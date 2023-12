Meta (ex Facebook) applica una “censura sistematica” dei contenuti palestinesi

Human Rights Watch ha accusato il gigante dei social media Meta di “censura sistematica” dei contenuti palestinesi sia su Instagram che su Facebook.

In un rapporto pubblicato mercoledì, HRW ha affermato che “le politiche e i sistemi di moderazione dei contenuti di Meta hanno messo sempre più a tacere le voci a sostegno della Palestina su Instagram e Facebook sulla scia delle ostilità tra le forze israeliane e i gruppi armati palestinesi”.

Secondo HRW, “il problema deriva dalle politiche imperfette di Meta e dalla loro implementazione incoerente ed errata, dall’eccessivo affidamento su strumenti automatizzati per moderare i contenuti e dall’indebita influenza del governo sulle rimozioni dei contenuti”.

Deborah Brown, direttore associato per la tecnologia e i diritti umani di Human Rights Watch, ha dichiarato che “la censura di Meta dei contenuti a sostegno della Palestina aggiunge la beffa al danno in un momento di indicibili atrocità e repressione che già soffocano l’espressione dei palestinesi”.

Il gruppo per i diritti umani con sede a New York ha esaminato 1.050 casi di censura online in oltre 60 paesi e ha identificato “sei modelli chiave di censura, ciascuno ricorrente in almeno 100 casi: rimozioni di contenuti, sospensione o cancellazione di account, incapacità di interagire con i contenuti, impossibilità di seguire o taggare gli account, restrizioni sull’uso di funzionalità come Instagram/Facebook Live, e il divieto ombra’,”.

Il termine “shadow banning” denota “una significativa diminuzione della visibilità dei post, delle storie o dell’account di un individuo senza notifica”.

Secondo HRW, “Meta ha anche applicato in modo errato le sue politiche su contenuti violenti ed espliciti, violenza e incitamento, incitamento all’odio, nudità e attività sessuale”.

Non è la prima volta che Meta viene accusata di censurare contenuti relativi alla Palestina.

“Meta è consapevole che la sua applicazione di queste politiche è difettosa”, ha affermato HRW. “In un rapporto del 2021, Human Rights Watch ha documentato la censura da parte di Facebook della discussione sulle questioni relative ai diritti relativi a Israele e Palestina e ha avvertito che Meta stava mettendo a tacere molte persone arbitrariamente e senza spiegazioni”.

Un giorno prima che HRW pubblicasse il suo rapporto, il consiglio di sorveglianza di Meta ha dichiarato che il gigante dei social media, precedentemente noto come Facebook, ha commesso un errore nel rimuovere due video che ritraevano ostaggi e vittime durante l’assalto militare israeliano contro i palestinesi a Gaza.

“Invece di scuse stanche e vuote promesse, Meta dovrebbe dimostrare di essere seriamente intenzionata ad affrontare una volta per tutte la censura relativa alla Palestina, adottando misure concrete verso la trasparenza e la correzione”, ha detto Brown.

