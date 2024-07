Il linguaggio guerrafondaio alla prova degli ospedali

Premetto: colpire con un missile un ospedale (per di più pediatrico) è una cosa orribile. E tuttavia mi chiedo: quanti ospedali palestinesi bombardati palestinesi ci vogliono per strappare un’apertura ad un Tg?

A #Gaza, sono 9 mesi che li attaccano almeno 3,4 volte al giorno tanto che ormai si è perso il conto, sia degli ospedali colpiti che dei pazienti che sono rimasti uccisi sotto le bombe israeliane. Eppure per questi crimini di guerra i nostri telegiornali spendono al massimo due, tre parole, in mezzo al solito “spiegone” quotidiano sulla “guerra in medio oriente”.

Ne deduco che ai geni che pilotano l’informazione mainstream occidentale, in realtà non interessi nulla tanto degli ospedali di Kiev quanto delle vittime ucraine, ma che questi signori diano gran risalto alla notizia esclusivamente in funzione della propaganda di guerra, dell’aumento delle spese in armi e deIl’escalation guerrafondaia che, se continua così, affonderà presto l’Europa.

Dunque, i morti non sono tutti uguali e nemmeno gli ospedali bombardati. Buio.

