Simini, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Fabio Frosini, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Urbino Carlo Bo Gianfranco Gatti, Dipartimento scienze umane e sociali, Università del salento Isabel Fanlo Cortés, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova Tommaso Bianchi, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Trento Arturo Monaco, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Ramona Onnis, Université Paris Nanterre Fabio Carnevali, Dipartimento di neuroscienze e riabilitazione, Università degli studi di Ferrara Carlotta Rivella, Dipartimento di scienze dell’educazione, Università di Genova Alessandro Graziani, Dipartimento Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche, Università RomaTre Sofia Giancontieri, Dipartimento di Neuroscienze , Università di Ferrara David Consolazio, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Lucia Miodini, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università di Parma Filomena Sica, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Napoli Federico II Stefano Serafini, Dipartimento di Scienze Storiche, Università di Padova Angela Fedi, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Vittorio H. Beonio Brocchieri, Università della Calabria Nella Ginatempo, Università di Messina Paolo Lariccia, Dipartimento di geologia e fisica, Università di Perugia Adelisa Malena, Dipartimento di studi umanistici, Università Ca’ Foscari, Venezia Manoela Patti, Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università di Palermo Ernesto Livorni, Department of French and Italian, University of WIsconsin – Madison Serena Natile, School of Law, University of Warwick, UK Maria Rosaria Stabili, Dipartimento Scienze Politiche, Università Roma Tre Simone Rossi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Irene Fogliani, Dipartimento di economia, Università degli studi di Firenze Rosa Chillemi, Dipartimento di Scienze Chimiche Università di Catania Stefano Bellin, Department of English and Comparative Literary Studies, University of Warwick Nicolas Longinotti, Romanische Philologie, Freie Universität Berlin Francesco Faeta, Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università di Messina – Scuola di specializzazione in beni culturali DEA, Sapienza, Università di Rom. Alice Massari, Migration and Integration, Toronto Metropolitan University Laura Chiarello, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Amelia Filippelli, Dipartimento di Medicina, chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno Carla Reale, Università di Genova/Università di Trento Cecilia Martini, Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità Università degli studi di Padova Valeria De Tommaso, Dipartimento Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Nicola Riva, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Tiziana Plebani, Dipartimento di Studi Umanistica, Ca’ Foscari Venezia Nunziatina De Tommasi, Dipartimento di Farmacia, Università di Salerno Andrea Scibetta, Università per Stranieri di Siena Annalisa Ceron, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano Chiara Bertone, Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale Francesca Romana Stabile, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre Leonardo Pica Ciamarra, Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno, CNR, Napoli Maria Michela Sassi, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Francesco Sciuto. Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche Ambientali, Unicatania Paola Bonizzoni, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Vincenzo Maccarrone, Scienze politiche e sociali, Scuola Normale Superiore Sara Giovine, Scuola Superiore Meridionale di Napoli Denis De Almeida Barros, Dipartimento di Scienze Economiche, Sociali e Politiche, Università di Urbino – Carlo Bo Laura Morreale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia Luciano Nigro, Dipartimento di Biomedicina Clinica Molecolare, Università di Catania Alfredo Ferrarin, Dipartimento di civiltà e forme del sapere, Università di Pisa Andrea Carati, Dipartimento di studi internazionali giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano Tiziana Noce Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Universita’ della Calabria Claudia Mazzetto, Dipartimento Neuroscienze Università di Ferrara Sara Benaglia, Design, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano Simone Frangi, Estetica e filosofia delle arti, École Supérieure d’Art et Design, Grenoble, Francia Marco Di Branco, Dipartimento Saras, Sapienza Università di Roma Paulina Sabugal, Dipartimento delle arti, Università di Bologna Aldo Nicosia, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università di Bari Giovanna Siedina, Dipartimento di. Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli studi di Firenze Paolo Carmelo Cozzucoli, Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, Università della Calabria Luigi Piccioni, Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza, Università della Calabria Maurice ter Beek, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, CNR Sara Fontana, Dipartimento Culture e Civiltà, Università degli Studi di Verona Iacopo Chiaravalli, Istituto Italiano di Studi Germanici Corrado Stefanachi, Dipartimento di Studi Internazionali, Università degli Studi di Milano Daniela Manno, Dipartimento di Scienze formative, psicologIche e della comunicazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli Ludovica Pannitto, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna Anna Mori, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Maria Gabriella Da Re, Antropologia, Università Di Cagliari Valeria Pupo, Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “G. Anania”, Università della Calabria Francesco Aiello, Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, Università della Calabria, Cosenza Daniela Passariello, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie Dell’Informazione, Università degli Studi di Napoli Federico II Valentina Agostini, Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Politecnico di Torino Mario Barcellona, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania Cigdem Oguz, Dipartimento di storia culture civiltà, Università di Bologna Valentina Miorandi, Nuove Tecnologie dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Carrara Giovanna Valenzano, Dipartimento dei Beni Culturali, Università degli studi di Padova Michelina Di Cesare, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo, Sapienza Università di Roma Mariasilvia Giamberini, Istituto di Geoscienze e Georisorse, Consiglio Nazionale delle Ricerche Claudia Padovani, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Eriberto Russo, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Saira Cieri, Dipartimento di Economia Società e Politica, Università degli studi di Urbino Raffaella Baldelli, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna Donatella Della Porta, Classe di Scienze Politico-Sociali, Scuola Normale Superiore Mirko Crulli, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Chiara Polli, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina Fatima Farina, Dipartimento Economia Società Politica, Università di Urbino Fabio Di Francesco, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Alfonso Pierantonio, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione e Matematica, Università degli Studi dell’Aquila Marina Buzzi, Istituto di Informatica e Telematica, Consiglio Nazionale delle Ricerche Maria de Paola, Dipartimento di economia, statistica e finanza, G. Anania, Università della Calabria Giovanni Mandolino, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova Francesca Martinelli, Polo Umanistico Sociale, Università della Tuscia Ilaria Bonaduce, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Serena Saro, Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Università di Ferrara Fabrizio Sebastiani, Istituto di Scienza e tecnologie dell’Informazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche Anna Dall’Acqua, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Verona Lucia Ferrone, Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Università di Firenze Paolo Manghi, Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione, CNR di Pisa Sergio Brasini, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna Alessandro Federico, Dipartimento di Medicina di Precisione, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli Giulio Antonini, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, Università degli Studi dell’Aquila Paola D’Alessandro, Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università degli Studi dell’Aquila Gianluigi Mazza, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria Carolina Ciacci, Dipartimento di medicina chirurgia odontoiatria, Scuola medica salernitana, Università di Salerno Raffaella Sarti, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Università di Urbino “Carlo Bo” Miriam Ravetto, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale Giada Bonu Rosenkranz, Facoltá di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Donata Meneghelli, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna Annarita Taronna, Dipartimento di Scienze della Formazione,Psicologia,Comunicazione, Università di Bari Ivano Gamelli, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Giovanni Messina, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderno, Università di Messina Nadia Pisanti, Dipartimento di Informatica, Università di Pisa Benedetta Onnis, Università di Cagliari Giulio Sanseverino, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento Maria Luisa Germanà, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo Antonella Maggio, Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, Università di Palermo Paolo Barsocchi, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche Elena Sezenna, Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, Politecnico di Milano Gennaro Pescitelli, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Davide Lo Presti, Ingegneria, Universitá di Palermo Giovanni Catanzaro, Istituto Nazionale di Astrofisica, osservatorio astrofisico di Catania Lia Giancristofaro, Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, Università di Chieti-Pescara Daniela Adorni, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino Ira Vannini, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Fabio Paternò, Istituto Scienza e Tecnologie dell’Informazione, CNR Lorella Severino, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Napoli Federico II Rossella Corrao, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo Alessandra Pera, Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Palermo Matteo Cerasoli, Dipartimento Di Scienze Sociali Ed Economiche, Università degli Studi di Roma La Sapienza Ilenia Licitra, Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea, Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria Carlo Crescenzi, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Salerno Anna Badino, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, CNR Maurizio Persico, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Leila Birolo, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Napoli Federico ll Elisa Mahfouz, Dipartimento di economia, Università di Bologna Federico Ricci Tersenghi, Dipartimento di Fisica, Università La Sapienza di Roma Alessandra Saviotti, School of Art and Design, Liverpool John Moores University Sergio Bonanzinga, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo Fabrizio Dal Piaz, Dipartimento di Medicina, chirurgia e odontoiatria, Università degli Studi di Salerno Giorgia Mezzetti, Dipartimento di Economia, Università di Bologna Sandra Dugo, Dipartimento di Lettere – Studi Umanistici, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Vittore Verratti, Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio, Università degli studi “G.D’Annunzio” Chieti Pescara Federico Zappino, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari Costanza Lanzara, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia Arte e spettacolo, Università di Firenze Nicola Degli Esposti, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Angelo Pisani, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna Ilenia Iengo, Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona Luciano Casali, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Marcello Cutroni, Università degli Studi di Ferrara Veronica Allegretti, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Gianluigi Franci, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Salerno Chiara Moretti, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca Alessandro Tinti, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università di Roma La Sapienza Lavinia Benedetti, Dipartimento scienze umanistiche, Università di Catania Salvatore Casabona, Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università di Palermo Alessandro Mancuso, Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo Maria Mencarini, Dipartimento di Scienze della Comunicazione Studi Umanistici e Internazionali, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Maria Antonietta Pascali, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, CNR Giulia Fabini, Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Bologna Francesca Crisante, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina Giuseppina Tumminelli, Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo Rosa Lombardi, Dipartimento di lingue letterature e culture straniere, Università Roma Tre Alessandro Tesauro, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Piero Colajanni, Dipartimento di Ingegneria, Università di Palermo Angela Genova, Dipartimento di Economia società politica, Università di Urbino Gabriele Usberti, Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, Università degli Studi di Siena Rosa Alduina, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, Università di Palermo Annamaria Elia, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, Sapienza Università di Roma Francesco Benassi, Studi Umanistici, Università degli studi di Padova Greta Venturi, Dipartimento di Fisica, Università di Bologna Giacomella Orofino, Dipartimento Asia Africa Mediterraneo Università degli studi di Napoli L’Orientale Ugo Mattei, Dipartimento Giurisprudenza, Università Torino Jacopo Turini, Department of Italian, University College Cork Natascia Tonelli, Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Marta Panighel, Dipartimento di scienze Politiche, Università di Genova Andrea Rapisarda, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania Alessandra Lischi, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa Fabio Viola, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo Francesca Ruzzetta, University College London Marco Moracci, Dipartimento Biologia, Università di Napoli “Federico II” Elisabetta Benigni, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Torino John Champagne, English, Penn State Erie Augusta Molinari, Dipartimento di Scienze della formazione, Università di Genova Beatrice Donati, Istituto Italiano di Studi Germanici Cirus Rinaldi, Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo Stefania Bertonati, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia Gianluca Amato, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università degli Studi di Siena Zakaria Rhani, Università di Mohammed V Rabat Alberto Spisni, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma Marco Ammar, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Università di Genova Sanaa Msellek, Informatica, Università degli Studi Milano-Bicocca Carlotta Mozzana, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca Francesco Alfonso Leccese, Dipartimento di Culture, Educazione e Società, Università della Calabria Francesca Bellino, Dipartimento Di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Mauro Puddu, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Juri Di Rocco, Dipartimento di ingegneria e scienze dell’ informazione e matematica, Università degli studi dell’Aquila Francesco Fasano, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterare, Università degli studi di Padova Francesca Helm, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Universita’ di Padova Sara Centra, Dipartimento di neuroscienze, Università degli studi di Ferrara Ciro Longobardi, Dipartimento di Tastiere e Percussioni, Conservatorio G. Martucci di Salerno Alessandro Fortunelli, Istituto di Chimica dei Composti Organometallici, Pisa, Consiglio Nazionale delle Ricerche Marianna Scaramucci, Dipartimento di lingue, letterature, culture e mediazioni, Università degli Studi di Milano Elda Gaino, Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie, Università di Perugia Paola Pizzi, Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Marinella Petrocchi, Istituto di Informatica e Telematica, Consiglio Nazionale delle Ricerche Gabriele Bizzarri, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università di Padova Mauro Farnesi Camellone, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università degli Studi di Padova Kamelia Sofia El Ghaddar, Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna. Andrea Pucci, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Giuseppe Mastronuzzi, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali , Università degli Studi di Bari Aldo Moro Michele Tucci, Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica, Università degli Studi dell’Aquila Chiara Schiraldi, Dipartimento Medicina Sperimentale, Università della Campania “Luigi Vanvitelli “ Elisa Alberani, Dipartimento di lingue, letterature, culture e mediazioni, Università degli studi di Milano Lucia Bruna, Dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei Sistemi, Università degli studi di Torino Anna Rio, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Alessandro Lupi, Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria Guglielmo Chiodi, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma Benedetta Cipriani, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università Vita-Salute San Raffaele Mauro Serapioni, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal Vincenzo Matera, Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, Università di Milano Camilla Emmenegger, Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino Roberta Teresa Di Rosa, Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo Marina Vitale, Centro Interdipartimentale “Archivio delle Donne”, Università di Napoli L’Orientale Sabir Badal Khan, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università di Napoli, “L’Orientale” Sara Msellek, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Milano Anna Mongibello, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Simona Frasca, Dipartimento di studi umanistici, Università di Napoli Federico II Iain Chambers, Dipartimento di Scienze Sociali e Umani, Università di Napoli, Orientale Federico Rossi, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università di Urbino Carlo Bo Fares Aljaramneh, Centro Linguistico di Ateneo, Università di Napoli L’Orientale Alessandra Iozzi, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Zurigo Alessandra Viviani, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, Università di Siena Roberto Mosena, Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo, Università per Stranieri di Perugia Maria Silvia Marini, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, Università La Sapienza Roma Raffaella Biscioni, Dipartimento Beni Culturali, Università di Bologna Tiziana Terranova, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Ionut Sirghe, Dipartimento di neuroscienze e riabilitazione, Università degli studi di Ferrara Michela Cilenti, Istituto Italiano di Studi Germanici Alice Chinelli, Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, Università di Pisa Noemi Novello, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca Stefania Placenti, Italian Department, University of Bristol Giulio Facchetti, Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, Università degli Studi dell’Insubria Alessandro Ferraro, Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo, Università di Genova Alice Lacchei, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Alexis Pompili, Dipartimento Interateneo di Fisica, Universita’ degli Studi di Bari Aldo Moro Claudia Amodio, Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della prevenzione, Università di Ferrara Carlo Cecchetto, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca Dario D’Asaro, Ecole Normale Supérieure, Lyon Paola Sacchi, Dipartimento di Culture, politica, società, Università di Torino Davide Filippi, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Valeria Infantino, Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Stefano Mosena, Dipartimento di Arti Visive, Accademia di Belle Arti di Perugia Maura Rossi, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università di Padova Camilla Danielski, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio astrofisico di Arcetri Rosa Lanzetta, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Napoli Federico II Lori Caruso, Dipartimento di lettere, filosofia e comunicazione, Università di Bergamo Valerio Massimo De Angelis, Dipartimento di Studi umanistici, Università di Macerata Giancarlo Costabile, Dipartimento di Culture, Educazione e Società, Università della Calabria Concetta Maria Sigona, facultad de humanidades y comunicación, universidad de Burgos Mauro Folci, Dipartimento Arti Visive, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano Rossella Bonito Oliva, Dipartimento scienze umane e sociali, Università Napoli Orientale Giuseppe Moricola, Dipartimento di scienze umane e sociali, Università L’Orientale Napoli Giuseppe Varnier, Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, Università di Siena Grazia Tamma, Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Ambiente, Università degli Studi di Bari Aldo Moro Lou de Barbarin, Section antiquité, École française de Rome Giovanna Zoccoli, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna Arianna Grasso, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Silvia Carenzi, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale SuperiorePisa Simone Bettega, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Gianluca Giannini, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Owen O’Neill, Lingua Inglese, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo – Bariri Ludovico Franco, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze Mario Cosenza, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Riccardo Caporali, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Cristina Lavinio, Dipartimento di pedagogia, psicologia e filosofia, Università di Cagliari Flavia Maffei, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Andrea Gamba, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino Girolama La Mantia, Dipartimento di Biologia, Università di Napoli Federico II Giuseppe Balirano, Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati, Università di Napoli Orientale Emiliano Zappalà, Italian Studies, University of Warwick Leonardo Cristella, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Bari Giuseppe Perugino, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Francesca Corrao, Dipartimento di Lingue, Università IULM di Milano Giovanni Capellini, Dipartimento di Scienze, Università Roma Tre Valentina Dessì, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Laura Saija, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Catania Lucio Pastore, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università di Napoli Federico II Francesco Leone, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli Studi di Catania. Sara Caire, Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa Marilina Betrò, dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Domenico Scudero, Accademia di Brera Valeria Cirillo,Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università degli studi di Roma Tre Paola Persano, Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, Università di Macerata Maria Carolina Campone, Accademia Militare Nunziatella, Napoli Luca D’Andrea, Dipartimento di Chimica Materiali ed Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano Sabina Crippa, Dipartimento di Studi Umanistici, Ca’ Foscari Venezia Giuseppe Paletta, Dipartimento di Economia Statistica e Finanza, Università della Calabria Valentina Ripa, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno Andrea Zhok, Dipartimento di Filosofia, Università Statale di Milano Alberto Giovanni Biuso, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Elisa Paganini, Dipartimento di filosofia “Piero Martinetti”, Università degli Studi di Milano Giobbe Forni, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Bologna Fulvio Della Ragione, Dipartimento di Medicina di Precisione, Università della Campania Marco Omizzolo, Dipartimento di Scienze Politiche, Università Sapienza di Roma Laura Tarantino, Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione e Matematica, Università degli Studi dell’Aquila Cristiana Baldazzi, Dipartimento Studi Umanistici, Università di Trieste Niccolò Righetti, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Bologna Pia Brancaccio, Department of Art History, Drexel University, Philadelphia Antonia Lezza, Dipartimento di Scienze per il patrimonio culturale, Università di Salerno Elena Pavan, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Massimo Radin, Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli studi di Torino Mauro Magnani, Dipartimento di Scienze Biomolecolare, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Delio Salottolo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università “L’Orientale” di Napoli Alberto Sobrero, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università del Salento Gabriele Bersani Berselli, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna Alicia Chiodi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Gloria Pessina, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Lea Durante, Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica, Università di Bari Barbara De Rosa, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Eleonora Guadagno, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli studi di Napoli “l’Orientale” Guido Liguori, Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria Marco Ruggieri, Italian, The University of Edinburgh Annaclara De Tuglie, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-politici, Università degli Studi di Milano Patrizia Mania, Dipartimento di Studi Linguistico-letterari storico-filosofici e giuridici, Università della Tuscia Stella Morgana, Dipartimento di Scienze Politiche, University of Liverpool Marco Isopi, Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma Tatiana Cossu, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari Luciano Li Causi, Scienze sociali, politiche e cognitive, Università di Siena Davide Farinati, Data Analytics Lab, Universidade NOVA de Lisboa Marialuisa Divella, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro Roberta Valtorta, Arti e Turismo, Università IULM di Milano Giovanni Dardano, Istituto Nazionale di Bioarchitettura Serena Morelli, Dipartimento di lettere e beni culturali, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Lucia Avallone, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi di Bergamo Pietro Masina, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Giulia Seclì, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia Silvia Bonsanti, Lettere e Filosofia, Università La Sapienza di Roma Angelo Agosti, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova Alessio Ferrari, Consiglio Nazionale delle Ricerche Claudia Colombo, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania Patrizia Rossetti, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Gian Giacomo Ortu, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Cagliari Noemi Cipriano, Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Cristiana De Santis, Dipartimento Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Alessandra Persichetti, Dipartimento di studi umanistici, Università per stranieri di Siena Luca Timponelli, Institut d’études politiques, Université de Lausanne Martina Carbone, Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca Andrea Cannas, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari Gaia Sala Danna, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano-Bicocca Concetta Mazzullo, Dipartimento Lingue e Letterature Straniere, Università di Catania Andrea Cossu, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Giovanna Melideo, Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, Università degli Studi dell’Aquila Marco Ceravolo, Department of Italian, University College Cork Angelapia Massaro, Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, Università di Siena Giovanni Spalla, Accademia Ligure di Scienza e Lettere Nicola Catelli, Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali, Università di Parma Vallori Rasini, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Luisa Paternicò, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, Università di Napoli “L’Orientale” Anne-Iris Romens, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano – Bicocca Mark Epstein, Comparative Literature, Princeton University Anna Paini, Dipartimento Culture e Civiltà, Università di Verona Annalisa Metta, Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre Paola Farenga, Dipartimento di Italianistica e Spettacolo, Università di Roma Sapienza Andrea Bottalico, Dipartimento di Scienze Sociali, università degli studi di Napoli “Federico II” Jacopo Morelli, Dipartimento di studi linguistici e scienze culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Serena