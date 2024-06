Fermiamo la repressione delle lotte. Lunedi mobilitazione nazionale contro il DL 1660

Una giornata nazionale di mobilitazione è stata convocata per lunedi 24 giugno da diverse forze sociali, sindacali, politiche, studentesche contro il disegno di legge n. 1660.

Il DL porta la firma dei ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto (e più noto come nuovo D.L. Sicurezza) ed inizierà tra pochi giorni il suo iter parlamentare (non casualmente a urne chiuse). Il provvedimento nasce con l’intento, dichiarato dal Governo Meloni, di colmare un vuoto normativo nella efficace prevenzione di atti, sabotaggi e forme di conflitto percepite come eversive.

Parole importanti vengono spese per indicare fattispecie di reato che vanno dal neologismo del “terrorismo della parola” al delitto contro l’incolumità pubblica (rappresentato dall’occupazione di edifici vuoti e inutilizzati). Praticamente il dispositivo che a breve inizierà il vaglio dell’aula parlamentare con una pena che va da due a sei anni per chiunque detenga, o faccia circolare, in forma sia scritta che orale, testi ritenuti capaci di sobillare il compimento di atti o resistenze che coinvolgano uffici, istituzioni, servizi pubblici o di pubblica necessità. Il tutto basato su dinamiche preventive di un eventuale reato che potrebbe essere compiuto.

Per una disamina più completa del disegno di legge vedi:

Lo Stato di polizia in un disegno di legge.

1660.Un’altra legge fascistissima

******

Qui di seguito gli appuntamenti fin qui pervenuti per la giornata di mobilitazione nazionale contro il disegno di legge. La lista è in aggiornamento.

ANCONA: alle ore 16 presidio di fronte alla Prefettura – Piazza del Plebiscito 13

BARI: alle 16 in Piazza della Prefettura

BOLOGNA: alle ore 18 davanti alla Prefettura

MILANO: ore 15 davanti alla Prefettura

PISA: ORE 12.00 presidio-conferenza stampa in Piazza Mazzini/Prefettura

REGGIO CALABRIA: ore 17.30 in Piazza Italia

ROMA: appuntamento alle ore 16 in Piazza Capranica per muoverci insieme verso Piazza Montecitorio

