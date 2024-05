Giovedi protesta sotto la Conferenza dei Rettori. Basta accordi tra università e industrie belliche

L’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università organizza per il giorno 23 maggio 2024 un presidio a Roma in occasione della riunione della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per chiedere il cessate il fuoco, l’interruzione dei rapporti tra università e Israele e tra università e filiera bellica, per chiedere le dimissioni dalla fondazione Medor (Leonardo) dei rettori ivi presenti, e una presa di posizione contro la repressione sugli studenti/esse. ,

Questa mobilitazione è lanciata insieme a diverse realtà studentesche e dei lavoratori dell’università, compresi i docenti aderenti all’appello contro il bando MAECI che prevede collaborazioni di ricerca con Università israeliane.

Il presidio comincerà dalle ore 9:00 in piazza S. Apostoli, da cui partirà una delegazione con l’obiettivo di incontrare gli esponenti della CRUI ( a cui è stata inviata una richiesta di incontro) e presentare le nostre istanze. Per aderire all’appello elaborato dalle realtà che hanno convocato il presidio, si può scrivere alla mail osservatorionomili@gmail.com.

Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università

USB P.I. Università

Cambiare Rotta

Ultima generazione

Rete studentesca per la Palestina Napoli

Comitato estensore lettera Maeci

Comitato Sapienza per la Palestina

Coordinamento Cobas Scuola Sicilia

Centro Studi Sereno Regis di Torino

WILPF Italia APS (Lega Internazionale dii Donne

per la Pace e la Libertà)

CERTO – Coord. per l’Etica nella Ricerca, TOrino