Zuccheri, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna Giulia Monteverde, Studi di Genere, Università di Utrecht Micaela Latini, Dipartimento di studi umanistici, Università di Ferrara Filippo Ferrari, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Selenia Marabello, Dipartimento Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Maurizio Cerruto, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Francesca Rondine, Dipartimento di scienze umane e sociali, Università degli studi di Napoli l’Orientale Gloriamaria Avolio, Dipartimento di Economia, Società e Politica, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Aldo Baratta, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, Sapienza Università di Roma Roberta Iacono, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II Francesca Nardi, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna Simona Troilo, Dipartimento di scienze umane, Università dell’Aquila Giorgio Trentin, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata Martina Salvante, Department of History, University of Nottingham Emily Di Dodo, Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford Valeria Varriano, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Giulio Navarra, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Foggia Stefania Raimondo, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino Alessandro Capuana, Dipartimento di Economia, Università degli studi di Brescia Emilia Corradi, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Susanna Cotecchia, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, Università degli Studi di Bari Angela Condello, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina Giacomo Tagliani, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Palermo Isabella Camera D’Afflitto, Facoltà di Lettere, Sapienza Università di Roma. Luca Monteverde, Fisioterapia, Robert Gordon University Maria G. Lo Duca, Dipartimento di Studi linguistici e letterari, Università di Padova Enrico Careri, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università Federico II di Napoli Claudia Vitone, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari Nadia Rania, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Camilla De Simone, Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, Università di Chieti Davide Cocetti, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Luca Bombardieri, Dipartimento Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Milena Gammaitoni, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre Paolo Amodio, Dipartimento di studi umanistici, Università Federico II di Napoli Maria Grazia Melchionni, Dipartimento di Studi geoeconomici, linguistici, statistici e storici per l’analisi regionale, Sapienza Università di Roma Luca Simone, Dipartimento di Scienze Storiche, Università di Padova Maria Giovanna Pontesilli, Poli Umanistico Sociale, Università degli studi della Tuscia Flavia Aiello, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Amalia Virzo, Dipartimento di Biologia Università, Università di Napoli Federico Ii Katiuscia Carná, Dipartimento Scienze della Formazione, Università Roma Tre Annachiara Ruzzetta, International Humanitarian Action, Uppsala Universitet Francesco Vietti, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino Stefano P. Cosentino, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli Studi di Catania Carlo Caruso, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Marja Härmänmaa, Dipartimento di lingue e traduzione, Università di Turku, Finlandia Serena Saccone, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Stamatia Portanova, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli ‘L’ Orientale’ Pietro Li Causi, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, La Sapienza, Università di Roma Martina Magri, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università dì Modena e Reggio Emilia Paola Zichi, Warwick Law School, University of Warwick Andrea Brigaglia, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Irene Brunotti, Institute of African Studies, Leipzig University Marino Badiale, Dipartimento di Matematica, Università di Torino Lucy Ladikoff, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Genova Paola Clara Leotta, Dipartimento di scienze della formazione, Università degli studi di Catania Valeria Barbieri, Dipartimento degli studi linguistici e culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Camilla Skalle, Dipartimento di lingue straniere, Università di Bergen Silvia Iannelli, Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità, Università di Padova Cristina De Simone, Dipartimento delle arti dello spettacolo, Università di Caen-Normandie Leonardo Marchionni, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Laura Turchi, Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Marco Codebò, Department of Humanities, Long Island University Silvia Calamai, Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università degli studi di Siena Paola Bono, DAMS, Università Roma tre Cecilia Veracini, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Universidade de Lisboa, PT Clelia Dispenza, Dipartimento di Ingegneria, Università di Palermo Alessandra Carbone, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Università degli Studi di Siena Giulia I. Grosso, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università di Cagliari Marina Giarrusso, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania Stefano Ronchi, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Mariagrazia De Luca, Studi Italiani, università di Berkeley, California Maria Rosaria D’Acierno Canonici, Facoltà di Scienze Motorie e Giurisprudenza, Università Parthenope Letizia Cirillo, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Michele Sisto, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Chieti-Pescara Domenico Staiti, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Elena Malaguti, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Beatrice Saletti, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Ferrara Rosetta Lombardo, Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza, Università della Calabria Enrica Aurora Cominetti, School of Languages and Literatures, University of Guelph Paolo Ricci, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II Luca Tagliacozzo, Instituto de Física Fundamental, Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid Massimiliano Trentin, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Tommaso Rimondi, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Sabrina Giordano, Dipartimento di economia, statistica e finanza, Università della Calabria Niamh Marsico, Accademia belle arti di Bologna Patrizia Spallino, Dipartimento di Culture e Società, Università degli Studi di Palermo Tommaso Bobbio, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Monica Pacini, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze Sara Mahilaj, Dipartimento di economia, società e politica, Università di Urbino “Carlo Bo” Gilda Catalano, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Fulvia Sarnelli, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina Francesca Nonne, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena Paolo Pugliese, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, Università della Calabria Serena Vandi, Department of Modern Languages and Cultures, University of Manchester Stefania Voli, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano Bicocca Mattia Rotelli, Dipartimento di Culture del Progetto, Università IUAV di Venezia Junio Aglioti Colombini, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Veronica Guerra, Teatro e Performance, Università IUAV di Venezia Elena Cardin, Dipartimento di Culture del Progetto, Università IUAV di Venezia Cecilia Benaglia, Dipartimento di lingue e culture moderne, Università di Limerick Piera Campanella, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino Carlo Bo Dario Tessicini, Dipartimento Antichità Filosofia e Storia, Università di Genova Irene Fraccaro, Visual culture e pratiche curatoriali, Accademia di belle arti di Brera, Milano Giulia Tornielli, Dipartimento culture del progetto, Università IUAV di Venezia Martina Minaudo, Dipartimento di Culture del Progetto, Università IUAV di Venezia Stefania Galegati, Accademia di Belle Arti di Palermo Giulio Moini, Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche, Università di Roma La Sapienza Sebastiano Moruzzi, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Francesca Donati, Dipartimento di Sociologia, Università di Milano-Bicocca Silvia Bruni, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Giacomo Rizzo, Dipartimento Arti Visive, Accademia di Belle Arti di Palermo Giovanna Gambarotta, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino Lorenza Paoloni, Dipartimento giuridico, Università del Molise Mattia Diletti, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, “Sapienza” Università di Roma Mahmood Hafdhullah, Dipartimento di Cardiochirurgia, Università degli Studi di Milano Roberta Raffaeta’, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Ca’ Foscari Venezia Margherita Schellino, Istituto di Studi Italiani, Università della Svizzera Italiana Ferdinando Fava, Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova Fulvio Di Piazza, Accademia di Belle Arti Palermo Pier Giovanni Adamo, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università degli Studi di Padova Giacomo Scarpelli, Dipartimento di Studi Linguistici e culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Bianca Cataldi, Dipartimento di Lingue, University College Dublin Walter Nocito, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Angela Grigolato, Accademia di Belle Arti di Bologna Sandra Ponzanesi, Utrecht University, Nederlandse Marcello Maneri, Dipartimento di Sociologia, Università di Milano-Bicocca Sandra Teroni, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università di Cagliari Maurizio Memoli, DIpartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, Università di Cagliari Francesca Ferrari, Dipartimento di Economia, Università dell’Insubria Catherine Maubon,Dipartimento Di Filologia E Critica Delle Letterature Antiche E Moderne, Università degli Studi di Siena Alfonso Senatore, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, Università della Calabria Samuele Grassi, Dipartimento di. Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Alessandra Trevisan, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari di Venezia Giorgia Serughetti, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca Giusto Picone, Centro Interdipartimentale Migrare, Università di Palermo Simone Beta, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Marianna Golinucci, History, University of Glasgow Giovanni Ruocco, Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università di Roma Nicola Renzi, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Lucia Ciarmoli, Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre Francesco Giaquinto, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Sara Fani, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Guido Balzani, Dipartimento Culture del Progetto, IUAV Alba Angelucci, Dipartimento do Giurisprudenza, Scienze politiche Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” Lorenzo Marmo, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre Rossella Fabiani, Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Roma Maria Vittoria Sebastiani Tessitore, Dipartimento Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre Ambra Grassi, Grafica d’Arte, Accademia delle Belle Arti di Venezia Gianluca Sala, Dipartimento Comunicazione e Economia , Università di Modena e Reggio Emilia Lorenza Pignatti, Nuova Accademia di Belle Arti, Milano Giulia Annamaria Rafaela Visintini, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Sabrije Hoxhaj, Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo, Università degli studi di Napoli l’Orientale Valeria Di Leo, Translational and Clinical Research Institute, Newcastle University, UK Matteo Mariani, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino Nuvola Ravera, Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova Silvia Mattiacci, Dipartimento di Filologia a Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Università di Siena Mariaconcetta Costantini, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Chieti-Pescara Eriselda Shkopi, Dipartimento di filosofia e beni culturali, Università Ca’ Foscari, Venezia Luigi Contadini, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna Loredana Mariniello, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Maurizio Capone, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata Serena Scarabello, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia Maver Borges Laura, Sorbonne Université Chiara Molinero, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli studi di Genova Andrea Buchetti, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo, Università di Roma “La Sapienza” Aurora Rò, Dipartimento di Culture del Progetto, Università IUAV di Venezia Luca Daminelli, Scienze Sociali, Università di Genova Zelda Marino, Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, Università degli Studi di Napoli Parthenope Roberto Mandrioli, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Università di Bologna Armando Plaia, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Renata Pepicelli, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa Alessandro Casellato, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Alvise Mattozzi, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino Antonio Fruttaldo, Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, Università degli Studi di Macerata Cecilia Vergnano, Department of Social Anthropology, Katholieke Universiteit Leuven Simona Micali, Dipartimento di Filologia e critica, Università di Siena Jasmine Iozzelli, Dipartimento di Culture Politiche e Società, Università di Torino Clemente Pestelli, Accademia di Belle Arti di Carrara Luigi Frusciante, Dipartimento di Agraria, Università degli studi di Napoli Federico II Eleonora Vannini, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Neuroscienze di Pisa Marita Kaiser, Centro Linguistico di Ateneo, Sapienza Università di Roma Lucia D’Accolti, Dipartimento di Chimica, Università di Bari Carlo Abete, Istituto di Chimica dei Composti Organometallici, CNR Pisa Silvia Aru, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Università di Torino Davide Marino, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università del Molise Antonella Straface, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Serena Marcenò, Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo Cristiana Corsi, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione, Università di Bologna Stefano Dal Bianco, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Università di Siena Valeria Deplano, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari Valentina Ciciliot, Dipartimento di Studi Umanistici, Ca’ Foscari Venezia Asia Desideri, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Roma La Sapienza Francesco Bachis, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università di Cagliari Mariangela Rapetti, Dipartimento di Lettere Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari Michele Virgilio, Dipartimento di Fisica, Universita’ di Pisa Mauro Simonazzi, Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, Università degli Studi di Milano Vittoria Ardino, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Urbino Elena Acquarini, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Università di Urbino Nicoletta Carrasso, Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura antica e moderna, Università degli studi di Siena Alessandra Insana, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Politecnico di Torino Rosanna Tramutoli, Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo, Università di Napoli “L’ Orientale” Alessio Ricci, Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Sara Manali, Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo Valentina Porcellana, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università della Valle d’Aosta Elena Spandri, Dipartimento di Filologia e Critica, Università di Siena Francesco Guadagno, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università del Sannio Stefania De Medici, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Catania Dario Nardini, Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive, Università di Siena Javier González Díez, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Valentina Marcheselli, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Cà Foscari Venezia Federica Giardini, Dipartimento Filosofia Comunicazione Spettacolo, Università Roma Tre Beatrice Tomei, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Alessia Santambrogio, Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, Università degli Studi di Enna “Kore” Giovanni Strinna, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli Studi di Sassari Adriano Di Florio, Dipartimento Interateneo di Fisica, Politecnico di Bari Diego Cavallotti, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università di Cagliari Claudia Ortu, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università di Cagliari Margherita Farina, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France Ilaria Coppola, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli studi di Genova Elena Morando, Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita, Università di Genova Giacomo Eramo, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università di Bari Aldo Moro Chiara Lepri, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre Mara Nicosia, Department of Classics and Ancient History, Durham University Pietro Sebastianelli, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Antonio Iodice, Scienze Politiche, Università di Roma Tre Francesca Pubusa, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Cagliari Claudia Secci, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Università di Cagliari Francesca Borruso, Dipartimento di scienze della formazione, università degli studi Roma Tre Gaia Cuccì, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Adriano Ardovino, Università di Chieti-Pescara Alessandro Fantechi, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Firenze Maria Cristina Secci, Dipartimento di Lettere, Università di Cagliari Desirée Lombardi, Dipartimento di scienze umane per la formazione, Università degli studi di Milano-Bicocca Carlotta Ebbreo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Francesca Forno, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Barbara Grüning, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università Milano Bicocca Francesca Miccoli, Dipartimento di scienze sociali e politiche, Università di Milano Elisabetta Conte, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca María Reyes Ferrer, Departamento de Filologia Francesa, Románica, Italiana y Árabe, Universidad de Murcia Alessandra Consolaro, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Torino Duilio Caocci, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università degli Studi di Cagliari Riccardo Badini, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Università di Cagliari Viola Carofalo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi l’Orientale di Napoli Lucia Doni, Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita, Università degli Studi di Genova Fabio Quassoli, Dipartimento di Sociologia Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Lorena Grigoletto, Dipartimento di Arti visive, Accademia di Belle Arti di Napoli & Tübingen Universität Francesco Vittori, Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona Arianna Marziali, Dipartimento di Scienze della formazione, Università RomaTre Samuele Bonciani, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Mario Lentano, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Igor Mineo, Dipartimento di scienze umanistiche, Università di Palermo Gianni Fresu, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di Cagliari Sergio Vacca, Dipartimento di Architettura, Università di Sassari Francesca Nieddu, Department of Italian, University College Cork Elisabetta Baldi, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze Silvia Benussi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Cagliari Davide Bigalli, Dipartimento di Filosofia, Università di Milano Daniela Ismail, Dipartimento di lingue e culture straniere, Università Ca’ Foscari di Venezia Enzo Fimiani, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne, Università di Chieti-Pescara Salvatore Orlando, Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Sapienza Università di Roma Giovanna Zapperi, Dipartimento di Storia dell’arte, Université de Genève Iwan Paolini, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste Giulia Canalis, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita, Università di Genova Maria Cristina Caimotto, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Silvia Nugara, Dipartimento di Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Anna Maria Medici, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Università di Urbino Andrea Pergola, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università degli Studi di Cagliari Maria Giovanna Musso, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma Paolo Barbaro, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università di Parma Alice Loda, School of International Studies and Education, University of Technology Sydney Beatrice Risso, Dipartimento di Scienze Della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università degli Studi di Genova & Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-mer​, Sorbonne Université Caterina Pinto, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Lorenzo Vianelli, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Elena Ritondale, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma Luigi Bollani, Dipartimento di Eccellenza di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, Università di Torino Simona Lobasso, Dipartimento di biomedicina traslazionale e neuroscienze, Università di Bari Aldo Moro Jacopo Falchetta, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli studi di Bergamo Giuseppina Notaro, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università di Napoli L’Orientale Eleonora Gioia, Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza, Sapienza Università di Roma Maria Chiara La Sala, School of Languages, Cultures and Societies, Universities of Leeds Ernesto d’Albergo, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma Davide Rocchetti, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Giorgia Brucato, Department of Political Science, Central European University Patrizia Carioti, Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Elena Treu, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Università degli Studi di Bergamo Susana Mendo Murillo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università Roma Tre Roy Cerqueti, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma Maurizio Romano, Dipartimento Tastiere e Percussioni, Conservatorio di Musica di Salerno Davide Mazza, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi del Sannio di Benevento Manuela Ritondale, Groningen Institute of Archaeology, University of Groningen Maurizio Bagatin, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino Maria Alessandra Giovannini, Dipartimento studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università di Napoli ‘L’Orientale’ Francesco Cornacchia, Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica, Università degli Studi Aldo Moro, Bari. Emanuele Andreoli, Dipartimento dei Nuovi Media, Accademia di Belle Arti di Brera Floriana Galluccio, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli “L’Orientale “ Silvia Papucci, Accademia di Belle Arti di Carrara Andrea Coveri, Dipartimento di Economia Società e Politica, Università di Urbino “Carlo Bo” Fara Autiero, Scuola Superiore Meridionale, Napoli Tiziana de Rogatis, Dipartimento di Scienze Umane, Università per Stranieri di Siena Susanne Sofie Fetzer, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi RomaTre Andrea Manganaro, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Federico Tanozzi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Massimiliano Fantó, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, Università degli Studi di Milano Bicocca Rita Judith Lauro, Dipartimento di Francese, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Leonardo Garizzo, Dipartimento di Geografia Economica, Università Autonoma di Barcellona Giorgia Burzio, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano Laura Brigante, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale Dylan Colussi, Dipartimento di Culture del Progetto, Università Iuav di Venezia Aurelia Zucaro, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Alessandro Fo, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Università di Siena Marco Golfetto, Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, Università degli Studi di Milano Fulvio Vicenzo, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di PIsa Giovanna Fullin, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca Alessandro Arienzo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Federico II Silvana Carotenuto, Dipartimento di studi umani e sociali, Università degli studi L’Orientale, Napoli Paolo Valerio, Centro Servizi per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti, Università Napoli Federico II Donatella Izzo, Dipartimento di Studi Letterari, linguistici e comparati, Università di Napoli “L’Orientale” Paola Revellino, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università del Sannio Salvatore Caruso, Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, Università di Catania Alessia Franzese, Dipartimento di Arti Visive, Università IUAV Venezia Silvana Ravellino, Dipartimento di Management e innovation systems, Università di Salerno Joanna Fallon, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Roma Tre Giorgio Mariani, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma Mariella Popolla, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, Università di Genova Tommaso Lomonaco, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Sara Dellantonio, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università degli studi di Trento Salvatore Giammusso, Dipartimento di studi umanistici, Università di Napoli “Federico II” Renato Ferlinghetti, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università degli studi di Bergamo Gianmarco Peterlongo, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università di Milano Salvatore Paolo De Rosa, Center for Applied Ecological Thinking, Università di Copenhagen Fiore Manzo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Sabatino Ciarcia, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università del Sannio Irene Ranzato, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma Valeria Ferrari, Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma Roberto Fasanelli, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Laura Seminati, Dipartimento di Psicologia, Università di Bath Antonio Pioletti, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Andrea Cassani, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Giulia Longoni, Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Giuseppe Burgio, Facoltà Studi Classici, linguistici e della formazione, Università “Kore” di Enna Gioacchino Piras, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, cu. Tecnica Urbanistica, Sapienza Università di Roma Riccardo Capoferro, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma Laura Lucia Parolin, The Department of Culture and Language, University of Southern Denmark Andrea Pogliano, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale Myriam Varacalli, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Marianna Marchini, Dipartimento di Chimica, Università di Bologna Federica Timeto, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’Foscari, Venezia Annalisa Tonarelli, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze Mario Pullano, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Sara Moccia, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università di Padova Paola Lucarelli, Dipartimento Scienze Giuridiche, Università di Firenze Paolo Ciocci, IKFT, Karlsruhe Institute of Technology Filippo Andrei, Dipartimento di Sociologia e ricerca Sociale, Università di Trento Italo Grassi Accademia di Belle Arti di Carrara Massimo Privitera, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Palermo Duccio Pianigiani, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze matematiche, Università di Siena Alessandro Ferretti, Dipartimento di Fisica, Università di Torino Piersandra Di Matteo, Dipartimento di Culture del Progetto, Università Iuav di Venezia Federico Giusfredi, Dipartimento di Culture e Civiltà, Università di Verona Vincenzo Rapone, Dipartimento di Scienze Politiche, Università “Federico II”, Napoli Alice Parisi, Lingue dell’Asia e dell’Africa per la comunicazione e la cooperazione internazionale, Università di Torino Mara Nerbano, Dipartimento di progettazione e arti applicate, Accademia di Belle Arti di Carrara Sayeda Fatima Hoteti, Dipartimento di Medicina, Università degli studi di Torino Cristina Specchi, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna Érika Maynart Ramos, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Luca Valleriani, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma Fabiola De Angelis Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Palermo Francesca Giaccio, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università Alma Mater Studiorum, Bologna