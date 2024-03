La farsa macabra dei “nostri valori”

I Tg stanno trasmettendo in continuazione servizi sulle “elezioni-farsa” russe dove le ultime notizie danno conto di un’affluenza alle urne del 73,3% degli aventi diritto al voto (alle ultime politiche in Italia è stata del 63,91%, nelle regionali sarde e abruzzesi è scesa a circa il 50%).

Nelle stesse ore la presidente del consiglio è in Egitto insieme al Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per un “bilaterale e missione UE” con Al Sisi, ovvero, il così detto “Piano Mattei per l’Africa“.

Gli incontri bilaterali hanno anticipato il Vertice UE-Egitto per la firma di un memorandum che “eleverà le relazioni al livello di partenariato globale e strategico“ e che include un assegno UE da 7,4 miliardi per il governo di Abdel Fattah al-Sisi.

Lo stesso Al Sisi che in 11 anni di dittatura ha fatto sparire migliaia di persone ammazzate in piazza, in carcere o svanite nel nulla: i tantissimi Giulio Regeni d’Egitto (sul giovane ricercatore triestino barbaramente trucidato al Cairo nel 2016 non è stata spesa nemmeno mezza parola).

Lo stesso Al Sisi che ha cancellato dal paese ogni forma di dissenso e che ha schiacciato l’Egitto sotto un tallone di ferro dopo aver soffocato nel sangue la ‘rivoluzione’ di piazza Tahrir.

Ricordiamocelo quando ci vengono a dire che stanno facendo una guerra da due anni per difendere i “nostri valori“. Una guerra nel cuore dell’Europa che è già costata centinaia di migliaia di morti, che ha fatto dell’Ucraina un paese distrutto e che rischia di far precipitare l’intero continente in un conflitto nucleare.

20 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO