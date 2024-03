L’autonomia differenziata ci riguarda tutte e tutti. Sabato manifestazione nazionale a Napoli

Sabato 16 marzo saremo insieme, in piazza a Napoli, con chi lotta per il lavoro e con gli operai delle fabbriche avvelenate; con quanti hanno aperto vertenze ambientali legate all’ecocidio; con i precari, i disoccupati, i sottoccupati, gli studenti e le studentesse che subiscono repressione e censura.

Scenderemo in piazza per denunciare dissimmetrie e disservizi intollerabili e penalizzanti per tutti/e, per fermare l’emigrazione giovanile, per porre fine al lucrativo e avvilente “turismo” sanitario, per le aree interne dimenticate e depredate.

Dimostreremo che esiste un’Italia che non vuole privilegi: donne e uomini che non vogliono salvarsi da sole/i, ma chiedono scuole a tempo pieno da Sondrio a Siracusa, rispetto per i diritti delle bambine e dei bambini, ovunque siano nate/i; per le donne, cui è negata l’emancipazione piena; per chi è costretto a rinunciare alle cure e alla prevenzione. Eleveremo un ponte di pace contro il mostro sullo Stretto; lotteremo insieme perché l’hub energetico non si trasformi nell’ennesima servitù; insieme per il Mezzogiorno, cancellato dal testo della Costituzione dalla Riforma del Titolo V.

Saremo in piazza con le vertenze a difesa dei diritti di tutti e tutte, contro l’inganno dei Lep e del residuo fiscale, che premia i ricchi e penalizza e colpevolizza i poveri; contro la lusinga ingannevole con cui vengono allettati/e i cittadini e le cittadine del Nord, cui si promette benessere mentre si privatizzano persino i pronto soccorso, in una competizione assurda fra lavoratori e territori, Nord e Sud, grandi centri e piccoli comuni. Una competizione a perdere, che premia i potentati regionali e li rende permeabili al malaffare.

Rifiutiamo la logica dei diritti garantiti e differenti sulla base del certificato di residenza. Non barattiamo il benessere di pochi/e con la miseria di troppi/e.

Esigiamo diritti uguali e indivisibili, garantiti allo stesso modo su tutto il territorio della Repubblica, abbandonando la logica dell’essenzialità per assumere quella dell’uniformità.

Impediamo che lotte e conquiste siano vanificate da un processo irreversibile.

Un mondo come il nostro – fondato sull’alternativa tra diritti e profitto – non è quello in cui ci riconosciamo.

𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢𝐚𝐦𝐨𝐥𝐢 𝐪𝐮𝐢 𝐞𝐝 𝐨𝐫𝐚!

Dopo sarà troppo tardi, non si potrà più tornare indietro.

Da Napoli si alzi una voce sola: stop al disegno di legge Calderoli!

Ci appelliamo a chi siede in Parlamento, a sindaci e sindache, ai rappresentanti di tutte le istituzioni, ai movimenti sociali, alle associazioni e ai comitati, ai sindacati e ai partiti politici, agli uomini e alle donne del Sud che non piegano la testa, agli uomini e alle donne del Nord che credono ancora nell’uguaglianza e nella solidarietà, all’Italia che non si fa ingannare.

Le adesioni:

ASSOCIAZIONI AIR, Associazione Architetti in Rete Anpi Comitato Provinciale Napoli Anpi, sezione “Lenuccia” – Napoli Anpi, sezione S. Anastasia Anpi, sezione Torre del Greco Assemblea Scuola pubblica Associazione Carteinregola Associazione “Civico 7 Liberato” Associazione Eulalia – Roma Associazione Marano Associazione Pari Diritti – Roma Associazione YaBasta (Scisciano) Associazione “Verso il Kurdistan”, Alessandria Casa Internazionale delle donne CAU (Collettivo Autorganizzato Universitario Napoli) Centro Culturale Palestinese “Handala Alì” CESP – Centro Studi per la Scuola pubblica – Campania Collettivo studentesco “Marea” Comitato civico di San Giovanni a Teduccio (adesione del portavoce, Vincenzo Morreale Comitato “Lammatari”, Napoli Comitato ‘O pappece” Comitato “Rinascita” – Pomigliano d’Arco Comitato di scopo per la MIR (Misura integrativa al reddito) Comitato Salvemini Coordinamento campano “Acqua pubblica” Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Caserta Coordinamento per il diritto alla Salute – Campania Equità territoriale Federazione Gilda-Unams Forum Salute e diritti Generazioni Future – Società cooperativa di mutuo soccorso ecologico Infiniti Mondi – Rigenera Campania La Sicilia Alza La Voce Legambiente Liceo Artistico “Federico II, Stupor mundi” (delegazione di 54 studenti) Medicina Democratica Movimento di Rappresentanza Sociale Movimento Migranti e Rifugiati Napoli Movimento nazionale “Equità territoriale” Movimento NeoPopolari Sturziani Movimento qualità della vita Napoli Solidale Ragazzi Sport Festival Rete sociale “No-box. Diritto alla città” Rete Stop biocidio ReteRosa – Stati generali donne Rinascita Pomigliano SAC Studenti Autorganizzati Campani VOLT-IT Caserta SINDACATI CGIL Campania Cobas Scuola Avellino, Caserta, Napoli, Salerno Cobas Lavoro Privato Avellino, Caserta e Napoli Confederazione COBAS Campania FLC- CGIL FP (Funzione pubblica) CGIL FISI Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali Gilda degli Insegnanti – Napoli Le Radici del Sindacato SGB (Sindacato generale di base) SICOBAS USB Campania (Unione sindacale di base) ORGANIZZAZIONI E MOVIMENTI POLITICI Campagna per il diritto all’abitare “Civico 7” Liberato Comune di Corato (rappresentanti: Eliseo Tambone e Corrado de Benedittis, Sindaco di Corato CSU Officina 99 Ex OPG Je so’ pazzo Europa Verde Fronte del Dissenso Futuro Meridiano Mera25 (DiEM 25, partito per la democratizzazione dell’Europa Mezzocannone Occupato Movimento 5 Stelle Partito Comunista Italiano Partito dei Carc (Comitati di appoggio alla rivoluzione comunista) Partito della Rifondazione Comunista PD, Partito Democratico, Federazione provinciale Potere al Popolo * PSI Scuola Rete dei Comunisti – Campania Sinistra Anticapitalista ZERO81 – Laboratorio di Mutuo soccorso – Napoli RIVISTE Lavoro e Salute Sud-Lab La riscossa del Sud