Edoardo Morabito, Scenografia, Accademia di Belle Arti di Carrara Francesca De Rosa, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II Carolina Domina, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia Sofia Elena Merli, Classe di Filosofia, Scuola Normale Superiore Emilia Di Rocco, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza, Roma Nadia Maria Venere Cristiano, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,. Maria Pavedi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Giancarlo Covella, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università di Bergamo Alessandra Rizzo, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Palermo Fabio Sciortino, Scuola di Pittura, Accademia di Belle Arti di Carrara Eva Brugnettini, Settore didattica di ambito medico, Università di Bologna Lorenzo Bosi, Dipartimento di Scienze Politico-Sociali, Scuola Normale Superiore Davide Colussi, Dipartimento di Scienze umane per la formazione, Università di Milano-Bicocca Bruna Mancini, Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria Camilla Loi, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna Miriam Di Lisio, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Laura Micheli Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche Università degli Tudi di Roma Tor Vergatw Luca Berardinelli, Business Informatics Software Engineering, Johannes Kepler University Linz Gilberto Pellizzola. Accademia di Belle Arti di Carrara Emilio Dolcini, Dipartimento C. Beccaria, Università di Milano Laura Minguzzi, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Claudia Penzavecchia, Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione, Università di Milano Statale Luca Comegna, Dipartimento di Ingegneria, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Barbara Castaldo, Italian and Comparative Literatures, Loyola University Chicago Giacomo Montanari, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Fortuna Liccione, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli studi di Napoli Federico II Rebecca De Benedetti, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Anna Maria Stellacci, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Università degli Studi di Bari Aldo Moro Nicola Sforzini, Dipartimento di Filologia, letteratura e Linguistica, Università di Pisa Marta Maria Nicolazzi, Network for the Advancement of Social and Political Studies, Università Statale di Milano Iain Andrew Halliday, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Roberto Corsini, CERN- European Laboratory for Particle Physics Dario Lo Cicero, Dipartimento di Musica antica, Conservatorio di Palermo Laura Macchietti, Dipartimento di Chimica, Università di Bologna Fatima Malk, Università di Genova Vito Giovanni Lucivero, Dipartimento Interateneo di Fisica, Università degli studi di Bari Aldo Moro Dannylo de Azevedo, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Emanuela Sgambati, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali, Università La Sapienza, Roma Paola Maria Minucci, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali, Università La Sapienza, Roma Asia Battiloro, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma Giacomo Lauritano, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca Alessia Caffieri, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Alberto Lincetto, Conservatorio Cesare Pollini , Padova Margherita Dore, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma Silvia Rizzato, Dipartimento di Bioscienze, Università di Heidelberg Leonardo Bagnulo, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali (SEAI), Sapienza Università di Roma Álvaro González Romero, Arti Applicate, Accademia di Belle Arti di Carrara Rosario Patalano. Dipartimento di Giurisprudenza Università di Napoli Feferico II Elisa Ghia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia Rebecca My, Dipartimento di Agronomi, Alimenti, Risorse naturali, Animali e Ambiente, Università di Padova Chiara Cocchi, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Ilaria Parini, Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, Università di Torino Gabriella Punziano, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli studi di Napoli Federico II Ilaria Curci, Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Chiara Spagnolo, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi del Sannio Nicolò Carfagna, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Siena Giuseppe Gaeta, Accademia di Belle Arti di Napoli Elisabetta Fenizia, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Stefano Di Bucchianico, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università di Salerno Maddalena Signorini, Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte, Università di Roma Tor Vergata Daniele Ravasi, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova Giorgia Margherita, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Federico II, Napoli Maria Grazia Perna, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, Università di Chieti Floriana Calitti Dipartimento Scienze Umanistiche, Unipegaso Stefano Perpetuini, Studi Umanistici Transculturali, Università degli studi di Bergamo, Hebrew University of Jerusalem Nicolò Crisafi, Pembroke College, University of Cambridge Lucia Monaco, Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania Luigi Vanvitelli Dorothea Pozzato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Salvatore Maria Aglioti, Dipartimento di psicologia, Università La Sapienza, Roma Carmine Vincenzo Lambiase, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Gian Italo Bischi, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università di Urbino Lorenzo Bianchi, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Torino Marco Venuti, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Ilham El Asri, Mediazione Linguistica, Università degli Studi di Padova Giancarlo Monina, Dipartimento Filosofia, comunicazione e spettacolo, Università Roma Tre Helia Hamedani, Storia dell’Arte, La Sapienza, Roma Beatrice Bianconi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze Marco Musella, Dipartimento studi umanistici, università Federico II di Napoli Simonetta Ponchia, Dipartimento di Culture e Civiltà, Università di Verona Valerio Pisaniello, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Filomena Giannotti, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Elena Viganò, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Giuliana Russo, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Catania Romana Amin , Dipartimento di ingegneria civile, La Sapienza Giulia Poppi, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e Reggio Emilia Caterina Catalano, Dipartimento Studi Umanistici, Università degli studi di Torino Romana Amin, Dipartimento di ingegneria civile, La Sapienza Noemi Passarello, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Federico II di Napoli Francesca Rossi, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma Filippo Torre, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Federica Rizzi, Scienze sociali ed economiche, Università “la Sapienza”, Roma Vincenzo Romania, Dipartimento Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, Università di Padova Eugenio Michelis, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino Maristella Gatto, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro Federico Muzzati, Dipartimento di Scienze Politiche ed Economia, Università Luiss Roma Marcella Solinas Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara Sara Ronchini, Lingue e letterature, Università di Bologna Pierre Péfau, Section antiquité, École française de Rome Giorgio Fontana, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria Samantha Sala, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Milano Salvatore Pistoia-Reda, Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Università degli Studi di Siena Chiara Tognarelli, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa Daniela Converso, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Paola Elisabetta Simeoni, Scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, Università Sapienza Roma Albert Henke Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale – Università degli Studi di Milano Mariangela Matilde Ventura, Dipartimento degli Studi Umanistici, Università Federico II degli Studi di Napoli Gabriella Alfieri, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Catania Maria Crippa, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano Mario Aucelli, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Milano Valentina Marcella, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Edgar J Sanchez Carrera, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Alessandro Pellegata, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Alessandra De Rossi, Dipartimento di Matematica, Università di Torino Helèna Chiricò, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Roma La Sapienza Anita Lamanna, Scuola di Scenografia, Accademia di belle arti di Carrara Nunzio Fiore, Arti Visive, Accademia di Belle Arti di Lecce Giuseppe Andrea Liberti, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Emna Drira, Scienze politiche, Università degli studi di Firenze Maria Scalisi, Dipartimento di Ingegneria, Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli” Lorenzo Feltrin, POLSIS, University of Birmingham Carla Gambacorta, Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo, Università per Stranieri di Perugia Noemi Crescentini, Dipartimento di Scienze Sociali Università di Napoli Federico II Marcello D’Aponte, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli Federico II Michele Veneziano, Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università di Bologna Elena Cuomo Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II Pietro Vigiani, Dipartimento di Filosofia, Scuola Normale Superiore Giuseppe Perelli, Storia, Scuola Normale Superiore Sara Romanò, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Bruno Catalanotti, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II Gloria Mussetto, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Benedetta Panciroli, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Camilla Volpe, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli studi di Napoli Federico II Milena Giuffrida, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Marta Fossati, Dipartimento di Lingue, letterature, culture e mediazioni, Università degli Studi di Milano Marica Orsi, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II Paola Ferretti, Dipartimento di studi europei, americani e interculturali, Sapienza Università di Roma Caterina Ingoglia Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università di Messina Mirko Franco, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Chiara De Cosmo, Filosofia, Fondazione Collegio San Carlo Modena Cristina Milano, Dipartimento di studi linguistici-letterari, storico-filosofici e giuridici, Universitá degli Studi della Tuscia Francesca Carini, Istituto Europeo Di Design Luca Cappuccini, Dipartimento Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università degli Studi di Firenze Alfredo Rizza, Culture e Civiltà, Università di Verona Clara Rastelli, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento Nicolò Marchetti, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Sara Perna, Scienze sociali, Università di Napoli Federico II Maria Palozzi, Coordinatrice Biblioteche Roma Tre (in pensione) Cristina Francucci, Direttrice Accademia di Belle Arti Bologna Camilla Di Donato, Dipartimento di Ingegneria, Università Parthenope Napoli Federica Leo, Studi Letterari Linguistici e Comparati, Università di Napoli L’Orientale Gianluca Imbriani, Dipartimento di Fisica, Università degli studi di Napoli Federico II Michela Cavagnuolo, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale , Sapienza. Maria Gaia Redavid; Dipartimento Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Università degli studi La Sapienza Giulia Di Giacomo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico II Elisa Premoli, Scuola di Medicina, Università del Piemonte Orientale Marianna Florio, Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, Università degli studi di Bologna Chiara Ghislieri, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino Margherita Bellanca, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ Foscari di Venezia Serena Sabino, Dipartimento di Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano Vittorio Tavagnutti, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Roberta Pichierri, Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Serena Fusco, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Vittoria Cardini, Dipartimento Scienze dell’Antichità, Università di Roma La Sapienza Bianca Gambarana, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Urbino Carlo Bo Gennaro Ferrante, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Edoardo Maggi, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Cristina Curcio, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Napoli “Federico II” Claudia Melica, Dipartimento Filosofia, Università Sapienza di Roma Francesca Serrone, Dipartimento di Medicina veterinaria, Università Federico II di Napoli Lorenzo Lazzari, Università Iuav di Venezia Simone Gavazzi, Filosofia, Maastricht University Suania Acampa, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II Clara Punzi, Classe di Scienze, Scuola Normale Superiore di Pisa Daniele Maiorano, Dipartimento di medicina e chirurgia, Università degli studi di Milano Carlo Belli, Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali, Università per Stranieri di Perugia Abdullah Bamoshmoosh, Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano Valeria Marzocco, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II Alessandro Podestà, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano Carolina Argiroffi, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico II Pasquale Beneduce, Dipartimento lettere e filosofia, Università degli studi di Cassino Guido Bonino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, Università di Torino Davide Morra, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino Massimo Blanco, Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali, Sapienza, Università di Roma Alessandro Brizzi, Classe di lettere, Scuola Normale Superiore Onda Carofiglio, Università degli Studi di Trieste Enrico Giancristofaro, Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Attilio Scuderi, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Rosetta Papa, Dipartimento Scienze Sociali Università Federico II Napoli Vincenzo Bavaro, Dipartimento di studi linguistici letterari e comparati, Università L’Orientale, Napoli Sandra Fancello, Centre national de la recherche scientifique. Giulio Fugazzotto, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Urbino Sara Bottino, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Liviana Galiano, Studi Umanistici, Università di Catania Giuseppina Pecoraino, Dipartimento arti visive, Accademia di Belle Arti di Palermo Ilaria Schiaffini, Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo, Sapienza Università di Roma Silvia Bodoardo, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino Carla Mereu Keating, School of Arts, University of Bristol Valentina Vergottini, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma-Tre Raffaella Malandrino, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Universita’ di Catania Elena Balduzzi, Univerzita Karlova di Praga e DAFIST Università degli Studi di Genova Gloria Guidetti, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Fabio Pasin, Dipartimento degli Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari di Venezia Ilaria Matteoni, Classe di Lettere e Filosofia, Scuola Normale Superiore Francesco Della Costa, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università di Milano Bicocca Virgilio Piccari, Direttore Accademia di Belle Arti di Catanzaro Simona Gallerani, Classe di Scienze, Scuola Normale Superiore Ivana Gaeta, Design della comunicazione, Accademia di Belle Arti di Napoli Cristina Vano, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli “Federico II” Michele Crisafulli, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Messina Giovanni Castre, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Marco Benoît Carbone, Brunel University London Viviana Re, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa Domenico Branca, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli Studi di Sassari Ibraam Abdelsayed, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Gianmarco Vitagliano, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Adolfo Fattori, Scuola di Progettazione artistica per l’impresa, Accademia di Belle Arti di Napoli Carlo Capello, Dipartimento delle finanze e dell’economia., Università di Torino Francesco Bellucci, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Massimo Colombo, Accademia di Belle Arti Napoli, Design della Comunicazione Michela Venditti, Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati, Università L’Orientale Napoli Valentina D’Auria, Dipartimento di Scienze politiche e della Comunicazione, Università degli studi di Salerno Giorgia Vincenti, Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento Ivano Mocavini, Biochemistry and Molecular Biotechnology, University of Massachusetts Margherita Bonomo, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Catania Amira Saidi, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ Foscari di Venezia Nadia Marchettini, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena Alice Bellagamba, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Luca Graverini, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Domenico Chirico, Dipartimento di Studi Letterari Lingusiti e Comparati. Università degli studi di Napoli “L’Orientale” Maria Rita Mancaniello, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Università di Siena Francesca Iacono, CSMC, Università di Amburgo Grazia D’Arienzo, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno Fabio Basile, Dipartimento di Scienze Giuridiche C. Beccaria, Università degli Studi di Milano Caterina Bellatreccia, dipartimento di Chimica Giacomo Ciamician, Università di Bologna Luca Cesari, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino Stefano Poggi, Österreichische Akademie der Wissenschaften Gerardo Pastore, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Claudia Delli Colli, Dipartimento di Tossicologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer”, Sapienza Università di Roma Maria Ferraloro, Dipartimento di Scienze umanistiche, Unict Luigi Giungato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Ada Lucia Ferraresi, Dipartimento di Storia, Università di Siviglia Douglas Ponton, Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università di Catania Daniele Niedda, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali Internazionali, Università degli Studi Internazionali di Roma Davide Leone, Design della comunicazione, Accademia delle Belle Arti Napoli Anna Dal Ben, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università degli Studi di Padova Emanuela Rossi, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze Davide Rizzato, Dipartimento di Biotecnologie, Università di Verona Silvia Lelli, Dipartimento di Economia, Università di Firenze Alessandra Guarino, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Luisa Loiacono, Dipartimento di Economia e Management, Università di Ferrara Alessandro Settimi, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli Federico II Maria Carreras i Goicoechea, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Lionello F. Punzo, Dipartimento di economia e statistica, Universita’ di Siena Giacomo Tarascio, Dipartimento di Studi Umanistici. Università di Urbino “Carlo Bo” Deborah Traversi, Dipartimento Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli studi di Torino Jacopo Niedda, Dipartimento di Fisica, Università di Roma La Sapienza Ivan Bargna, Dipartimento Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Antonio Di Silvestro, Dipartimento di Scienze Umanistiche Università di Catania Katia Ballacchino, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università degli Studi di Salerno Irene Pollastro, Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Università degli Studi di Torino Rosaria Rita Canale, Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici Università di Napoli Parthenope Alice Rabuffetti, Beni Culturali, Università Roma Tre Roma Lorenzo Fattori, Dipartimento di Scienze economiche e politiche, Università della Valle d’Aosta Andrea Longo, School of Law, University of Strathclyde Salah Mohammed, Università di Minia, Egitto Antonio De Falco, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Napoli Federico II Alice Mendola, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Roma La Sapienza Gianmarco Gronchi, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia, Geografia, Università di Genova Zoran Lapov, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Daniele Piccini, Dipartimento di lingua, letteratura e arti italiane nel mondo, Università per stranieri di Perugia Chiara Pettenuzzo, Dipartimento di Beni Culturali, Università degli studi di Padova Marta Sala, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi di Bergamo Claudia Nigrelli, Dipartimento di Architettura, Università di Bologna Nicola Fogazzi, Studi Umanistici, Università degli studi di Milano Giusy Truncellito, Linguistica storica, linguistica educativa e italianistica, Università per stranieri di Siena Eleonora Panizza, Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Università degli Studi di Genova Matteo Spini, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli studi di Milano-Bicocca Marta Cassina, Philosophische Fakultät, Universität Bonn Valeria Manzi, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, Università la Sapienza di Roma Antonino Milotta, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Anna Iuso, Dipartimento Saras, Sapienza Università di Roma Anna Miglietta Dipartimento di psicologia, Università di Torino Giuliaserena Stegher, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino Ilaria Pace, Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna Marta Aurora, Dipartimento Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Karen Gariboldi, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa Piero Conti, pensionato- Archivio Ligure Della Scrittura Popolare, Università di Genova Ines Peta, Dipertimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna Alessandro Jedlowski, Sciences Po Bordeaux Gianfranco Ragona, Dipartimento di Culture Politica, Società, Università degli studi di Torino Gabriele Giacosa, Dipartimento Storie Culture e Civiltà, Università di Bologna Sirio Zolea, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre Giuseppe Inturri, Dipartimento di ingegneria elettrica elettronica informatica, Università di Catania Raffaele Savonardo, Dipartimento di Scienze Sociali Università di Napoli Federico II Vita Santoro, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, Università della Basilicata Giovanni Marin, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università di Urbino Carlo Bo Riccardo Zolea, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre Fabiana Battistin, DIBAF, Università degli Studi della Tuscia Giuseppe Foscari, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università di Salerno Camilla Avanzi, Istituto di Bioscienze e Biorisorse, Consiglio Nazionale delle Ricerche Mallory Cerkleski, Storia, Scuola Normale Superiore di Pisa Manuela Tassan, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca Michela Colombo, Population Genomics, Human Technopole Cecilia Viti, Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, Università di Siena Michela Manna, Mediazione linguistica, Università degli studi di Cagliari Elisa Vanin, Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Micaela Frulli, Dipartimento di Scienze giuridiche, università di Firenze Pasquale Sannino, Dipartimento di Economia e Diritto, Università di Macerata Claudio Cozza, Il Dipartimento di Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie, Università di Napoli ‘Parthenope’ Valerio Biancalana, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena Maria Carla Papini, letteratura italiana moderna e contemporanea, Universita di Firenze. Stefania Baronetto, Culture politica e società, Università degli Studi di Torino Anne Smith, Macro Area Di Lettere, Università Di Roma Tor Vergata, Roma Mario Domenichelli, letterature comparate, Università di Firenze Luigi Alfieri Dipartimento di Economia Società e Politica Università di Urbino Carlo Bo Emanuele Gallotta, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Catania Karen Bertorelli, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Fabiana Giorgi, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Torino Deborah Russo, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli studi di Firenze Claudia Contu, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore Chiara Brambilla, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Bergamo Giuseppe Zaccaria, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Urbino Pietro Repishti, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pavia Federica Benuzzi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari – Venezia Maria Francesca De Tullio, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico II Hanaa Saidi, Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Diritti Umani, Università di Padova Abir S’hili, Dipartimento di studi umanistici, Università degli studi di Napoli Federico II Sara Serra, Scienze della formazione, Università degli studi di Genova Beatrice Fragasso, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano Martina Buscemi, Dipartimento di Studi Internazionali giuridici e storico-politici, Università degli studi di Milano Eleonora Gallucci, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento Andrea Dessí, Dipartimento, Relazioni Internazionali e Politiche Globali, American University of Rome (AUR) Fabio Amato, Dipartimento di scienze umane e sociali , L’Orientale di Napoli Andreina De Leo, Department of International and European Law, Maastricht University Aurora Perego, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Marina Brancaccio, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali Internazionali, Roma Ervjola Selenica, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Maha Bader, Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere, Università di Bergamo Jacopo Emmenegger, Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Genova Sara Zanotta, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pavia Federica Cirrito, Scienze Umanistiche, Università di Palermo Letizia Bindi, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Università degli Studi del Molise Marina Montesano, Dipartimento di civiltà antiche e moderne, Università di Messina Emanuela Scalisi, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania Daniela Di Michele, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Stella Merlin, Dipartimento Culture e Civiltà, Università di Verona Federica Riso, Institut Català de Arqueologia Classica, Tarragona Souadou Lagdaf, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Francesca Vitarelli, Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria, Università di Milano Angela Bosco, Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà, Università di Bologna Mariangela Monaca, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Università di Messina Alessia De Santo, Il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa, Università di Milano Bicocca Giada Peterle, Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità, Università degli Studi di Padova Luca Verzichelli, Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, Università di Siena Elena Scaccia, Dipartimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Università degli Studi di Siena Francesca Rodolico, Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università degli studi di Messina Marco Gardini, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia Margherita Calderan, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Francesca Ponzio, Dipartimento di Culture, Politiche e Società, Università di Torino Carmelo Russo, Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo, Sapienza Università di Roma Giulia De Carlini , Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Università di Bologna Veronica Martini, Istituto di Ricerca in Biomedica, Università della Svizzera Italiana Rosa Caroli, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca’ Foscari Venezia Tiziana D’Acchille, Accademia di Belle Arti Di Perugia Alessia Fiorillo Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia Pietro Sabatino, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Mariasole Pepa, Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova Silvia Cigognetti, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Università degli Studi di Roma La Sapienza Elisa Nuria Merisio, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Davide Emanuele Iannace, Dipartimento Scienza Sociali ed Economiche, Università di Roma La Sapienza Matteo Botto, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Anna Malomo, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Salerno Giuseppe Giordano, Dipartimento di studi politici e sociali, Università di Salerno Margherita Cisani, Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova Marina d ‘Amato, Sociologia, Universita Roma 3 Carmelo Rodolico, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina Bushra Sanira Asif, Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, Università di Genova Enrico Marro, Scienze politiche, Sapienza università di Roma Alessandro Fracassa, Dipartimento