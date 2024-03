Morto l’avvocato Piscopo, un pezzo della storia anni ‘70

Ieri mattina è morto l’avvocato Francesco Piscopo, un pezzo della storia degli anni ‘70, un fiero oppositore dei processi e delle leggi di emergenza. Aveva difeso molti arrestati e imputati insieme ad altri colleghi.

Chi scrive queste poche righe ricorda della sua figura il senso dell’umorismo e dell’ironia.



Parafrasando le requisitorie e le ordinanze dei magistrati diceva, in occasione degli avvocati arrestati come “complici dei terroristi”, che “se l’avvocato non viene pagato dai clienti è perché fa parte della banda“.

E se prende la parcella? “Sono soldi frutto di rapine e attività illecite quindi se ne deduce che è colpevole, l’avvocato c’entra sempre”.



E ancora: “È quando sembra le prove non vi siano che in realtà ci sono. Se ci sono, se ne può discutere”.



Francesco Piscopo raccontava degli interrogatori di Toni Negri davanti al pm Pietro Calogero. “Gli davo gran calci sotto il tavolo per costringerlo a stare zitto. Perché lui tendeva a rispondere quando il magistrato tendeva a impostare una sorta di conversazione diceva lui perché voleva capire”.



Piscopo interrompeva il pm: “Scusi dottore se dobbiamo conversare tolga le manette al professore e andiamo al ristorante”. Piscopo intanto continuava a dare calci “perché Negri era convinto di convincere il magistrato che lui non c’entrava. Impresa impossibile. Non aveva davanti un magistrato ma un avversario politico. E lo sapeva benissimo ma era portato a rimuovere perché presumeva molto da se stesso”.

