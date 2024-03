Torino. L’università cancella il progetto con Israele

La coscienza umana fa un passo avanti ogni qual volta si riesce a chiamare l’orrore col proprio nome, a prescindere dall'”appartenenza” al campo degli alleati o dei nemici.

E non è un caso che sia la mobilitazione degli studenti a rompere la campana di vetro dell’omertà che consentiva alle università italiane di stringere accordi con quelli che si sono rivelati, a tutti gli effetti, dei criminali. Se ne stupisce, e ovviamente se ne lamenta, il giornale di casa Agnelli, che i torinesi doc conoscono come “la busjarda“.

No al progetto con Israele L’Università di Torino si schiera con gli studenti

«Basta accordi dell’Università con Israele». Cori, striscioni, bandiere. Sono arrabbiati gli universitari di Torino. E ieri hanno chiesto all’Ateneo di non voltarsi dall’altra parte. Di sottoscrivere quella lettera – mandata al ministero degli Affari esteri e già firmata da oltre 1700 accademici di tutto il Paese – per sospendere l’accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra le università e i centri di ricerca italiani e israeliani.

Un appello a cui l’ateneo torinese ha risposto votando una mozione di poche righe: «Il Senato accademico ritiene non opportuna la partecipazione al bando Maeci, visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza».

È il primo ateneo italiano a sospendere nuove collaborazioni con le realtà accademiche israeliane. La giornata è iniziata all’insegna delle proteste. Al grido “Palestina libera”, gli universitari di Cambiare Rotta e Progetto Palestina hanno interrotto la seduta del Senato con bandiere e striscioni.

«A fine febbraio – ha ricostruito Imen, una militante di Progetto Palestina – il ministero degli Affari esteri ha annunciato il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca tra Italia e Israele, da presentare entro il 10 aprile. Non è difficile immaginare per quali fini verranno utilizzati».

Da qui, la lettera aperta firmata da oltre 1700 accademici di tutta Italia per chiedere alle Università di prendere una posizione. «Il finanziamento – viene spiegato nella missiva – potrebbe essere utilizzato per sviluppare tecnologia dual use, ovvero a impiego sia civile sia militare».

La richiesta degli studenti di Torino al rettore e ai membri del Senato è stata quella di aderire all’appello: «Vogliamo che il nostro Ateneo non si renda complice del genocidio in atto – ha dichiarato Francesco di Cambiare Rotta – che i centri di produzione del sapere non siano legati alla violenza e che nessuna delle nostre ricerche possa essere utilizzata per fini militari».

I docenti hanno ascoltato in silenzio. «Riceviamo il documento – è stata la risposta del rettore, Stefano Geuna – e ne discuteremo al momento opportuno».

Ma i giovani non potevano aspettare. E hanno chiesto al vertice dell’ateneo di «essere partecipe della decisione». È iniziato così, a seguito della seduta del Senato, un pomeriggio di confronto tra le due anime dell’Università.

Nell’Aula Magna di via Po, la comunità accademica ha ricordato ai ragazzi il «valore della ricerca e della collaborazione tra docenti» e si è detta «contraria al boicottaggio accademico». Perché, sono le parole di Francesco Ramella, direttore del dipartimento di Culture Politica e Società, «la libertà di ricerca e di insegnamento sono valori costituzionali e costruiscono ponti di pace».

«Non ci giriamo dall’altra parte – ha aggiunto Gianluca Cuniberti, direttore del Dipartimento di studi storici – siamo attenti alla questione palestinese, vogliamo capirla in profondità».

Ma agli studenti le parole non sono bastate. Chiedevano un segnale. Così il Senato si è riunito nuovamente e ha votato una mozione che di fatto sospende la partecipazione al bando Maeci.

Solo due astenuti e una contraria, Susanna Terracini, direttrice del Dipartimento di matematica e discendente di Umberto, tra i fondatori dell’Ordine Nuovo e del Partito Comunista: «Sono contraria ai boicottaggi accademici perché, con l’esclusione dei progetti bellici, le collaborazioni scientifiche e gli scambi tra studenti sono un elemento portatore di pace».

Gli altri docenti hanno parlato di «vittoria del dialogo». «In questo momento – ha spiegato Ramella – non c’è una condizione ideale per fare ricerca in Israele o per mandare nel Paese studenti, è guerra».

Hanno parlato di “vittoria” anche gli studenti: «Proveremo a ottenere lo stesso risultato negli altri Atenei del Paese, vogliamo rompere ogni complicità tra Italia e Israele».

* da La Stampa