di Chimica, Università di Bologna Naima Anadif Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere Università di Bergamo Francesco Vincenti, Dipartimento Culture, politiche e società, Università degli studi di Torino Marco Panza, CNRS Rosario Mangiameli, Storia, Università di Catania Federica Pinotti, Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna Massimiliano Sommantico, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Beatrice Peria, Accademia Belle Arti di Roma Giuseppe Cascione, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Bari Aldo Moro Marta Aurino, Université de Bordeaux e Università di Napoli Federico II Sara Bonati, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli studi di Genova Mubashir Ali, Department of Earth and Environmental Sciences, University of Milano Bicocca Rosa Barotsi, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Ariele Niccoli, Dipartimento Lettere e Filosofia, Università di Firenze Gianpiero Petraroli, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Vincenzo Quadarella, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina Stefano Ranieri, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli studi di Torino Liliana Di Napoli, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Ilaria Bussoli, Dipartimento di Scienze Matematiche, Università di Bath (UK) Silvia Bernardi, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano Laura Stancampiano, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna Alba Graziano, Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo, Università degli Studi della Tuscia Fausto Carmelo Nigrelli, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Catania Arianna Mazzoli, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Isabella Imperiali, Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali, Sapienza Università di Roma Virginia Vecchi, Dipartimento Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Andrea Roli, Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Università di Bologna Giuseppe Marino, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano. Deniz Nihan Aktan, Scienze Politiche e Sociologia, Scuola Normale Superiore Sachal Hussain, Il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione, University of Bologna Giovanni Ottonello, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Alice Pedrini, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Margaret Horrigan, Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Andrea Sorrentino, Dipartimento di medicina sperimentale e clinica, Università degli studi di Firenze Letizia Cipriani, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze Federica Pellegrinotti, Dipartimento di studi umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Armando Cutolo, Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Università di Siena Costanza Guazzo, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università Statale di Milano Andrea Di Gesu, Dipartimento di Filosofia, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Federico Losurdo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino Carlo Bo Sara Casartelli, Dipartimento di Sociologia, Università di Roma La Sapienza Miriam Al Tawil, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Marco Gerbaudo, Dipartimento Legal Studies, Università Bocconi Milano Noemi Bergesio, Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Università di Bologna Daniela Tomasella, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università degli Studi di Padova Carla Cataneo, Dipartimento Scienze giuridiche C. Beccaria, Università degli Studi di Milano Martina Bellinzona, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Abdelhaleem Solaiman, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Università di Genova Eleonora Pagani, Dipartimento Culturale Politiche e Società, Università degli studi di Torino Daniela Novarese Novarese, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne Università di Messina Veronica Cavedagna, Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere, Università di Pisa Giovanna Casali, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna Sara De Silvestri, Dipartimento di Ingegneria industriale, Università di Bologna Giuseppe Russo, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Ludovica Iorio, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena Lorenzo D’Angelo, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Gabriella Palermo, Dipartimento Culture e Società, Università degli studi di Palermo Luigi Achilli, Migration Policy Centre, European University Institute Tiziana Nupieri, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Sapienza – Università di Roma Abdellah Gargati, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Stranieri – Università degli Studi di Bergamo Flora di Donato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II Linda Mauri, Dipartimento Arti Visive, Accademia di Belle Arti di Brera Anna Rita Altamura, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Bari Denise Filmer, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Nicola Mangieri, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Università degli Studi di Milano Marika Rullo, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Università degli Studi di Siena Nicola Laneri, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Francesco Pallante, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Torino Stefania Tusini, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, Università per Stranieri di Perugia Sara Gemelli, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi di Bergamo Mariangiola Dezani, Dipartimento di Informatica, Università di Torino Franco Quaranta, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Napoli “Federico II” Marco Cosentino, Centro di Ricerca in Farmacologia Medica, Università degli Studi dell’Insubria David Vitali, Scuola di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino Benedetta Conte, Departament de Medicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelo Maria Letizia Ruello, Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica, Università Politecnica delle Marche Sandra Gorla, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Patrizia Dragoni, Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, Università di Macerata Davide Baroni, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente – Università di Siena Valentina Uglietti, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Giuseppe Mele, Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione, Università di Sassari Federica Perazzini, Dipartimento Lettere e Culture Moderne, Sapienza Università di Roma Enrico Priarone, Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi, Università degli Studi di Genova Vincenzo Lombardo, Dipartimento di Informatica, Università di Torino Stefano Serra Capizzano, Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università dell’Insubria Rinaldo Evangelista, Scuola di Giurisprudenza, Università di Camerino Giulio Iovine, Dipartimento di Storia Culture e Civiltà, Università di Bologna ‘Alma Mater Studiorum’ Martina Giuffrè, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma Giovanni Telesca, Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive, Università di Siena Francesca Colla, Scuola di Studi Internazionali, Università di Trento Stefania Giannarelli, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Stefano Fiori, Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Università di Torino Usman Muhammad, Department of Engineers, Bahria University, Islamabad, Pakistan Emma Baldi, Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Università degli Studi di Milano Elvira Di Nardo, Dipartimento di Matematica, Università di Torino Eleonora Clerici, Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma Antonio Bonfitto, Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Università di Bologna Enrica Salvatori, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Davide Bubbico, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università di Salerno Giulia Blandini, Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS, Università di Genova Massimiliano Minelli, Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione, Università di Perugia Vincenzo Russo, Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, Università degli Studi di Milano Giulia Gerbi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari – Venezia Daniela Gigante, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi di Perugia Bruno Muzzolini, Dipartimento Arti Visive Accademia di Belle Arti di Milano Eliana Fischer, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Catania Matthew Zundel, Department of French, Italian, and Classical Studies, Miami University (Ohio) Silvia Luraschi, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università degli Studi di Milano Bicocca Caterina Botti, Dipartimento di filosofia, La Sapienza Università, Roma Ciro Carchia, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, La Sapienza Università, Roma Federica Morelli, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Michelangelo Giampaoli, Department of Anthropology, UIC Andrea Bacchiocchi, Dipartimento di Economia, Società e Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Francesca Lapolla, Culture Politiche e Società, Università degli Studi di Torino Candida Mistrorigo, Dipartimento Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano Renato Tomei, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, Università per Stranieri di Perugia Anna Iuliano Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Brunella Muttillo, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena Michela Bonato, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova Giada Orlando, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Università di Bologna Lorenzo Mauloni, Dipartimento Interateneo Scienze e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Giulia Maria Gallotta, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, Università degli studi di Bari Valentina Niccolucci, Dipartimento Scienze Fisiche Terra e Ambiente, Università di Siena Alessandra Rigamonti, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione ‘Riccardo Massa’, Università degli Studi Milano Bicocca Anna Giordano, Dipartimento Lettere moderne, Università degli studi di Salerno Andrea Zagaria, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento Germana Volpe, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università di Napoli L’Orientale Valeria Saponieri, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere, Università degli studi di Bari Zoe Lauri, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Giorgio Pastore, Dipartimento di Fisica, Università di Trieste Ettore Asoni, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Fabrizio Foti,Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura , Università degli studi di Catania Claudia Clelia Assunta Juliano, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, Università di Sassari Francesca Guarino, Dipartimento di Studi Urbani e Pianificazione, Università di Sheffield Martina Fiore, Dipartimento di Studi dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari di Venezia Costanza Baldrighi, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Pavia Giuseppe Raguso, Dipartimento di Psicologia, Università di Genova Arianna Basile, MRC Toxicology Unit, University of Cambridge Lia Zola, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Claudia Buffagni, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Gian Luigi De Rosa, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università di Roma Tre Alice Virciglio, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Università di Bologna Francesca Poggi, Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano Emilio Zucchetti, Classics Department, Royal Holloway, University of London Francesca Bianchi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento Fabrizio Ciocca, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, La Sapienza, Roma Giovanni Semeraro, Dipartimento di Informatica, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” Angelina Grelle, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Alberto Simonetti, Dipartimento Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione Università di Perugia Giulio Spadaccini, Dipartimento di Scienze Fisiche, Università di Napoli Federico II Elena Pistolesi, Dipartimento di lingua, letteratura e arti italiane nel mondo, Università per stranieri di Perugia Giovanni Di Bella, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Giulia Aurora Radice, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, Università degli Studi di Milano Marco Ferracci, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II Andrea Di Martino, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università di Milano-Bicocca Vincenzo Crupi, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino Maurizio Bifulco, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Arianna Frattali, Dipartimento di Beni Culturali, Università di Milano Sofia Nascetti, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna Stefano Simonetta, Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, Università degli Studi di Milano Marco Di Gregorio, Dipartimento di culture, politica e società, Università di Torino Martina Giorgetti, Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, Università degli studi dell’Aquila Federica Piana, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Andrea Prandin, Dipartimento di scienze della formazione, Università Bicocca di Milano Prisca Amoroso,Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna Letizia Osti, Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, Università degli Studi di Milano Fortunata Sciotto, Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Messina Valeria Sofia Uribe Turcarelli, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Chiara Ortolani, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Sapienza Università di Roma Martina Facincani, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università di Bari Fabiana Fellico, Dipartimento di Relazioni Internazionali, Università degli studi di Milano Alessandro Tani , Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa Diana Maria Baies, Dipartimento di Antropologia culturale, Università Ca’ Foscari Venezia Francesca Loberto, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università di Milano-Bicocca Daniela Steila, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino Federico Valacchi, Dipartimento Scienze della Formazione Beni Culturali e Turismo, Università di Macerata Pietro Deandrea, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Antonio De Lauri, Michelsen Institute Pierluigi Feliciati, Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e turismo, Università di Macerata Giovanni Consolati, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, Politecnico di Milano Elif Cemre Besgur, School of International Studies, University of Trento Leonardo Recupero, Dipartimento di Scienze politiche, Università degli studi di Catania Alessio Quaresima, Max Planck Institute for Psycholinguistics Federico Zanettin, Dipartimento di Scienza Politiche, Università di Perugia Stefano Acierno, Dipartimento di ingegneria, Università degli Studi del Sannio Marco Compagnoni, Dipartimento di economia e management, Università di Trento Marcello Vitale, Dipartimento di biologia ambientale, Sapienza Università di Roma Luisa Mirone Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Giorgia Di Marcantonio, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Macerata Elena Valentina Maiolini, Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio, Università dell’Insubria Luca Gianelli, Dipartimento di scienze dell’educazione, Università di Genova Serenella Massidda, University College London Valeria Pecorelli, Dipartimento di Studi Umanistici, Iulm Paolo Torriti, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Alberto Valz Gris, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Simonetta Falchi, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari Valentina Bonifacio, Dipartimento di studi umanistici, Università Cà Foscari Venezia Palmiro Notizia, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Maria Cerreta, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II Edoardo Calizza, Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma Daniela Bortignoni, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” Silvia Cavicchioli, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino Gianluca De Fazio, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Alessandro Caselli, Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Milano Claudia Maria Tucciarone, Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute, Università degli Studi di Padova Bruno Settis, Classe di Lettere, Scuola Normale Superiore Amedeo Boros. Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia, psicologia applicata, Università di Padova Noa Chiantor, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, Università degli studi di Padova Francesca Governa, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio , Politecnico di torino Laura Giovinazzi, Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Universitá degli studi di Milano Francesca Marone, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Monica Ferrari, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano Bicocca Gianmarco Lorenzano, Dipartimento di Scienze dell’educazione e Psicologia, Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna Michele Zucali, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano Virginia Pulcini, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Università di Torino Fiorella Giacalone, Dipartimento di Antropologia Culturale, l’Università degli studi di Perugia Mariantonietta Cocco, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari Stefano Gardini, Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Università degli Studi di Genova Riccardo Putti, Dipartimento di Scienze Sociali Politiche Cognitive, Università di Siena Lavinia Parsi, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli Studi di Milano Giuseppina De Nicola Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Valentina De Iacovo, dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Virginia Dal Magro, dipartimento di Grafica d’Arte, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano Cecilia De Luca, Dipartimento Economia e Finanza, Università Tor Vergata di Roma Federica Cabras, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, Università degli Studi di Milano Federica Epifani, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Gianluca Ris, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito, Politecnico di Milano Giulia Baselica Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne Università di Torino María Felisa Bermejo Calleja, Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderna, Università di Torino Maddalena Valacchi, Scuola di Studi Internazionali, Universitá di Trento Nicolò Perello, dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi, Università di Genova Antonio Raimondo Di Grigoli, Dipartimento di. Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli Studi di Firenze Giulia de Spuches, Dipartimento di Culture e Società, Università di Palermo Salem Ghribi, Scienze Chimiche e della Vita, Università di Parma Daniela Francesca Virdis, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università di Cagliari Alice Bartolini, Dipartimento di Economia, Università di Trento Mariella Della Chiesa, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università di Genova Chiara Monaco, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Gabriele Domenico Pocina, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università Degli Studi di Catania Anna Scalfaro, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Emma Livi, Dipartimento di Arti Visive, Università di Bologna Lucia Casiraghi, Indiana University Bloomington Antonio Ibba, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli Studi di Sassari Davide Cino, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca Eleonora Mariani, Dipartimento di Storia Culture e Civiltà, Università di Bologna Provvidenza Paola D’Alconzo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Federico Musu, Dipartimento di Economia, Università di Torino e Collegio Carlo Alberto Giulia Selmi, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università di Parma Fulvia D’Aloisio Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Marinella Belluati Dipartimento Culture, Politica e Società Università di Torino Stefania Ancora, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’ Ambiente, Università di Siena Naji Al Omleh, Dipartimento di Lingue e culture moderne, Università degli Studi di Genova Cristina Soraci, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli studi di Catania Anna Di Fraia, Dipartimento di Comunicazione e didattica per l’arte, Accademia di Belle Arti di Roma Giancarlo Cotella, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Daniela Pessani, Dipartimento di Scienze della vita e Biologia dei sistemi, Università di Torino Davide Grasso, Dipartimento di Culture, politica e società, Università di Torino Matteo Legnardi, Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Università di Padova Manuela Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania Virginia Presi, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli studi di Milano Veronica Manca, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Manuela Messina, Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale, Università degli studi di Milano Laura Grassi,Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Università di Padova Monica Fichera, Dipartimento di Mediazione Linguistica e Culturale, Università degli Studi di Milano Valentina Bocchi, Beni culturali e spettacolo, Università degli Studi di Cagliari Anna Ambrosio, Università degli studi di Milano Daniele Codato, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale, Università di Padova Alberto Cellino, Osservatorio Astrofisico di Torino, Istituto Nazionale di Astrofisica Olivia Burchietti, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università degli Studi di Trento Egidio Dansero, Dipartimento Culture Politica Società, Università di Torino Francesco Di Maio, Dipartimento di Architettura, Università di Bologna Andrea Taffuri, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino Emanuele Sciuva, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Fabio Sporchia, Dipartimento di Scienze Fisiche, della terra e dell’ambiente, Università di Siena Angela Villanueva Prado, Dipartimento di Mediazione linguistica e culturale, Università Statale di Milano Maristella Cacciapaglia, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Marta Ciocca, Mediazione Linguistica e Culturale, Università degli Studi di Milano Sofia Leoni, Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning, Politecnico di Torino Roberta Maccarrone, Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università di Catania Anna Caterino, Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, Università degli Studi di Milano Sergio Labate, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Macerata Anna Prato, Dipartimento di Lingue Culture e Società dell’Asia e dell’Africa mediterranea, Università Ca’ Foscari di Venezia Laura Eccher, Social Sciences, Gran Sasso Science Institute Riccardo Bertolazzi, Dipartimento di Culture e Civiltà, Università di Verona Giorgio Abbiati, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli studi di Milano Roberta Costa, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università Degli Studi di Catania Matteo Canevari, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia Eleonora Balestra, Dipartimento di Economia, Università di Genova Silvia Pinciroli, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano Bicocca Adrián Angulo Ramis, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Università di Genova Stefano Gotti, Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Torino Danila Viano, Università di Stirling Ilaria de Luca, Dipartimento di Igiene Mentale, Fisica e Medicina Preventiva, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Carlo Maccioni, Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali, Università degli Studi di Cagliari Simone Ranocchiari, Université de Genève Adelaide Gallo, Centro Agricoltura, alimenti, ambiente , Università degli studi di Trento Matteo Moretti, Dipartimento di Architettura, design e urbanistica, Università degli studi di Sassari Ambra Alvano, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Genova Emanuele Sommario, Istituto DIRPOLIS, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa Cecilia Seri, United Nations University Dafni Riga, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Riccardo Malato, Dipartimento di scienze umane e sociali, Università degli studi di Bergamo Francesco Piqué, Dipartimento di Ingengneria dell’Informazione, Università di Pisa Carlo Salone, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Università di Torino Maria Rizzarelli, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Federico Alagna, Classe di Scienze politiche e sociali, Scuola Normale Superiore Alberto Massari, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento Alessandro Mongili, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, Università degli Studi di Padova Monica Bernardi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università Milano-Bicocca Alessandro Monno, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università di Bari Marta Tonetta, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Milano Paola Bernardini, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena Tatiana Mazali, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Marco Fumian, Dipartimento Asia Africa Mediterraneo, Università Orientale di Napoli Marta Marzullo, Dipartimento di Biologia e biotecnologie C. Darwin, Sapienza Università di Roma Antonino Squillace, Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, Università degli Studi di Napoli Federico II Rosario Finocchiaro, Dipartimento Dicar, Università degli studi di Catania Martina Greco, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università degli studi di Padova Barbara Greco, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Giovanni Matteo Roccati, Dipartimento di lingue, Università di Torino Alexandra Stankulova, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Samuela Pagani, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento Stefano Severi, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione, Università di Bologna Paola Minoia, Dipartimento CPS, Università di Torino Silvia Gattino Dipartimento di Psicologia Università di Torino Filomena Medea Tulli, Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento Francesca Gladiali, Dipartimento scfmn, Università di Sassari Maria Antonietta Venticinque, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Catania Raoul Kirchmayr, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Trieste Giulia Munno, Dipartimento di Sociologia, Università di Roma La Sapienza Università Francesco Petrosino, Dipartimento di Giurisprudenza, Universitá di Trento Piero Castoldi, Istituto TeCIP, Scuola Superiore Sant’Anna Pasquale Frascolla, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Federico II, Napoli Giovanni Greco Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio D’Amico’ Antonio Romano, Dipartimento Lingue e L.S e C.M., Università di Torino Paolo Piseri, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano Massimo Bonifazio, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Torino Laura Chiara Amato, Antropologia, religioni, civiltà orientali, Università di Bologna Simone Potenti, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano Davide Iengo, Storia Antica e Filologia Classica, Scuola Normale Superiore El Idrissi El Azzouzi Adil , Dipartimento di Mediazione Linguistica e Culturale, Università degli Studi di Mila Gaia Casagrande, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Erica Nocerino, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli Studi di Sassari Domenico Pappalardo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Catania. Beatrice Ruggieri, Dipartimento di Scienze Umane per la formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca Aide Esu, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Cagliari Fiammetta Conforto, Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, Università di Messina Giulia Oldani, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Erica Bellia, Italian Section, University of Cambridge Maria Grazia Montesano, Laboratoire Pacte, Università di Grenoble Elisabetta Giorgi, Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali, Università di Siena Elena Giribaldi, Dipartimento di Linguistica, Università degli studi di Pavia/Bergamo Simonetta Morini, Dipartimento di Culture del Progetto, Università IUAV di Venezia Anna Napolitano, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania Margherita Piani, Dipartimento di Scienze Politiche, Università LUMSA, Roma Stefano Sartorio, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Adele Del Guercio, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Pasquale De Miro, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre Francesco Galofaro, Dipartimento di Arti, Comunicazione e media, Università IULM di Milano Francesca Calamai, Scienze Naturali, Università di Firenze Francesca Lozar, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino Marco Romoli, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze Valeria Vitulano, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Marianna Piccioli, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli Studi di Firenze Guido Smorto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo