A Torino e Firenze gli studenti impegnano le università alla revoca degli accordi con Israele

Gli studenti solidali con la Palestina a Torino, ieri hanno occupato il rettorato dell’Università, chiedendo che il Senato accademico, previsto per oggi in una seduta online, si svolga in una seduta congiunta alla presenza degli occupanti e chiedono inoltre un confronto con il rettore Stefano Geuna.

“Il rettore fin dai primi giorni ha chiesto un incontro con chi sta occupando Palazzo Nuovo (sede delle facoltà umanistiche, ndr) con l’unico scopo di interrompere il blocco delle lezioni – affermano gli studenti – Avevamo avanzato la richiesta di una seduta di senato accademico congiunta dove fossero presenti gli studenti e le studentesse, ma è stata spostata online. Il rettore si sta sottraendo da più di una settimana a ogni tipo di confronto”. “Resteremo qui finché non si presenteranno i senatori, i consiglieri per la seduta del senato in presenza. Abbiamo stilato un documento, insieme al corpo accademico, che consiste nella rescissione di ogni accordo con l’università israeliana col nostro ateneo – sottolineano gli studenti – L’Università deve dotarsi dello strumento del boicottaggio accademico per non dirsi complice di un genocidio”.

Secondo gli studenti occupanti del rettorato, gli accordi che l’UniTo ha con le università israeliane sono molti. “Gli accordi dell’Università di Torino sono parte integrante del genocidio palestinese. Il boicottaggio accademico è l’unico strumento per non essere complici dei crimini di guerra dello Stato di Israele”, concludono gli studenti.

All’università di Firenze a seguito della mobilitazione degli studenti è stato approvato il primo punto di una mozione, in cui la rettrice di impegna a prendere una posizione pubblica di condanna di Israele e portare questa posizione alla Conferenza dei Rettori Universitari (Crui). Il secondo punto, sugli accordi, è diventato una raccomandazione vincolante. Verrà costituito una commissione di valutazione e inserito un punto sui criteri per la valutazione nel codice etico alla quale potranno partecipare in qualche maniera da definire anche gli studenti