Federico La Bruna, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Ilaria Giugni, Dipartimento di Scienze politiche, Università di Napoli Federico II Ludovica Rubini, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università di Roma La Sapienza Siria De Francesco, Istituto di filologia romanza, Freie Universität Berlin Giuseppina Pellegrino, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università della Calabria Erasmo Caponio, Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, Politecnico di Bari Fabio Gasparini, Seminar for Semitic and Arabic Studies, Freie Universität Berlin Graziella Acquaviva, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Torino Marita Mattioda, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Università di Torino Nadia Pagani, Centro Linguistico di Ateneo, Università di Bologna Erika Bernacchi, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università di Firenze Alessandra Mossa, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Università di Torino Lucio Casalini, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Università La Sapienza Angelo Sampieri, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Simonetta Soldani , Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze Sebastiano Ghisu, Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e dell’educazione, Università di Sassari Paolo Castorina, Dipartimento di chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, Università di Catania Giorgio Giovanelli, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università La Sapienza Roma Valentina Serreli, Arabistik, Universität Bayreuth Eva Licci, Dipartimento Interateneo di Scienze , Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Zachary Jones, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Giorgio Graziani, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Università La Sapienza Roma Sibilla Montanari, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari Venezia Carolina Rossi, Dipartimento di Filologia, Letteratura e linguistica, Università di Pisa Giovanni Corvini, Dipartimento d’Ingegneria Industriale, Elettronica, Meccanica, Università Roma Tre Davide Frapporti, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano Chiara Anna Cascino, Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Alessia Pisano, Università degli studi di Pavia Imsuk Jung, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Maria Giuseppina Meloni, CNR Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea Alessandro Pelizzola, Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino Helen Grapow, Economics, Università di Ghent Beatrice Meloni, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Milano Sara Monaci, Dipartimento Interateneo di Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Giovanna Alfonzetti, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Catania Diletta Pamelin, Dipartimento di Cultura, Politiche e Società, Università degli studi di Torino Andrea Menin, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di Padova Maria Fiorella Suozzo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Salerno Claudio Gasbarra, Dipartimento di Fisica, Università di Roma Tor Vergata Francesco Boschin, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Siena Giovanni Serreli, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, Consiglio Nazionale delle Ricerche Michele Boreale, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni, Università di Firenze Laura Fontana, Dipartimento di studi letterari, filologici e linguistici, Università degli Studi di Milano Daniele Molinini, Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna Daniela Vignati Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano Omar Hraoui, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari Venezia Martina Loi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Cagliari Guido Zolezzi, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica, Università di Trento Riccardo Salvini, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Siena Caterina Valiante, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Vincenzo Esposito, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno Annunziata Rositani, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina Rosalba Nodari, Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Leopoldo Repola, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Università Federico II Annalena Cogoni, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università di Cagliari Chiara Tognolotti, Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, Università di Pisa Roberto Alciati, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze Ana Lourdes de Hériz, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Università di Genova Valeria Rainero, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Cristiana Sbrana, CNR Pisa Giannino Galloni, Chimica Industriale, Università di Bologna Gioia Turchi Carrara, Virologia, Facoltà di Medicina La Sapienza Roma Antonio Maria Pusceddu, Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA-ISCTE), Lisbona Marco Castelli, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano Francesco Bonifacio, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Francesco Cesare Casula, Storia Medievale Facoltà di Lettere, Università di Cagliari Domenica Perrone, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Palermo Guglielmo Califano, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa Elena Ghibaudi, Dipartimento di Chimica, Università di Torino Laura Carpen, Bioinformatics in Functional Genomics, Human Technopole, Università degli Studi di Milano Yassin Dia, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università di Milano-Bicocca Diego Di Martire, Dipartimento Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Università di Napoli Federico II Silvia Mannone, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Paolo Giardullo, Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, Sezione Sociologia, Università degli Studi di Padova Adriana Greco, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Napoli Federico II Andrea Pollio, Dipartimento Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Federico Della Valle, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena Anna Liebman, Dipartimento di diritto pubblico, Università degli Studi di Milano Alessandro Triulzi, Università di Napoli “L’Orientale” Eleonora Pischedda, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne, Università di Siena Laura Rescia, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Università di Torino Dalila Sicomo, Dipartimento di Architettura, Università di Palermo Mirko Francioni, Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, Università di Urbino Carlo Bo Elena Sparaggio, Dipartimento di lingue e culture moderne, Universitá degli Studi di Genova Miriam Mazzella, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo, Università La Sapienza di Roma Giorgio Dolci, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Milano Sofia Collu, Lingue e Civiltà dell’Asia e dell’Africa, Università di Torino Eugenia Ciniglio, Scienze del turismo, Università di Roma Tor Vergata Erica Mangione, Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Polina Papoui, Università Per Stranieri di Siena Alberto Baldi, Dipartimento di Scienze Sociali, Università Federico II di Napoli Andrea Cozzo, Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo Maria Teresa Milicia, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova Daniele Masi, Dipartimento di scienze chimiche, Università di Padova Luca Rossi, Scienze Veterinarie, Università di Torino Giorgia Rimondi, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Gerardo Mazzaferro università di Torino Christine Tracey, Dipartimento di Lingue, Università Roma Tre Andrea Ruben Pomella, Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Università degli studi di Napoli “L’Orientale” Gianmauro Fontana, Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato, CNR Milano Gerardo Di Martino, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, Università di Napoli Federico II Elisabeth Eberl, Lettrice di Tedesco, Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Università di Torino Ilia Antenucci, Center for Digital Cultures, Leuphana University of Lüneburg Ornella Tajani, Università per Stranieri di Siena Battista Salvi, Classe di Lettere e Filosofia, Scuola Normale Superiore Edoardo Rotigliano, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, Università degli Studi di Palermo Fabiana Di Ciaccio, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università di Firenze Sofia Giantsidi, Department of Economic and Business Sciences, University of Pavia Marco Alioni, Dipartimento Interateneo di Scienze del Territorio, Politecnico di Torino Salvatore Troisi, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università Parthenope di Napoli Lorenzo Fedele, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Università degli Studi di Napoli Federico II Helena Como, Studi Umanistici Transculturali, Università degli Studi di Bergamo Jessica Carilli, Dipartimento delle scienze ambientali, ETH Zurigo Antonella Cuppari, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”, Università di Milano-Bicocca Libera D’Alessandro, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università di Napoli “L’Orientale” Olivetta Schena, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali Università di Cagliari Valentina Ripassi, Scuola di Economia e Management, Università degli Studi di Firenze Vincenzo Naso, Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, Università eCAMPUS Ornella Salimbene, Dipartimento di Ingegneria, dell’ Ambiente e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino Sandra Fuciarelli, Scuola di Coreografia, Accademia Nazionale di Danza Filippo Toscano, Dipartimento di Psicologia, Università di Zurigo Sara Gonizzi Barsanti, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Maria Grazia Galantino, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma Chiara Rollero, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Rosalba Belmonte, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, Università degli Studi della Tuscia Francesco Carotenuto, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Università degli Studi di Napoli Federico II Michele Lancione, Dipartimento Interateneo di Scienze del Territorio, Politecnico di Torino Linda Portioli, Dipartimento di lettere, Università del Piemonte Orientale Paola Mameli Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali Università di Sassari Renato Capozzi, Dipartimento di Architettura, Università di Napoli “Federico II” Annamaria Manzo, Dipartimento di giurisprudenza università della Campania ‘Luigi Vanvitelli ‘ Gaetano Continillo, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio, Benevento Cecilia Pagella, dipartimento di scienze giuridiche Cesare Beccaria, Università degli studi di Milano Carlo Crosato, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università degli Studi di Bergamo Leonardo Piromalli, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università “Sapienza” di Roma Isabella Chiari, Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, Sapienza Università di Roma Lapo Squillantini, Dipartimento Medicina sperimentale e clinica, Università degli studi di Firenze Fabio Raspadori, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia Gianpiero Russo Dipartimento ingegneria civile edile ed ambientale, Università degli studi di Napoli Federico II Francesco Cioffi, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Università di Roma La Sapienza Fabrizio Lusani, Scuola Superiore di Studi Storici, Università della Repubblica di San Marino Alessandra Troncone, Accademia di Belle Arti di Napoli Ilaria Brusa, Dipartimento Culture, Politiche e Società, Università degli Studi di Torino Veronica Bonsignori, Dipartimento di Scienze Motorie Umane e della Salute, Sez. Scienze Umane e Sociali, Università di Roma “Foro Italico” Luigi Daniele, Nottingham Law School (NTU) Angelica Fascella, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Rossella Marcucci, dipartimento di medicina sperimentale e clinica, Università di Firenze Maria Grazia Rosaria Mele, CNR-ISEM Clelia Bartoli, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Umberto Desideri, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia dei Sistemi del Territorio e delle Costruzioni, Università di Pisa Carlo Inverardi-Ferri, IRPPS, Consiglio Nazionale delle Ricerche Lucio Di Matteo, Dipartimento di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia Paola Cotticelli, Dipartimento di Culture e Civiltà, Università di Verona Ambrogio Santambrogio, dipartimento di Scienze politiche, Università di Perugia Alessandra Ciattini, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, La Sapienza Università, Roma Maurizio Di Masi, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia Mario Fiorentini, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio dell’Interpretazione e della Traduzione, Università di Trieste Valentina Pazé, Dipartimento Culture Politica e Società, Università di Torino Emanuele Scognamiglio, Dipartimento di Scienze sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II Lucio Di Matteo, Dipartimento Di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia Andrea Taddei, Dipartimento di Filologia Letteratura Linguistica, Università di Pisa Concetta Russo, Accademia Nazionale di Danza di Roma Marianna Pozza Dipartimento di Lettere e culture moderne Sapienza Università di Roma Andrea Micangeli State University of New York, Sapienza, Strathmore Eva Wiesmann, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università degli Studi di Bologna Melissa Moralli, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Università di Bologna Vincenzo Pezzino, Department of Clinical and Molecular Biomedicine, Università di Catania Piero Bevilacqua, Storia contemporanea, Università La Sapienza di Roma Daniela Flocco, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Federico II – Napoli Luisa Troncone, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Salerno Carlo Cellamare, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Sapienza Università di Roma Laura Sciacca, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Catania Maria Grazia Melis, Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione, università di Sassari Kebour Nadjia, Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica Laura Solito, Dipartimento Scienze politiche e sociali, Università Firenze Sebastian Saborio, Facoltà di Scienze Sociali, Università del Costa Rica Lia Pacelli, Dipartimento di Economia e Statistica, Università di Torino Rossano Pazzagli, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise Franco Lai, Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari Lucilla Gatt, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Stefano De Benedetti, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Università degli Studi di Milano Alma Salem, Istituto Pontificio di Studi Arabi e Islamistica Francesca Montanaro, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Torino Chiara Lanza, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Ferrara Valentina Moiso, Dipartimento Culture, Politica e Società, Università di Torino Sami Haddad, Lettore di lingua araba, Università di Napoli L’Orientale Alessandro Simoncini, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, Università per Stranieri di Perugia Elena Ambrosetti, Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia il territorio e la finanza, Sapienza Università di Roma Cristina Dozio, Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, Università degli Studi di Milano Valeria Panizza, Dipartimento di Storia, Università di Sassari Paolo Ciccioli, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Trento Marco Setti, Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari, Università di Bologna Davide Donatiello, Dipartimento Culture Politica e Società, Università degli Studi di Torino Annamaria Castellano, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Rocco Alessio Albanese, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale Giada Coleandro, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Blal Adem Esmail, Institute of Geography, Ruhr Universität Bochum Barbara Morsello, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università degli Studi di Padova Antonio Jose Salvador, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano. Silvia Colacicchi Dip. Medicina, Scienze della vita e dell’ambiente Università dell’Aquila Cecilia Cornaggia, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica di Milano Rosario Lanzafame , Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura , Università degli Studi di Catania Laura Pinnavaia, Dipartimento di lingue, letterature, culture e mediazioni, Università degli studi di milano Paula Satta Di Bernardi, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture, Università di Bologna Laura Carlucci, Departamento de Traducción e Interpretación, Università di Granada Stefania Stevenazzi, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Napoli Federico II Gabriella Paolucci, Dipartimento scienze politiche e sociali, Università di Firenze Daniela Ducci, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Università degli studi Federico II di Napoli Cinzia Vismara, Università di Cassino Marco Ariola, Dipartimento di Ingegneria, Università di Napoli Parthenope Kristina Micalizzi, Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza Università di Roma Paolo Raspadori, Dipartimento di Lettere, Università degli studi di Perugia Alessio Mattana, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Virginia Amorosi, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II Lucia Sagui’ Scienze dell’antichità Sapienza Università di Roma Frances Pinnock Dipartimento Scienze Antichità Sapienza Università di Roma Milena Primavera, Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento Claudia Collacciani, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne, Università di Bologna Angela Calvo, CIRSDe, Università degli Studi di Torino Guido Panzano, Centre d’Etude de la Vie Politique, Université libre de Bruxelles Franco G.R. Campus, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, Università di Sassari Adriano Chialastri, Area di Matematica, SISSA, Trieste Laura Pandolfo, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli Studi di Sassari Marta Olivi, Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne, Università degli Studi di Bologna Valentina Goglio, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Laura Luche, Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione, Università di Sassari Annalisa Di Nuzzo Dipartimento di scienze umanistiche Università Suor Orsola Benincasa Napoli Daniela Mereu, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Patrizia Meringolo, Dipartimento FORLILPSI, Università degli Studi di Firenze Larissa Candido Bergamaschi, Facoltà di Belle Arti, Università di Lisbona Gabriella Di Martino dip. Scienze Politiche, Federico II Napoli Ricardo Muñoz, Dipartimento di Interpretazione e Traduzione. Università di Bologna Sara Prandi, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova Vincenzo Venditto, Dipartimento di Chimica e Biologia, Università di Salerno Erica Vergani, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Università di Udine Tiziana Gagliano, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università di Roma La Sapienza Roberto Evangelista, Ispf, CNR Claudia Maria Tresso, Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Università di Torino Sara C. Santoriello, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Camilla Cattaneo, Dipartimento di Bioscienze, Università degli studi di Milano Alessandra Caragiuli Dipartimento di Sociologia Università Cattolica del Sacro Cuore Milano Silvia Pasqua, Dipartimento di Economia e Statistica, Università di Torino Erika Corsetti, Comunicazione e culture dei media, Università di Torino Publio Eugenio Scorca, Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università degli studi di siena Stefano Petrucciani, Filosofia, Sapienza Stefano Bory, Dipartimento di Scienze Sociali, Università Federico II di Napoli Chiara Costabile, Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli”, Università di Salerno Susanna Schmidt, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino Domenico Copertino, DICEM, Università degli studi della Basilicata Livio Warbinek, Dipartimento di Cultura e Civiltà, Università di Verona Marco Oliverio, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie ‘Charles Darwin’, Sapienza Università di Roma Paola Zambon Università di Padova Maria Cristina Zerbino, Facoltà di interpretariato e traduzione, Università di Trento Francesca Geymonat, Studi Umanistici, Università di Torino Marco Trifuoggi, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università degli Studi di Napoli Federico II Cristiana Antonelli, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, Università di Firenze Gilda Nicolai, Dipartimento di Scienze umanistiche della Comunicazione e del Turismo, Università della Tuscia Domenico Morreale, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi Guglielmo Marconi Paolo Matthiae. Emerito. Dipartimento di Scienze dell’Antichità. Sapienza Università di Roma Alice Cauduro, Dipartimento Giurisprudenza, Università di Torino Silvano F. Dal Sasso, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, Università della Basilicata Davide Nadali, Dipartimento di Scienze dell’antichità, Sapienza Università di Roma Angelo D’Orsi, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino Nicola Cusumano, Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo Paolo Favilli, Dipartimento Scienze della Formazione, Università di Genova Chiara Calzana, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca Fabiola Mancinelli, Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona Fabio Grandi, Dipartimento di Informatica, Università di Bologna Joselle Dagnes, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Daniel Borselli, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Vincenzo Nunzio Scalcione, DISU, Università della Basilicata Elia Faso, Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica, Università di Pisa Rebecca Falkoff, Department of French and Italian, University of Texas at Austin Marta Galloni, Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Università di Bologna Claudia Corbetta, Scienze linguistiche, Università di Bergamo-Pavia Marina Garbellotti, Dipartimento Culture e Civiltà, Università Verona Enrico Grazzi, Dipartimento Lingue Letterature e Culture Straniere, Università Roma Tre Domenico Calcaterra, DiSTAR, Università degli Studi di Napoli Federico II Lucinia Speciale, Dipartimento di Beni Culturali Università del Salento Chiara Giubilaro, Dipartimento di Scienze umanistiche, Università di Palermo Caterina Borelli, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari Venezia Mohammed Sakhi, , Dipartimento di Lingue, letterature, culture e mediazione, Università degli Studi di Milano Anna Giulia Carbone, Dipartimento di Lingue e Culture Orientali e Africane, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Noemi Adrigeri Dipartimento Africa L’Orientale di Napoli Andrea Parlanti, Scuola superiore di studi storici, Università di San Marino Lisa Bernini, Dipartimento Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi, Università degli Studi di Genova Anna Giulia Carbone, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Roberta Sanna, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno Luigimaria Borruso, Faculty of Agricultural, Environmental and Food Sciences Free University of Bozen – Bolzano Cristiana Boi, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Università di Bologna Alessio Adamiano – ISSMC-CNR Cecilia Ricci, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, Università degli Studi del Molise Elsa Gios, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Giorgina Tramontozzi, Accademia Nazionale di Danza di Roma Emiliano Descrovi, DISAT, Politecnico di Torino Giuliana Beneduce, Dipartimento di Scienze della comunicazione, Università di Teramo Jerica Camille Belen, Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Università L’Orientale di Napoli Simone Causa, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università di Napoli L’Orientale Emanuele Piccolo, Design della Comunicazione, Accademia di Belle Arti di Napoli Alessia Antonelli, facoltà di Scienze Linguistiche e letterature straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Silvia De Zordo, Dipartimento di Antropologia, Università di Barcellona (UB) Elisabetta Paltrinieri, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Università di Torino Christina Ibrahim, Mediazione linguistica e culturale, Statale Milano Elisabetta Granata, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Napoli Federico II Barbara Onnis, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Cagliari Maria Vittoria Liberti, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Napoli Isabella Lazzarini, Dipartimento di Scienze umanistiche, Sociali e della formazione, Università del Molise Laura Zucconi – Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, Università della Tuscia, Viterbo Martina Di Stefano, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Elisa Saler, Dipartimento di Geoscienze, Università degli studi di Padova Ross Daniele, dipartimento di Storia, università Federico II di Napoli Betti Giusti, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze Dorina Gentile, Consiglio Nazionale delle Ricerche Luisa Marino, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Giulia De Rocco, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Franco Palazzi, School of Philosophical, Historical and Interdisciplinary Studies, University of Essex Giuseppe Saponaro, Facoltà di Filosofia Pontificia, Università Antonianum Roma Paola Leone, Dipartimento Studi Umanistici, Università del Salento Alessandra Gola, Architettura e Pianificazione, Birzeit University Erica Bonvini, Dipartimento di Mediazione Linguistica e Culturale, Università degli Studi di Milano Alba Mininni, Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali, Università degli studi della Basilicata Anna Brusarosco, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Università degli studi di Udine Massimo Paradiso, Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Bari Elisabetta Pace, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati Leonardo Montagnani, Facoltà di Scienze Agrarie, Ambientali e degli Alimenti, Libera Università di Bolzano Rita Masiello, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Università di Napoli L’Orientale Jelena Zivojinovic, Dipartimento di Culture e Civiltà, Università degli Studi di Verona Chiara Martinello, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, Università degli Studi di Palermo Giacomo Bucci, Department of Linguistics, Universiteit Gent Chiara Cappadonia, Università di Palermo Andrea Valsecchi, Dipartimento di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Milano Laura Bazzicalupo, Scienze politiche e della comunicazione, Università di Salerno Laura Cataldi, DISSTE, Università del Piemonte Orientale Tonino Perna, Università di Messina Cecilia Draicchio, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo, Sapienza Università di Roma Fabio Mostaccio, Dipartimento COSPECS, Università di Messina Maria Caterina Monte, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Sassari Stefania Carnevale, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Noemi Nutini, Design della comunicazione visiva, IED Firenze Gianfranco Bocchinfuso Università di Roma Tor Vergata Teresa Bortolotti, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano Alessandra Broccolini, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma Yasser Ben Nasr, Dipartimento di economia, Università degli studi di Sassari Mauro Bacherini, Dipartimento Teoria, Analisi, Direzione e Composizione, Conservatorio di Musica di Cagliari Nicola Rascio, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II Antonella Grazia Guida, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo. Università degli Studi della Basilicata Francesco Buscema, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Luigi Campanella, Dipartimento di Chimica, La Sapienza Università di Roma Antonia Rubino, Italian Studies, University of Sydney Maria Rosaria Carillo, Dipartimento di studi economici ed aziendali, Università degli Studi di Napoli Parthenope Sara Nocco, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Valerio Salvini, Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Università di Bologna Michela Maria Paolina Rosi, Dipartimento di progettazione e arti applicate, Accademia delle Belle Arti di Roma Alessandro Vanzetti, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Roma “La Sapienza” Marina Lamberti, Dipartimento di Chimica e Biologia, Università degli Studi di Salerno Gaia Filocamo, Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’, Università degli Studi di Milano Cinzia Pusceddu, Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali, Università degli studi di Sassari Giovanni Antonio Albertinale, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Corinna Martinella, Department of Information Technology and Electronics, ETH Zurich Laura Raccanelli, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano Bicocca Engy El Nagar, Dipartimento di Mediazione linguistica e culturale, Università degli studi di Milano Marta Ellena, Università Ca’ Foscari, Venezia Andrea Falqui, Dipartimento di Fisica, Università di Milano Gabriele Montalbano, Dipartimento Storie Culture e Civiltà, Università di Bologna Maria Herica La Valle, Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano-Bicocca Maria Di Maggio, Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Università di Bari Ada Castellucci, Doctoral School of Social Sciences, Università di Trento Barbara Pezzotti, European Languages, Monash University, Australia Khalid Bransalise Rhazzali, Dipartimento FiSPPPA, Università di Padova Gemma Di Petrillo, Dipartimento di Matematica, Università di Trento Massimo Maurizio, Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne, Università di Torino Serena Autiero, Centre of Religious Studies, Ruhr Universität Bochum Paolo Bartolini, DICCA, Università di Genova Gregoria Manzin, Department of Languages and Cultures, La Trobe University, Melbourne, Australia Federica Di Blasio, Department of German, Russian, Italian, and Arabic, Hamilton College (NY) Martina Morchio, Neuroscience, University of Sheffield Nicola Rizzo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia. Maurizio Benfatto, lnf – infn Primo Coltelli, CNR, Pisa Claudio Tuozzolo, Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara Alessandro Pes, Dipartimento di Scienze Politche e Sociali, Università di Cagliari Marzia Casolari Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne Università di Torino Laura Paganella, Dipartimenti di Scienze Politiche ed Economiche, Università degli Studi di Padova Fabio Antonelli, DISIM, Università di L’Aquila Elisabetta Di Giovanni, Dipartimento SPPEFF, Università di Palermo Vincenzo Allocca, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ Ambiente e delle Risorse, Università degli Studi di Napoli Federico II Elisa Farinacci, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Francesco Fassi, ABC, Politecnico di Milano Bianca Fadda, Dipartimento d Lettere, lingue e beni culturali, Università di Cagliari Filippo Ricci, Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Bologna Silvia Salvatici, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze Nura, Emam Abrahim, Lingue e Culture per la Cooperazione Internazionale, Università degli Studi di Milano Nicola Di Mauro, Dipartimento di Informatica, Univesità degli studi di Bari Aldo Moro Fabio Coden, Dipartimento Cuci, Università di Verona Emilia Petrocelli, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Marianna Ferrara, Dipartimento di Storia Arte Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Sabrin Kouraichi, Università insubria varese Enzo Scandurra, Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, Università La Sapienza Roma

Carla Maria Amici, Università del Salento, Dipartimento Beni Culturali Chiara Fusco, Testi Tradizioni e Culture del Libro, Scuola Superiore Meridionale Fausto Caggia, Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, Università Kore di Enna Dominic Holdaway, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Università di Urbino Elisa Marras, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli studi di Napoli l’ Orientale Stefania De Vido, Dipartimento di Studi Umanistici, Universita’ Ca’ Foscari Venezia Patrizia Dogliani, Dipartimento Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Dino Verga, Scuola di Danza Contemporanea, Accademia Nazionale di Danza Raffaella Baccolini, Dipartimento Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna Barbara Pinelli, Scienze della Formazione, Università Roma Tre Giovanni Luca Iacona, Università degli Studi di Catania Gemma Andreone, istinto di studi giuridici internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche Monica Bucciarelli, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Annaclaudia Martini, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Claudia Caddeo, Istituto Officina dei Materiali, Consiglio Nazionale delle Ricerche Elisa Mozzelin, Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari, Venezia Silvia Orlandi, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma Gemma Alvino, Relazioni internazionali, Università degli studi di Milano statale Paola Goffrini, Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma Monica Lanzillotta, Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria Rita Catanzariti IGG-CNR Aránzazu Calderón Puerta, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università degli Studi di Torino Miriam Castaldo, Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP) Roma Virginia Pollarini, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna Giovanni Franzo, Dipartimento di Medicina Animale Produzioni e Salute, Università degli Studi di Padova Caterina Morigi, Dipartimento di nuovi linguaggi espressivi, Accademia di belle arti di Firenze Mara Ferreri, DiST, Politecnico di Torino Antonio Conte dipartimento delle culture europee e del Mediterraneo: architettura ambiente patrimoni culturali UNIBAS Annarita Angelini, Dipartimento delle arti, Università di Bologna Letizia Medina, Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Alessandra Sala, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, Università degli studi di Torino Eugenio Zito, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II Valeria Torti, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino Antonio Genovese, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Bologna Andrea Capotorti, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli studi di Perugia Franco Galardi, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Siena Silvia Casassa, Dipartimento di Chimica, Università di Torino Daniela Pappalardo, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi del Sannio, Benevento Giovanna Guerzoni, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Alessandro Monsutti, Istituto di Alti Studi Internazionali e sullo Sviluppo, Ginevra & Visiting Dipartimento Studi Umanistici, Università di Trieste Marta Visioli, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano Gloria Berlier, Dipartimento di Chimica, Università di Torino Andrea Novellis, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di Milano Vanessa Monna, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano Elisabetta Petrucci, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma Davide F. Rossi, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi”, Università di Bologna Angelica Pesarini, Department of Italian Studies, University of Toronto Lucia Letsch, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statiatica, Università Ca’ Foscari Venezia Stefano Pellò, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Alessia Cambiano, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Giulia Gandolfi, Università Ca’ Foscari Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali / Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Diana Bianchi, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia Mara Martini, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino Paola Crepaldi, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università di Milano Matteo Bassoli, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Alessandra Serpone, Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Teresa Grande, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria Luca Fonnesu, Dipartimento di Studi Umanistici, Pavia Diego Lasio, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Università di Cagliari Silvia Pollis, Dipartimento di Scienze, Università degli studi di Padova Francisco Apellániz, DAAM, Università degli Studi di Napoli l’Orientale Nadia Covini, Dipartimento di Studi storici, Università degli studi di Milano Annalisa Murgia, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Marco Bertilorenzi, Dipartimento di scienze storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università degli Studi di Padova Angela M. Toffanin, CNR-IRPPS Cinzia Atzeni, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, Università di Cagliari Chiara Rabbiosi, DiSSGeA, Università di Padova Francesca Zambelli, Scuola di Studi Internazionali, Università degli studi di Trento Angela M. Toffanin, IRPPS, CNR Manuel Giandomenico, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Marina Della Rocca Centro di Competenza per Lavoro Sociale e Politiche Sociali, Libera Università di Bolzano Salvatore Giuffrida, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Catania Ginevra Bonari, Università per Stranieri di Siena Claudio Melacarne, Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Università di Siena Agnese Pieri, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa Lucio Compagno, DIEEI, UNICT Irene Di Jorio, Université libre de Bruxelles e Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Greta Mazzetti, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Giulia Cioci, Dipartimento di scienze politiche e internazionali, Università di Siena Elisa Tomasinsig, Dipartimento di scienze politiche, Università di Pisa Franco Medici, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, “Sapienza” Università di Roma. Caterina Donattini, Dipartimento di Psicologia Sociale e della ricerca Educativa, La Sapienza, Roma Elisabetta Canobbio, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano Bicocca Massimo Tria, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari Carlo Bertoli, Dipartimento di Scienze Umane, Università di Padova Vincenzo Lavenia, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Jacopo Custodi, Classe di scienze politico-sociali, Scuola Normale Superiore Federico Faloppa, Department of Languages and Cultures, University of Reading Valentina Bella Lanza, Dipartimento Asia Africa Mediterraneo, Università di Napoli L’Orientale Stefano Ricci Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente Università Degli Studi di Siena Andrea Di Bernardo, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Jacopo Bindi, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Gianluigi Negro Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università degli studi di Siena Giovanni Sini, CNR, ISEM Andrea Pietrolucci, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Marilena Macaluso, Dipartimento Culture e Società, Università di Palermo Massimo Trovato, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Catania Federico Fabiano, Istituto delle Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC), CNR Bologna Sara Viotti, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino Giovanna Iacovone Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo, Università degli studi della Basilicata Giusi Saija Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” Roma Riccardo Bellofiore, economista, Università di Bergamo (in pensione) Federica Bellopede, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma La Sapienza Elena Mignosi, Dipartimento di Scienze Psicologiche ,Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Univetsità di Palermo Velia Minicozzi, dipartimento di Fisica, Università di Roma Tor Vergata Rachele Borghi, Dipartimento di geografia, Università Sorbona Parigi Martino Margoni, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Padova Sofia Santosuosso, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Tiziana Nazio, Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino Giovanna Vertova, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bergamo Michele Mannoia dipartimento culture e società università di Palermo Ignazia Bartholini, Dipartimento SPEEFF (Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione e dell’Esercizio Fisico), Università di Palermo. Marco Pierro, Renewable Energy, EURAC Research Marco Deseriis, Classe di Scienze Politico-Sociali, Scuola Normale Superiore Francesco De Riccardis, Dipartimento di Chimica e Biologia, Università di Salerno Mariateresa Crosta, Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Torino Alessandro De Laurentiis, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa Veronica Bonelli, Dipartimento di Studi dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari di Venezia Valentina Iadarola, Knowledge Transfer Office, Università di Bologna Anna Baldinetti, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia Stefania Bortoluzzi, Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Padova Carlotta Caciagli, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Alessandro De Laurentiis, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa Roberta Picardi, Dipartimento Giuridico, Università del Molise Roberta Ferrari, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Bologna Ibrahim Youssef, Scienze politiche, Università degli studi di Milano Vittorio Capozzi, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari Rossana Faso, Dipartimento di Sociologia, Università di Trento Silvia Orlanducci, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, Università di Roma Tor Vergata Anna Lavizzari, Faculty of Political Science and Sociology, Universidad Complutense Madrid Cristina Di Maio, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Francesco Pace, Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, Università degli studi di Palermo Giuseppe Dell’Agata, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Universita’ di Pisa Rachele Foschi, Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa Oana Burlacu, Lettere Moderne, Università degli Studi di Torino Alice Dal Gobbo, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Armando Carpaneto, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita, Università di Genova Anna Torelli, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università di Parma Giulia Valenti, Dipartimenti di Economia e di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’Foscari Alla Zaglool, Scienze della mediazione linguistica e culturale, Università degli studi di Milano Sandra Lucente, Dipartimento Interateneo di Fisica, Università di Bari Luca Ferraro, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Martino Negri, Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”, Università degli studi di Milano-Bicocca Erica Monaci, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’Foscari di Venezia Mikaela Alejandra Antognoli, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di Pavia Selene Lovecchio, Dipartimento di Culture, Politiche e Società, Università degli studi di Torino Costanza Marini, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia Issam Marjani, Centro Linguistico d’Ateneo, Università di Pisa. Necerine Ben Atia, Dipartimento di Scienze, Informatica per il management, Università di Bologna Andrea Ceriana Mayneri, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut des mondes africains Alessandra Mezzadri, Development Studies Department, School of Oriental and African Studies, University of London Lorenzo Lombardi, Scuola di Studi Internazionali, Università di Trento Ludovica Schiavone, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi Milano-Bicocca Abdallah Jreij, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Marina Berardi, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, Università della Basilicata Beatrice Gusmano, , Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università di Parma Cristina Gena, Dipartimento di Informatica, Università di Torino Carmelo Carbone, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino Nicolas Lazzari, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna Marco Giacomazzi, Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Marcella Corsi, DSS – MinervaLab , Sapienza Università di Roma Giulia Garofalo Geymonat, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia Giacomo Pettenati, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università del Piemonte Orientale Alessandro Dama, Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano Bruno Riccio, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Alessandro Salza, Università di Torino Irma Milanese, Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente, Università di Trento Davide Giusino, Dipartimento di Psicologia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Carmela Gioia, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena Barbara Wilkens, Medicina veterinaria, Università di Sassari Matteo Savoldelli, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Ca’ Foscari Venezia / IUSS Pavia Laura Chiarantini, Dipartimento di scienze Biomolecolari, Università di Urbino Carlo Bo Giuseppe Forino, School of Science, Engineering and Built Environment, University of Salford Elia Silvestro, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Celeste Ianniciello, Centro Studi Postcoloniali e di Genere, Università degli Studi di Napoli l’Orientale Giacomo Ortona, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Torino Issam Marjani, Centro Linguistico d’Ateneo, Università di Pisa Filippo Milani, Dipartimento Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna Selena Mariano, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia Chiara Cigliano, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Alessia Capuano, Dipartimento di Arti Visive ,Università di delle Belle Arti di Brera Costanza Spera, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Perugia Anna Rita Germani, Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, “Sapienza” Università di Roma Guido Giarelli, Dipartimento di Scienze della Salute, Universita’ Magna Graecia di Catanzaro Annachiara Raia, University of Leiden, Faculty of Humanities, The Netherlands Arian Ahmadi Almoosavi, Scienze linguistiche per le relazioni internazionali, Università Cattolica del Sacro Cuore Massimo Zucchetti, Dipartimento di Energia, Politecnico di Torino Arturo Cirillo, Accademia Nazionale di Teatro “Silvio d’Amico” Roma Donatella Della Ratta Dipartimentale di Comunicazione e Media Studies John Cabot University Roma Laura Mattioli, Modern Languages and Cultures, Durham University Marco Sabatini, Dipartimento di Matematica, Università di Trento Elisa Toffanello, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia Cinzia Bucchioni, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Università di Pisa Issam Marjani, Centro Linguistico Ateneo, Università Pisa Cecilia Mignanti, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Rossano Massai, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa Simona Daniela Laudani, Dipartimento di Scienze Umanistiche Università degli Studi di Catania Università di Catania Giuseppe Werther Romagno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari Silvia Rotunno, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR Monica Simone, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Alessio Calantropio, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli studi di Sassari Francesca Forlini, Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Vito Felice Zenobi, INdAM, Sapienza Università di Roma Giulia Massenz, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Silvia Colelli, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma Roberta Priore, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna Emily Pierini, Dipartimento Saras, Sapienza Università di Roma Viola Monaci, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Fabrizio De Falco, DISCI, Università di Bologna Marcello Schiattarella, DiCEM, Università degli Studi della Basilicata Alessandra Budillon, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli Parthenope Jacopo Targa, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Roberta Vinci, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli “L’Orientale” Alessandro de Cristofaro, Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania Daniel Banks, Dipartimento di Storia, Istituto Universitario Europeo Bianca Vallarano, Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati, Università di Napoli L’Orientale Marylisa Sara Alemi, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia Simone Bastianoni Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena Giovanna Santanera, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione R. Massa, Universita’ di Milano-Bicocca Franco Palazzi, School of Philosophical, Historical and Interdisciplinary Studies, University of Essex Margherita Boffi, Dipartimento di Filosofia, Università degli studi di Milano Safa Dimassi, Dipartimento Scienze della mediazione linguistica e culturale, Università degli studi di Milano Lara Colombo, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino Mariavaleria Mininni, Dipartimento delle Culture Europee e mediterranee, Università degli Studi della Basilicata Beatrice Busi, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, CNR Adriana Paolini, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento Anna Mary Garrapa, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università degli Studi di Salerno Noor Shihadeh, Studi letterari linguistici e comparati, Università L’Orientale di Napoli Cecilia Magnani, ISAC CNR, Bologna Giancarlo Minaldi, Facoltà di Scienze economiche e giuridiche, Università Kore di Enna Alessandra Filabozzi, Università di Roma Tor Vergata Anna Cirillo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli L’Orientale Patrizia Tartarino, dipartimento di Scienze del Suolo, della Piant e dell’Alimentazione (DiSSPA) Università degli Studi di Bari Aldo Moro Michela Dianetti, Department of Italian Studies, University of Galway, Ireland Maria Elena Indelicato, Center for Social Studies, University of Coimbra Andrea Felicetti, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Tullio Florio amministrativo Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Annalisa Fabretti, Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli studi di Roma Tor Vergata Muhammad Kashif, Medical Physics Department, Univeresity of Rome Tor Vergata Michelina Savino, Dipartimento For.Psi.Com, Università degli Studi di Bari Simona Mercurio, Disse, Università Sapienza Roma Eleonora Scarponi, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Perugia Manuela E.B. Giolfo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università IULM Milano Maria Luisa Mura, Aix-Marseille Université Alberto Di Cintio, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze Vladislav Gavryusev, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli Studi di Firenze Paolo Roselli, Dipartimento di Matematica, Università di Roma “Tor Vergata” Francesca Congiu, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Cagliari Rahmah Saleh, scienze dei materiali, università di milano bicocca Sofia Omome Delsignore, Mediazione Linguistica, Università degli Studi di Milano Renata Manconi, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università di Sassari Tiziana Terranova, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L’Orientale Lorenzo Tancioni, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Cristina Mangia, ISAC Consiglio Nazionale delle Ricerche Valentina Gliozzi, Dipartimento di Informatica, Università di Torino Fares Essebei, Dipartimento di Matematica, Università di Pisa Miriam Tola, Department of Communications and Media Studies, John Cabot University, Roma Luca Galantucci, Istituto per le Applicazioni del Calcolo, CNR Fabio Lamperti, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia Mauro De Sanctis, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Università di Roma “Tor Vergata” Gaetano Fiore, Dip. di Matematica ed Applicazioni, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Luisa Follador Karam, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia Raffaella Sesana, DIMEAS, Politecnico di Torino Cecilia Novelli, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Cagliari Fabio Ciotti, Dipartimento di studi letterari, filosofici e storia dell’arte, Università Tor Vergata Roma Dennj Solera, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena Giulia Cevolani, Scienze Internazionali e Diplomatiche, università di Bologna Eleonora De Giovanni, Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Margherita Moretti, Population Research Unit, University of Helsinki Antonio Milone, Dipartimento di studi umanistici, Università degli studi di Napoli Federico II Francesco Androni, Scienze Sociali, Gran Sasso Science Institute Simon Lander, Università di Cagliari. Monica L’Erario, Dipartimento Studi Umanistici, Università Roma Tre Eleonora Alfinito, Dipartimento di matematica e fisica “Ennio De Giorgi”, Università del Salento Paolo Salvatore, Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata Simone Composto, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli studi di Milano Fabiola Moroni, Dipartimento di Antropologia, Università Ca’ Foscari di Venezia Anca Serbanescu, Scuola del Design, Politecnico di Milano Fabrizio Scrivano, Dipartimento di Lettere, Università di Perugia Carlo Tozzi, Università di Pisa (docente in pensione) Giulia Simeoni, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Roberta Ferrario, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR Adriano Cozzolino, Dipartimento di Scienze Politiche, Università della Campania “L. Vanvitelli” Maria Gabriella Gallo Dipartimento di Architettura Università Roma Tre Alessia Fantini, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata Vincenzo Salerno, DipSum, Università degli Studi di Salerno Domenica Marabello, Dipartimento di Chimica, Università di Torino Bianca Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Napoli Federico II Pierluigi Terenzi, Dipartimento SAGAS, Università di Firenze Gianna Foschi, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Roma Tor Vergata Maria Fianchini, dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Sandro Morachioli, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Napoli Federico II Raffaele Manna, Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici Comparati, Università L’Orientale di Napoli Antonio Piccolomini d’Aragona, DISPOC, Università di Siena Alida Clemente, Dipartimento di Management, Economia e Territorio, Università di Foggia Chiara Molinari, Dipartimento di Scienze Umane, Università dell’Aquila Rodolfo Dal Canto, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi dell’Aquila Zineb Ouallam, Mediazione Linguistica e Culturale Università degli Studi di Milano – Statale Eleonora Ciscato, Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, Università degli Studi di Milano Giuseppina Scano. Dipartimento di Biologia. Università Roma “Tor Vergata” Cecilia Maria Totti, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università Politecnica delle Marche, Ancona Sofia Venturoli, Culture, Politica e Società, Università di Torino Lorena Trebbi, dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell’architettura, Sapienza Università di Roma Francesco Campolongo, Dispes, Unical Livio Amigoni, Disfor, Università di Genova Lorenzo Cicatiello, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli l’Orientale Karen Joy Burch, Information Studies, University of Glasgow Brandon Michael Cleverly Breen, dipartimento di studi umanistici, Università di Cagliari Elena Anna Spagnuolo, Modern Languages, Aberystwyth University Michela Davo, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Università di Siena Rosanna Guida, Teoria della percezione e psicologia della forma, Accademia di belle arti di Brera Giuseppe De Marco, DiSAQ, Università di Napoli Parthenope Claudia Pecorella, Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca Daniele Radicioni, Dipartimento di Informatica, Università di Torino Andrea Di Cicco, Scuola di Scienze e Tecnologie, Universita’ di Camerino Elisabetta Forni, Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Lorenzo Adorno, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, Università degli studi di Perugia Giovanna Cappai, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, Università di Cagliari Annamaria Deagostino, dipartimento di chimica, Università di Torino Emilio Mariotti, DSFTA, Università di Siena Cristina Pace, Dipartimento di studi letterari filosofici e di storia dell’arte, Università degli studi di Roma Tor Vergata Carlo Minnaja, Dip. Matematica “Tullio Levi Civita” Univ. Padova, Univ. Padova Piero Sacchetti, Direttore Accademia Belle Arti Reggio Calabria Ernest Ialongo, Behavioral & Social Sciences, Hostos, CUNY Marco Balsi, DIET, Università La Sapienza di Roma Marco Cadinu, DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura, Università degli studi di Cagliari Anna Castellano, Dipartimento di Architettura Costruzione e Design ARCOD, Politecnico di Bari Giacomo-Maria Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Università La Sapienza di Roma Fabio Aiello, Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, Unikore Ulderico Daniele, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Bergamo Lucia Lettino, Dipartimento di Scienze e Tecniche psicologiche e Filosofia, Università degli studi do Perugia Andrea Maffei, ELTE (Budapest, Ungheria) Antonella Muratgia – SiBA – Università L’Orientale di Napoli Vito Muggeo, Dip. Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, Universita’ di Palermo, Italy Sandro Morachioli, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Roberta Sparvoli, Università di Roma Tor Vergata, dip. di Fisica Antonella Muratgia, SiBA, L’Orientale di Napoli Paolo Zanetti, Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi Università di Napoli Parthenope Giulia Dal Maso Università Ca Foscari Mostafa Abiad, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Perugia Emanuele Polizzi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca Katia Astore, Scienze antropologiche ed Etnologiche, Università degli studi di Milano-Bicocca Giorgia Riboni, Dipartimento Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Lucas Marie, département d’études italiennes, Université Paris 3 Sorbonne nouvelle Silvia Antosa, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università per Stranieri di Siena Livia Di Cola, Dipartimento di Giurisprudenza, Universita’ degli Studi di Macerata Matteo Meloni, Department of Romance Studies, University of North Carolina at Chapel Hill Rodolfo Figari, Dipartimento di Fisica, Università Federico II di Napoli Marta Romagnoli, Dipartimento di Lingue, Università di Bologna Vincenzo Carrieri, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università Della Calabria Bianca Gustavino, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata Selena Mariano, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia Gaia Giuliani, Centro di Studi Sociali, Università di Coimbra, Portogallo Simone Pasinetti, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale (DIMI), Università degli Studi di Brescia Antonietta Di Francesco Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Università degli studi di Bologna Anna Taboni, Istituto per la medicina d’emergenza in montagna, Eurac Research Galadriel Ravelli, University of Bath Matteo Zani, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca Pietro Casari, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Giorgia Pellegrino, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Federica Palmieri, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli studi di Napoli Federico II Maria Grazia Russo, Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, Università della Basilicata Elisa Donzelli, Letteratura Italiana Contemporanea, Scuola Normale Superiore di Pisa Carmen Cervone, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Aya Ahmed, Mediazione linguistica e culturale, Università degli Studi di Milano Marzia D’Amico, Centro de Estudos Comparatistas, Università di Lisbona Claudio Fogu, French and Italian, UCSB Caterina Fratesi, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Cinzia Orlando, Dipartimento di Filosofia, Università del Piemonte Orientale Bianca Maria De Paolis, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Torino Antonio Carrano, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II” Rosa Rivoltella, Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento Caterina Cancelmo, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli studi di Bergamo Gaia Casagrande, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Andrea Marra, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Angela Codato, Dipartimento di Scienze Filosofiche, Università Ca’ Foscari di Venezia Tiziano Toracca, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Università di Udine Giulia Ganugi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Asia Salomone, Dipartimento lingue e culture comparate, Università l’ Orientale di Napoli Claudio Ferone, Dipartimento di Ingegneria, Università di Napoli Parthenope Ahmed Khobaib Sahi, Medicina e chirurgia, Università di Brescia Agnese Amati, Dipartimento Scienze chimiche e farmaceutiche, Università di Ferrara Giulia Melis, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca Francesca Lazzarin, Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, Università di Udine Luca Fusco, Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativa, Università degli studi di Napoli Parthenope Emilio Lonardo, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano Silvia Contarini, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Università di Udine Jacopo Perazzoli, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università degli Studi di Bergamo Denis Simunovic, Dipartimento di Business, Università IULM Luca Pavani, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Perugia Giovanna Lo Monaco, Dipartimento di Formazione Lingue Intercultura Letterature e Psicologia, Università di Firenze Francesca Puglia, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli Studi di Sassari Francesco Lattanzi, Dipartimento SARAS, Università La Sapienza di Roma Claudia D’Orazio, Dipartimento Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Enrico Casu, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari Federica Frazzetta, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Francesco Buccellato, Dipartimento di economia, Università di Perugia Cristina Polacchi, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata Marco Buccellato, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna Antonella De Laurentiis, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento Agnese Palazzi, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna Yasmin Hamad, DKFZ, Heidelberg University, Physics department Anna Picozzi, Dipartimento degli studi letterari, linguistici e comparati, Università degli studi di Napoli “L’orientale”. Paola Carmagnani, Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Università di Torino Domenico Cecere, Dipartimento di studi umanistici, Università di Napoli Federico II Tomà Berlanda, DIST, Politecnico di Torino Leonardo Brama, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia Clara Capelli, Economia dello sviluppo, Bethlehem University Eleonora Marzi, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna Stefano Migliorati, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Brescia Adriano Prosperi, Scuola normale superiore, Pisa Camillo Boano, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino Enza Caruso, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia Alessandra Di Pietro, Università di Berna Andrea Carlino, Institut Ethnique Histoire et Science Humaines en Médecine, Université de Genève Aurora Prestigiovanni, Lettere moderne, Università degli Studi di Milano Patrizia Manduchi Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Cagliari Eugenio Caverzasi, Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria Chiara Paglialonga, FISPPA, Università di Padova Irene Regeni, Leiden Institute of Chemistry, Universita’ di Leiden Riccardo Pariboni, Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università di Siena Francesca Alemanno, Dipartimento di Matematica e Fisica, Università del Salento Silvia Valisa, Department of Modern Languages and Linguistics, Florida State University, FL USA Giovanni Falaschi pensionato Università degli Studi di Perugia Marina Marcolini Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale , Università di Udine Edoardo Novelli, Dipartimento Filosofia, comunicazione, spettacolo, Università Roma Tre. Elena Zanet, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale Davide Castelnovo, Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Padova Marzia Beltrami, Institute of Cultural Research, Università di Tartu Monica Pastore, ARCoD – Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design, Politecnico di Bari Benedetta Cutolo, Comparative Literature, The Graduate Center, CUNY Cesare Zanca Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, Università di Siena Muhammet Simsek, Clinical Psychology, University of Bergamo Irene Renzi, Antropologia Culturale, Etnografia ed Etnolinguistica, Università Ca’ Foscari Venezia Viviana Gravano, Nuove Tecnologie per la Arti, Accademia di Belle Arti di Milano Brera Aurelio Castro, Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Marta Giallombardo, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Viola Castellano, Faculty of Humanities and Social Sciences, Social and Cultural Anthropology, University of Bayreuth Noemi Martorano, FISPPA, Università di Padova Andrea Peluso, Dipartimento di Chimica, Università di Salerno Anna Bonomelli, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari di Venezia Marta Giallombardo, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. María de las Nieves Muñiz Muñiz, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere moderne, Universitat de Barcelona Elia Zaru, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Anna Caprinali, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Viola Di Tullio, Dipartimento di scienze politiche, IUSS, Pavia e Luiss Guido Carli, Roma Stefania Scaglione, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali, Università per Stranieri di Perugia Alice Lomonaco, Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia, Università di Bologna Elena Ravera, Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, Università degli studi di Udine Georges Güntert, Romanisches Institut, Universität Zürich Ugo Lepore, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università Federico II di Napoli Martina Bianchi, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre Federico Russo, dipartimento di biotecnologie del farmaco, università degli studi di Milano Lucia Rocchi, Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali, università degli studi di Perugia Federica Ranzani, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Iride Santoro, Dipartimento di studi umanistici, Università per stranieri di Siena Irene Izzo, Dipartimento di Chimica e Biologia, A. Zambelli, Università di Salerno Alessandro Caiani, Classe STS, Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia Niccolò Acram Cappelletto, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Federico Bassi, Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé), Università di Lille (Francia) Paolo Bodini, DAFIST-Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Università degli Studi di Genova Veronica Balboni, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara Elena maria Busuoli, centro interdipartimentale mente/cervello, Università di Trento Anna Valente, Lettrice presso la Section des Langues Romanes, Facoltà di Lettere e Scienze Umane di Sfax (Tunisia) Paola De Paolis Dipartimento di Lingue e culture d’Italia, Facoltà di Magistero, Roma Allegra Eusebio, DIST Dipartimento Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio, Politecnico di Torino Roberta Byku, Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, Sapienza Università di Roma Augusto Illuminati, Facoltà di Lettere, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Marina Gallinaro, Dipartimento Scienze dell’Antichità, Università di Roma La Sapienza Umberto D’Alesio, Dipartimento di Fisica, Università di Cagliari David Matteini, DFCLAM, Università di Siena Altea Pericoli, Oxford Centre for Islamic Studies, Oxford UK Federico Rossi, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena Giuseppe Bianco, Dipartimento di filosofia e beni culturali, Università Ca’ Foscari, Venezia Valentina Dughera, College of Education, De Paul University Martine Van Geertruijden, Dipartimento SEAI, Università La Sapienza di Roma Luca Badini Confalonieri, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Simone Romeo, Scienze per la Formazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca Gioacchino Orsenigo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di napoli L’Orientale Alberto Bartoccini, Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università di Siena Diana Maria Radu, Dipartimento Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari Venezia Leonardo Bargigli, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, università di Firenze Alfonso Esposito, Facoltá di Medicina e Chirurgia, Universitá “Kore” di Enna Francesco Carloni, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia Eleonora Bonaventura, Scienze dei materiali, Università degli studi di Milano-Bicocca Cristina Moglia, Dipartimento di Neuroscienze, università degli studi di Torino Silvia Moresi, Mediazione Linguistica, SSML Carlo Bo Bari Cinzia Motti, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia Simone Vegliò, Department of Urban Studies, Malmö University Martina Arcadu, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di genova Dora Marucco, Università di Torino Federica Fratini, Istituto Superiore di Sanità Guglielmo Forni Rosa Groupe d’Etudes du Matérialisme rationnel (GEMR) Paris Fabio Clementi, Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, Università di Macerata Paola Mamone, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Roma Donatella Curtotti, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia Rita Librandi, Università L’Orientale di Napoli Giulia Calignano, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Paolo Demitry, Accademia Nazionale di Danza di Roma Letizia Capelli, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. Università di Modena e Reggio Emilia Giuseppe Bianco, Dipartimento di filosofia e beni culturali, Università Ca’ Foscari, Venezia Giuseppe Bianco, DFBC, Università Ca’ Foscari, Venezia Francesco Piazza, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Firenze. Davide Alimonti, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano Valeria Torre, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia Simone Tosi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca Andrea Iannuzzi, Dipartimento di Matematica, Università di Roma “Tor Vergata” Matilde Portanova, Studi umanistici, università Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara Luca Menghini, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento Salvatore Pontarelli, Dipartimento di Informatica, Sapienza Università di Roma Roberto Sammartano, Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo Stefano Ferrucci, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, Università di Siena Marcella Lisi, Dipartimento Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, Milano Isabella Salsano, Dipartimento di scienze umane e sociali, Università del salento Francesca Curi, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Bologna Nathalie Paris, Dipartimento di giurisprudenza, Università di Genova Andrea Rubiola, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trento Silvia Filippi, Department of Developmental Psychology and Socialization, University of Padova Imen El Goufifa, Dipartimento delle scienze della mediazione linguistica e culturale, università di Milano Gustavo D’Aversa, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento Francesco Piro, Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione Università degli Studi di Salerno Veronica Gavagna, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Firenze Cecilia Furlan, Landscape Architecture Institute, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna; Department of Urbanism, Delft University of Technology Nella Prevete, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II Antonella Brozzetti, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Università di Siena Maddalena Modesti, Dipartimento di Filologia classica e Italianistica, Università degli Studi di Bologna Francesco Salerno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia Eugenio Cannovale-Palermo, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Bologna Marco Elia, Dipartimento scienze matematiche fisiche e naturali, Università del Salento Stefano Pisu, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari Giulia Raboni, dipartimento di Discipline Umanistiche, sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma Ilaria Cataldo, Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali , Università di Parma Alberto Russo, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Università Politecnica delle Marche Olga Tribulato, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Marco Iori, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Francesca Carla Bonino, Dipartimento di Chimica, Università di Torino Fabio Filosofi, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento Chiara Dal Farra, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano Bicocca Edoardo Pappaianni, Copenhagen University Hospital Francesco Camia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma Ciro De Vincenzo, Dipartimento Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università degli Studi di Padova Luisa Appio Dipartimento MFT, Libera Università Mediterranea G. Degennaro Luca Danzi, Dipartimento di Scienze letterarie, filologiche, linguistiche, Università degli Studi di Milano Ermanno Catullo, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Teramo Ugo Adamo, Dipartimento di Economia, statistica e finanza “Giovanni Ania”, Università della Calabria Alberto Botta, School of Accounting, Finance and Economics, University of Greenwich Alessandro Bellocchi, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Andrea Penoni, Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria Domizia Donnini, Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali, Università di Perugia Daniela Caterino, DIpartimento Jonico di Sistemi Giuridici ed Economici: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Gilberto Bini, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Palermo Roberta Napoletano, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna Eleonora Ciriza, Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata Marco Salvatori, Dipartimento di Biologia, Università di Firenze Matilde Barberi Squarotti, Dipartimento di Fisica, Università di Milano Marilena Dellavalle, Dipartimento di Culture, Politica e Società. Università di Torino Emanuele Raini, Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo, Università di Napoli “L’Orientale” Giorgia Andreolli, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona Luigi Gussago, School of Languages and Linguistics, la Trobe University, Melbourne, Australia. Alice Franchini, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Giulia Fischetti, Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, Università Ca Foscari di Venezia Husnain Raza, Department of Languages and Literature University of Verona Francesco Sticchi, School of Arts Oxford Brookes University Enrica Zaninotto, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona Giulia Ciancimino, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Roma Tre Giuseppe Montalbano, Institute of Political Science, University of Luxembourg Yasmin Doghri, Dipartimento Economia e Diritto, Università di Roma La Sapienza Andrea Baccioli, Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, Università di Pisa Laura Mancini, dipartimento di Filologia e critica, Università di Siena Renzo Cremante, Studi Umanistici, Università di Pavia Andrea Monaci, Area Sistemi Informativi, Università degli studi di Siena Julio Pérez-Ugena. Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne. Università di Siena Elisa Bignante, Dipartimento di Culture Politica e società, Università di Torino Giulia D’Alessio, Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali, Università degli studi di Teramo Elena Mattei, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca’ Foscari, Venezia Greta Bartolini, Scienze politiche sociali e internazionali, Università di Bologna Francesco Calicchia, Università di Roma “Foro Italico” Chiara Zazzarino, Dipartimento di psicologia, University of Kent Dario Cotugno, Dipartimento di Scienze Umane, Università dell’Aquila Elena Arisi, Economics and Statistics, University of Milan Bicocca Simone Quercia, Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli Studi di Verona Manuela Mari, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna Alma Mater Studiorum Yumna Ali, Department of Neuroscience and Human Movement, University of Verona, Italy. Daniela Giudici, DIST, Politecnico di Torino Kombola T. Ramadhani Mussa, University of Parma Barbara Pinto, Dipartimento Ricerca Traslazionale, Università di Pisa Giovanni Felici, Ingegneria civile edile e ambientale, Università di Padova. Paola Carbonari, Area Servizi Economici e Finanziari, Università di Firenze Giulia Gaggero, Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di Bolzano Akeel Almarai, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Violetta van Veen, International Inequalities Institute, London School of Economics Alessandra Scroccaro, Dipartimento di economia e management, Università di Trento Josephine Buzzone, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino Eugenio Graziano, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università Milano Bicocca Elisa Giuliani, Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa Emilia Di Martino, Dipartimento di Scienze Umanistiche Università Suor Orsola Benincasa Franco Marenco, Climate and Atmosphere Research Centre (CARE-C), The Cyprus Institute, Nicosia, Cipro Elif Didem Örs Demet, Health department, Necmettin Erbakan university Krizia Ciangola, Dipartimento di economia e gestione aziendale, Università LUMSA di Roma Sara Vallerani, Scienze della formazione, Università di Roma Tre Agostino Cera, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Ferrara Federico Innocenti, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona Alessandra Bonoli, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali Università di Bologna Massimiliano Locanto, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno Alessandra Bianchi, dipartimento di scienze politiche e sociali, Università di Pavia Daniela Lucangeli, DPSS, Università di Padova Salvatore Gianninò, Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di Bolzano Luca Tranchini, Philosophisches Seminar, Eberhard Karls Universität Tübingen Estella Carpi, University College London Sergio Rigoletto, Arts, Culture & Media, Film Studies, University of Groningen Gianfranco Pradisi, Dipartimento di Fisica, Università di Roma ‘‘Tor Vergata’’ Francesca Capone, Istituto DIRPOLIS, Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna Roberta Simeoli, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Francesco Basile, Dipartimento Chimica Industriale, Università di Bologna Ilaria Damiani, Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata Gabriele Ballicu, Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, Università degli Studi di Cagliari Francesca Cerbini, CRIA-Universidade do Minhoo Floriana Gargiulo, Sorbonne université & CNRS Fabrizio Li Vigni, Centre Internet et Société, CNRS Parigi Daria Loreti, Dipartimento sociale e politico, Università degli Studi di Torino Emanuela Abbatecola, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova Ilaria Antonella De Pascalis, Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre Luciano Rosati, Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, Università di Napoli Federico II Giacomo Piredda, Dipartimento di Scienze, Tecnologia e Società, IUSS Pavia Emanuele Crespino, Dipartimento di Architettura Costruzione e design, Politecnico di Bari Carla Sorvillo, Dipartimento di Biologia, Università di Napoli Federico II Laura Bonanno, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Livia Bellardini, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Roma Tre Gianfranca Ranisio, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II Riccardo Murgia, Dipartimento di Fisica, Gran Sasso Science Institute L’Aquila Domenico Camassa, Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design, Politecnico di Bari Antonio Stopani, DIST, Università di Torino Claudia Mazzuca, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Chiara Perin, Sociology and Methodology of Social Research, Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Torino Federico Lastaria, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, Politecnico di Milano. Giulio Cimini, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata Elisa De Santis, Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (ArCod), Politecnico di Bari Cecilia Castaldo, Regional Studies – Gran Sasso Science Institute Francesca Gambini, Università degli Studi di Perugia Gianfranco Martellotta, Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design, Politecnico di Bari Giulietta Zanga, Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano Roberta Fabiani, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre Alice Angí, Lingue e culture moderne, Universitá di Genova Alessandro Franzó, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Milano David Pappalardo, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Giulio Galdi, Dipartimento di Economia e Magament, Università di Trento Ivan Matijasic, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Giorgio Dini, Economia, Università di Bologna Stefano Benini, Bioorganic chemistry bio-Crystallography Lab, Libera università Bolzano Loredana Vigliano, Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Università Tor Vergata di Roma Gianfranco Rebucini, Laboratoire d’anthropologie politique – LAP – CNRS, Parigi Liliana Ellena, Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere, Università di Torino Stefano Di Pietrantonio, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli studi di Firenze Paolo Fanti, Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata Simone Gastaldon, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS), Università di Padova Jessica Rosco Dipartimento di Scienze Economiche, Politiche e Sociali, Università Statale di Milano Claudia Magnapera, Dipartimento di Economia, Università di Trento Andrea Galletti, Center for Climate Change and Transformation, EURAC Research (Bolzano) Marco Baravalle, Università IUAV Venezia Francesco Massimetti, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino Gabriele Beretta, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano Laura Bruschi, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Magali Jane Rochat, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna Carmela Altamura, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II Enrico Giarmanà, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Catania Giorgia Vitanza, Dipartimento di matematica e informatica, Università di Catania. Romane Cauqui, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Federico Fraboni, Department of Psychology, University of Bologna Silvia Canino, Scienze della salute, Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro Francesco Santoro De Vico, Departamento de petrologia y Mineralogía, Universidad de Granada Livio Bianchi, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Torino Viviana Triscari, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche Caterina Serra, Dipartimento di culture del progetto, Università IUAV Venezia Katarina Velkov, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova Cecilia Conte, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Elifcan Ozbek, Centro di Ateneo per i Diritti Umani ‘Antonio Papisca’, Università di Padova Elisa Gamba, Centro Diritti Umani, Università degli Studi di Padova Lorenzo Chiarofonte, Dipartimento delle Arti, Università di Bologna Alessandro Perucca, Scienze dell’ antichità, Scuola Normale Superiore Carmela Panarello, ricercatrice indipendente Luca Volpi, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma Francesca Romana Cavallo – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Bologna Asya Bellia, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università Bocconi Giada Di Pino, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Claudio Finocchiaro, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Catania Erilde Terenzoni, già Ministero per i Beni e le Attività Culturali Rosario Croce, Classe di Lettere e Filosofia, Scuola Normale Superiore Nataliia Pinchuk, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic“ Maria Festa, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino Gigliola Sulis, University of Leeds (UK) Damiano Castrignano’, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa Enrico Moncado, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania Dusan Desnica, Università degli Studi di Milano Federica Lattanzio, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Macerata Arianna Martinelli, Istituto di Economia, Scuola Superiore Sant’Anna Matteo Cini, Dipartimento di Fisica, Università di Torino Guido Davoli, ISAC, CNR Bologna Dario Galassini, Department of Italian, University College Cork Gioele Cristofari, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Piemonte Orientale Camilla Bernava, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università L’Orientale Elena Pennisi, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università degli Studi di Siena João Pedro Mainente, Economics, University of Kent Jamila Mascat, Utrecht University Francesca De Lise, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna Rosa Parisi, Dipartimento di scienze umane e sociale, Università del Salento Giulia Rosa Policardo, Dipartimento di. Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, Università degli Studi di Firenze Gabriele Lanafafe, Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Catania Giuliana Sorci, Istituto di Scienze Umane e Sociali, Scuola Normale Superiore, Firenze Laura Piccinni, Dipartimento di scienze mediche e neuroscience, Università di Siena Carlos Gutiérrez, Centro di Diritti Umani ‘Antonio Papisca’, Università di Padova Giulia Sofia Carloni, Dipartimento scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, Università degli studi di Siena Tommaso Tropeano, School of management, Politecnico di Milano Armando Sacco, Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, Università Degli Studi di Napoli “Parthenope” Martina Gabrielli, Dipartimento di Studi Storici, Università degli studi di Milano Martina Carofiglio, Dipartimento di Medicina e Psicologia, Università La Sapienza di Roma Marco Rosano, Dipartimento di Matematica e Informatica, Università degli studi di Catania Laura Berlingozzi, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa Paolo Murrone, Civlità e Forme del Sapere, Università di Pisa Daniela Vitagliano, CMMC, Université Côte d’Azur Giulia Rossi, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano Filippo Carrese, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Sapienza Università di Roma Daniele Scarscelli, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale Leonardo Arena, Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università cattolica del sacro cuore Milano Stefano Benini, Chimica bioorganica Bio-Cristallografia, Libera università di Bolzano Chiara Aliberti, Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale Filippo Cavaliere, Department of Management, Economics and Industrial Engineering, Politecnico di Milano Elena De Vido, Dipartimento di scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione, Università di Padova Flavia Politi, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Serena Bergamaschi, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Università degli studi di Siena Lorenzo Bartalesi, Classe di Lettere e Filosofia, Scuola Normale Superiore Bianca Galmarini, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze Mario Neve, Dipartimento di beni culturali, Università di Bologna Maria Chiara Manetti, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Foreste e Legno Giulia Stradiotti, Facoltà di Ingegneria, Libera Università di Bolzano Francesca Pangallo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Silvia Buzzelli, dipartimento di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca Luigi La Barbera, Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, Politecnico di Milano Federico Licastro, Area Sistemi e Servizi Informativi, Università di Bologna Ludovica Piergiovanni, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano Giulia Mansutti, Wellman Center for Photomedicine, Harvard Medical School Luca Alteri, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma Tahir Mujtaba, Biotechnology, University of Verona Francesca Gioia, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Walter Haeusl, Classe di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Susanna Casacchia, Dottoranda in Studi comparati: Lingue, Letterature e Arti, Università degli Studi di Roma Tor Vergata Nora Zannoni, Consiglio Nazionale delle Ricerche Angelica Zordan, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Verona Valeria Piras, Dipartimento Architettura e Design, Università di Genova Arianna Lissoni, History Workshop, University of the Witwatersrand Anna Sciacca, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano Bicocca Francesca Decimo, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Selena Vitti, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano-Bicocca Giovanni Piccoli, CIBIO, Università degli Studi di Trento Marco D’Urzo, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino Leonardo Altieri, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna Matthias Da Rold, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca Mariasole Calbi, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ Ambiente e della Vita, Università di Genova Caterina Assoni, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Kukjin Kim, Dipartimento di Studi Umanistici, Università per Stranieri di Siena Matteo La Grassa, Università per Stranieri di Siena Paola Comelli, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bergamo Daniele Tori, The Open University Costanza Chimisso, Facoltà di Bioingegneria, Katholieke Universiteit Leuven Andrea Vargiu, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari Cecilia Pinto, DISTAV, Università degli Studi di Genova Lorenzo Cardilli, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano Federica Spoto, Dipartimento di Scienze Statistiche, Sapienza Università di Roma Serena Malabusini, DeFENS, Università degli Studi di Milano Alessandro Cunsolo, Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università degli Studi di Milano Andrea Pace Giannotta, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Niccolò Cusano, Roma Davide Tuzza, DISUM, Università degli Studi di Catania Simone Bocca, DISI, Università di Trento Serena Stefani, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento Adriano Tiribocchi, Istituto Applicazioni del Calcolo, CNR Silvano Calvetto, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, Università di Torino Giulia Consoli, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia Mariaenrica Giannuzzi, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano Gonzalo Franetovic, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Elia Dal Corso, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, Ca’ Foscari Venezia Giovanni Polacco, Dipartimento di ingegneria civile e industriale, Università di Pisa Stefano Tomassini, Dipartimento Culture del Progetto, Università Iuav di Venezia Alessandro Marini, Katedra Romanistiky, Univerzita Palackého, Olomouc (CZ) Laura Faranda, Dipartimento Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma Evelyn Jeong, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università di Trento Caterina Villani, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne, Università di Bologna. Sumaya Abdel Qader, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica di Milano Andrea Martini, DAGRI, Università di Firenze Domenico Francesco Antonio Elia, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli Studi di Bari Zolisha Mazhar, Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere , Università degli Studi di Bergamo Vittoria Biasi, Accademia Belle Arti Firenze Melania Verde, Dipartimento Studi Umanistici, Università di Napoli Federico II Giulia Peri, Università per Stranieri di Siena Silvia de Pasqua, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Università di Bologna Mishal Amjad , Dipartimento di lingue e letterature straniere, Università di Bergamo Chiara Ceccon, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Livia Muccini, Dipartimento di scienze linguistiche e letterature straniere, Università Cattolica di Milano Silvia Mazzucotelli Salice, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore Matteo Cazzato, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Trento Zeenat Butt, Medicina molecolare e traslazionale, Università degli studi di Brescia Stefano Isola, Scuola di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino Giulia Ecca, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università di Roma Sapienza Ayman Maizi, Ingegneria Energetica, Politecnico di Milano Dinora Corsi, Firenze University Press, Università di Firenze Panagiotis Bourlessas, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, università di Firenze Anita Saggese, Architettura, IUAV Venezia, Università degli Studi di Napoli Federico II Giovanni Mascaretti, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Università di Bergamo Ilaria Frau, Dipartimento DISPAC, Università di Salerno Claudia Ciancaglini, Dipartimento Scienze dell’Antichità, La Sapienza, Roma Eleonora Busan, Dipartimento di culture del progetto, Università IUAV di Venezia Stefano Lucarelli, Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli studi di Bergamo Gianmaria Brunazzi, Dipartimento di Studi Storici (Assegnista di ricerca), Università degli Studi di Milano Anna Maria Brambilla, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca Paolo Pini, Dipartimento di Economia e Management, Università di Ferrara Lucia Podavini, Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali, Università degli Studi di Brescia Elisa Tedaldi, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Luigi D’Amelia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma Fatima Gahem, Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione, Università di Bologna Maria Serena Maiorana, Studi di Genere, Università di Palermo Stefania Mendozzi, Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” , Università degli studi del Molise Claudio Concas, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca Fatima Gahem, Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione, Università di Bologna Marouan Mizmizi, DEIB, Politecnico di Milano Luca Bonacina Dipartimento di Scienze dell’ Ambiente e della Terra, Università Milano-Bicocca Roberta Ciccimarra, Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università di Parma Djouratou gouem, Dipartimento Lingue e letteratura straniera, Università di Bergamo Federico Diano, Dipartimento di studi umanistici, Università di Napoli Federico II Chiara Berti, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, Università di Chieti-Pescara Othmane Yassine, Università di Urbino Dipartimento di Giurisprudenza Raul Mordenti, Docens Turris Virgatae, Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte, Università di Roma ‘Tor Vergata’ Cristiano Guarneri, Dipartimento di filosofia e beni culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia Salvatore D’Acunto, Dipartimento di giurisprudenza, Università della Campania “L. Vanvitelli” Giulia Macario, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) Roberto Aringhieri, Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Torino Valerio Pisaniello, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara Gaia Maniscalco, Dipartimento di Lingue orientali, Università Ca Foscari di Venezia Odetta Pizzingrilli, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata Stefania Tuzi, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma Irene Leo, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Fabiana Barone Raimondo, Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione, Università di Bologna Luca Zenobi, Dipartimento di scienze umane, Università degli studi dell’Aquila Stefano Berti, Université de Lille Nicolò Di Prima, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino Vincenzo Nesi, Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, La Sapienza Annaflavia Bianchi, a contratto, Dipartimento di Economia e Management, università di Ferrara John W. Gilbert, Dipartimento FORLILPSI, Università di Firenze Carlo Urbinati, Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università Politecnica delle Marche, Ancona Laura Bigoni, Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Università di Bologna Serena Massari, DSF, Università di Perugia Marcella Trambaioli Dipartimento di Studi Umanistici Università del Piemonte Orientale Marina Allegrezza, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, Università Politecnica delle Marche Marco Filippucci, dipartimento di ingegneria civile ambientale Università degli Studi di Perugia Viola Pacini, Dipartimento di Storie, Culture e Civiltà, Università di Bologna Sergio Murolo, Dipartimento Scienze Agrarie alimentari e Ambientali, UNIVPM Nummra Aslam, Medicina e Chirurgia, Università Degli Studi Di Brescia Luisa Paolotti, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Università di Perugia Anna Carbone, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Genova Mirko Santanicchia Dipartimento di Lettere Università di Perugia Giovanna Buonanno, Dipartimento di Studi linguistici e culturali, Università di Modena e Reggio Emilia Elga Monaci, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università Politecnica delle Marche Alessandro Silvestri, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Salerno Giancarlo Grossi, Dipartimento di Farmacia, Università di Genova Aurélie Schoubben, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di Perugia Caterina Porciani, Medicina e Chirurgia, Università di Pisa Luciano Beneduce, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari, Risorse Naturali ed Ingegneria, Università di Foggia Cristiano Casucci, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università Politecnica delle Marche Andrea Cerroni, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca Claudio Berretta, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino Miriam Berretta, Social sciences, Gran Sasso Science Institute Arnab Bhattacharya, Social Sciences Unit, Gran Sasso Science Institute Mariapia Palombaro, DISIM, Università degli Studi dell’Aquila Marta Moschetti, Social Sciences, Gran Sasso Science Institute Francesco Saccoliti, D3-pharmachemistry, Istituto Italiano di Tecnologia Marisa Martínez Pérsico, Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, Università di Udine Giancarlo Moschetti, Dipartimento SAAF, Università degli studi di Palermo Simona Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Aldo Di Vito, Dipartimento di Farmacologia e Biotecnologie, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Roberto Di Santo, dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Università di Roma La Sapienza Camilla Sacco Botto, IPSP-CNR di Torino Daniela Guidone, Biologia, Università degli studi di Napoli Federico II Roberta Costi, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del farmaco, Università di Roma “Sapienza” Valentina Maurella, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di Torino Elena Margherita Vercelli, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Università di Genova Giovanni Piccoli, CIBIO, Università degli Studi di Trento Stefano Pulignano, Dipartimento di Matematica, Università di Pisa Chiara Braucher, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Alessandro Vitali, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali, Università Politecnica delle Marche Anna Draghi, Studi umanistici, Università degli studi di Trieste Samuele Tardito, Center for Cancer & Immunology Research Children’s National Hospital Washington, DC Marina Calculli, Faculty of Middle Eastern, South Asian and African Studies, Columbia University Juan Pablo Villanueva Canon, Facoltà Civilità e forme del sapere, Università di Pisa Carlo Sorrentino Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università di Firenze Atika Khadad, Dipartimento di infermieristica, Humanitas University Rozzano (MI) Lorenzo Becce, Centro di Competenza per la Salute delle Piante, Libera Università di Bozen-Bolzano Marina D’Amico, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano Roberto Malaspina, Dipartimento Di Filosofia “Piero Martinetti”, Università degli Studi di Milano Pietro Pasquinucci, DAFIST, Università di Genova Letizia Mantovani, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Università degli studi di Milano Daniela Liguori, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II Syed Taha Ali, Department of Computer Engineering for Robotics and Smart Industry, University of Verona. Asmaa Sebaa, Scienze Biologiche, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli Sergio Cesaratto, Dipartimento di economia politica e statistica, Università di Siena Stefania Fucci, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, Università di Parma Laura Croce, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Università di Pavia Miriam Bait, Dipartimento di Filosofia ‘Piero Martinetti’, Università degli Studi di Milano Claudio Santi Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università di Perugia Giorgio Lulli Consiglio Nazionale delle Ricerche – IMM Bologna Matteo Gandolfini, Dipartimento di filosofia “Piero Martinetti”, Università degli studi di Milano M. Sagrario del Río Zamudio, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Università degli Studi di Udine Renata Londero Dipartimento di Lingue e Letterature Comunicazione Formazione e Società Università di Udine Federico Catalano, EMfacility, Istituto Italiano di tecnologia, Genova Francesca Balossi, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma Libera Ylenia Mastromatteo, Dipartimento di Psicologia della Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Annamaria Porru, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Sabrina Bonichini, Dipartimento DPSS, Università di Padova Laura Pinelli, Facoltà di Studi Umanistici, Università di Cagliari Paola Di Carlo, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Università di Siena Marco Cafora, Department of Clinical Sciences and Community Health, Università degli studi di Milano Roberta Sellaro, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Paola Cannavò, Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Università della Calabria Teresa Farroni, DPSS, Università di Padova Elisa Muntoni, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università degli Studi di Torino Ughetta Moscardino, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Alessandra Adrover, Dipartimento di ingegneria chimica materiali e ambiente, Sapienza Sebastiano Piccolroaz, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università di Trento Donata Maria Amato, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Padova Chiara Montuori, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Elisa Di Giorgio, DPSS, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Giorgio Piazza, DPSS, Università degli studi di Padova Livia Serrao, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università di Trento Silvia Benavides Varela, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Andrea Scatolon, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Beatrice Schivo, Dipartimento di Lettere Lingue e Beni Culturali, Università di Cagliari Anna Benvegnù, Dipartimento di Filosofia, Università di Milano Giovanni Galfano, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Federico M. Mucciarelli, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Università di Modena e Reggio Emilia Judit Gervain, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Cristina Dusio, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Salerno Cinzia Arruzza, The New School for Social Research, New York Valeria Cappellato, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino Silvia Biasetton, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata, Università di Padova Lucia Mason, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Rachele Lievore, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Simonetta Renga Dipartimento di Economia e Management, Università di Ferrara Andrea Membretti, Dipartimento Culture, Politica e Società, Università di Torino Ilaria Cunico, DICAM, Università di Trento Luca Paci, Dipartimento di Lingue, Universita’ di Cardiff Francesca Peressotti, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Maria Federica Trombetta, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali Università Politecnica delle Marche Riccardo Bonanomi, Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, Università di Trento Andrea Rapini, Dipartimento di educazione e scienze umane, Università di Modena e Reggio Emilia Marina Miscioscia, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Agnese Silvestri, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Salerno Alessia Salierno, Dipartimento di filosofia Piero Martinetti, Università Statale di Milano Zaira Tiziana Lofranco, Dipartimento di Scienze della formazione “M. BERTIN”, Università di Bologna Maria Laura Bettinsoli, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Giulio Dolcetti, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università di Trento Tiziana Pozzoli, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Gabriele La Placa, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia Nicola D’Alberton, Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente, Università di Trento Gaia Spicciarelli, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Angelica Ronconi, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Ilaria Andolfi, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, “Sapienza” Università di Roma Luca Falsone, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo Luisa Fizzarotti, Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Università degli Studi di Udine Bruno Cheli, Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa Francesca Sironi De Gregorio, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Palermo Cristina Barbieri, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Pavia Raffaele Dicataldo, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Carlo Caprioglio, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre Stefano Cusumano, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Napoli Federico II Pierre Clément Mingozzi, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, Università degli Studi di Milano Ersilia De Lorenzi, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Pavia Andrea Machì, Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Università degli studi di Palermo Simona Colitti, Dipartimento di Architettura, Università di Bologna Silvia Spaggiari, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Mauro Torti, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, Università di Pavia Mario Nocerino, Dipartimento di giurisprudenza, Università degli studi di Napoli “Federico II” Giorgia Pane, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Palermo Davide Vanzo, Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology, ETH Zurich Valeria Policastro, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II Clelia Martignoni, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia Mario Liotti, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Universita’ di Padova Marta Crivellaro, Centro Agricoltura Alimenti e Ambiente, Università di Trento Maria Susana Orta-Ortiz, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università degli Studi di Trento Laura Peris, Facoltà di Studi Umanistici, Università di Cagliari Marco Valente, DIIIE, Università dell’Aquila Asia Guerreschi, Dipartimento di Economia & Management, Università degli Studi di Ferrara Silvia Garagna, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Pavia Francesco Migliaccio, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, Università degli Studi di Napoli Federico II. Luciana Carraro, Dipartimento di Psicologia Dello Sviluppo e Della Socializzazione, Università Degli Studi di Padova Marco Battaglia, Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Accademia di Belle Arti di Palermo Raffaella Guglielmann, Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Pavia Roberta Dameno, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Milano – Bicocca Fausta Fiorillo, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzione a Ambiente Costruito, Politecnico di Milano Dario Righelli, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova Giulia Vigna, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Alessio Scopelliti, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano Michela Lenzi, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova Sandra Coppola, Dipartimento di Culture del Progetto, Università Iuav di Venezia Andrea Domenici, Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Università` di Pisa Giuseppina Esposito, Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università di Napoli Federico II Gaetano Mangiameli, Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, Università di Milano Andrea Pacifici, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, Università di Roma Tor Vergata Simona Chiusolo, Department of Surgical, Medical and Molecular Pathology and Critical Care Medicine, Pisa University Noemi Miniscalco, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Eugenio Giorgianni, DIMED, Università di Messina Federica Maria Raiti, Dipartimento di Economia, Sapienza università di Roma Adriana Porta, Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea, Università per Stranieri “D. Alighieri” Reggio Calabria Francesca Dragotto, Dipartimento di studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte, Università di Roma Tor Vergata Francesca Sanna, Département Histoire Art et Archéologie, Université Toulouse 2 Jean Jaurès Alessandra Quintigliano, Dipartimento di Economia e Diritto, Sapienza Università di Roma Valeria Casillo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II Cecilia Fortunato, Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza, Sapienza Università di Roma Andrea Guazzotto, Biblioteca centrale d’ingegneria, Politecnico di Torino Lia Forti, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Università dell’Insubria Francesco Tucci, Dipartimento di Economia e Diritto, Università di Roma La Sapienza Laura Corradi, Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università della Calabria Valeria Ferraretto, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Francesca Nepoti, Dipartimento di economia Marco Biagi, Università di Modena e Reggio-Emilia Ludovica Simionato, SAAD Architettura, Università di Camerino Cesáreo Calvo Rigual. Dipartimento di Filologia Francese e Italiana. Università di Valencia Claudia Bernardi, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia Paola Di Blasio, Area Finanziaria, Università degli Studi di Firenze Evelyn Leveghi, Università di Scienza Gastronomiche di Pollenzo e Università di Torino Leonzio Rizzo, Dipartimento di Economia e Management, Università di Ferrara Giovanni Bazzocchi, Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari, Università di Bologna Clara della Valle, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna Chiara Milan, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Scuola Normale Superiore Renata Vinci, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli studi di Palermo Marta Marucci, Dipartimento SARAS, Sapienza Università di Roma Pasquale Tortorella, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli studi di Napoli “Federico II”. Roberto Dell’Acqua, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo, Università di Padova Michail Raftakis, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bologna Alessio Porreca, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Mauro Crocenzi, Dipartimento di studi umanistici, Università per gli stranieri di Siena Martino Oppizzi, Dipartimento di Storia moderna e Contemporanea, Ecole française de Rome Massimiliano Piacenza, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES), Università del Piemonte Orientale Laura Verrienti, Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università di Bari Aldo Moro Davide Gori, Dipartimento di Matematica, Università di Roma La Sapienza Stefano Tartaglia, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino Alessandro Riga, Dipartimento di Biologia, Università di Firenze Alessandra Criconia, Dipartimento di Architettura e Progetto, Università Sapienza di Roma Tiziana Lioi, Dipartimento di scienze umanistiche e sociali internazionali, Università degli studi internazionali di Roma UNINT Marco Cherin, Dipartimento di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia Marco Vivarelli, Dipartimento di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore Olivia Ferguglia, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Torino Gaia Lucarini, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Martina Turconi, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Saskia Gribling, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino Antonella Crini, Amministrazione Personale docente e ricercatore, Università di Firenze Carlotta Nonnis Marzano, DIpartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente, Università degli Studi di Bari Aldo Moro Cristina Mencarelli, Sistema Bibliotecario d’Ateneo, Università di Siena Maria Rosaria Cadinu, Dipartimento di Psicologia DPSS, Università di Padova Nicola Schiavone, Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche ‘Mario Serio’, Università di Firenze Irene Mammarella, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli studi di Padova Marcello Pedaci, Dipartimento di Scienze della comunicazione, Università di Teramo Alessandro Drago, Dipartimento tastiere, Conservatorio di Foggia Davide Romaniello, Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre David Conversi, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma Paolo Boscato, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena Mattia Pellicciotta, Classe di Lettere e Filosofia, Scuola Normale Superiore Stefania Righi, Dipartimento NEUROFARBA, Università degli Studi di Firenze Gilda La Regina, Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Università degli studi di Firenze Valentina Nerino, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento Cristina D’Aurelio, Dipartimento dell’energia elettrica e dell’informazione, Università di Bologna Gioacchino Garofalo, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna Emanuela Barletta, Dipartimentali Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche Università di Firenze Fabio Parascandolo, Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, Università di Cagliari Barbara Mameli, Dipartimento di Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali, Università del Piemonte Orientale Rosalba Altopiedi Dipartimento Culture Politica e Società Università di Torino Marta Tremolada, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli studi di Padova Loredana Frasca, Istituto Superiore di Sanità Francesco Cioffi, Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale, Università di Roma La Sapienza Francesca Zaltron, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale Guido Gnecchi Ruscone, Dipartimento di Archeogenetica Max Planck Institute Lipsia, Germania Nadia Ricci, Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Università di Bologna Roberta Maria Incardona, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova Luisa Passerini, European University Institute, Florence Sergio Scivolone, Civiltà antiche e moderne, Università di Messina Artemio Focher, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università di Pavia Carlo Biancalana, Conservatorio di Musica U.Giordano di Foggia Alberto Marcone, Dipartimento di Scienze matematiche, Informatiche e Fisiche, Università di Udine Salvatore Valiante, Dipartimento Biologia, Università Federico II di Napoli Carlotta Da Ros, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università La Sapienza di Roma Roberto De Vogli, Dipartimento di Sociologia dello Sviluppo e Della Socializzazione, Università di Padova Paolo Maria Aschieri, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università del Piemonte Orientale Antonietta Del Nove, Dipartimento de historia i historia del arts, Università Rovira i Virgilio, Tarragona Spain Chiara Messana, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), Tarragona Francesco Giannino, dipartimento di Agraria, Università di Napoli Federico II Carlo Cinquini, DICAR, Università di Pavia Michela Baldo, Department of Modern Languages, University of Birmingham Francesca Declich, DISCUI, Università di Urbino Carlo Bo Lorenzo Di Domenico, Dipartimento di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Oliwia Barbara Spiralska, Dipartimento di Design, Università Iuav di Venezia Valeria Ottonelli, Dipartimento di Antichità filosofia e Storia, Università di Genova Federica Merenda, Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant’Anna Francesca Romana Partipilo, DIRPOLIS Institute Sant’Anna School of Advanced Studies Maria Gioia Vienna, Dipartimento D.I.S.U., Università per Stranieri di Siena Giovanni Dosi, Istituto di Economia, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa Daniele Ventura, Dipartimento di Biologia Ambientale, Università di Roma La Sapienza Francesco Pasta, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano Gabriele Casazza, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università di Genova Marina Prisco, Dipartimento di Biologia, Università Federico II di Napoli