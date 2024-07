La Meloni incontra il presidente israeliano Herzog. Proteste nella Capitale

La Presidente Meloni incontrerà oggi, a Palazzo Chigi, il Presidente israeliano Herzog. L’incontro avviene a pochi giorni dal “parere consultivo” della Corte Internazionale di Giustizia che – su richiesta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – si è espressa su temi cruciali, inerenti il conflitto israelo-palestinese, a partire dalle conseguenze legali delle politiche di Israele nei Territori Occupati Palestinesi.

In primo luogo ha riconosciuto che tutti i territori palestinesi sono sotto occupazione: Cisgiordania, Gerusalemme est e Gaza, anche nel suo status prima del 7 ottobre.

Nel suo parere la Corte internazionale di giustizia dice dunque che Israele ha illegalmente annesso ampie parti della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, che i palestinesi devono essere risarciti per quanto commesso dal 1967, che agli sfollati va riconosciuto il diritto a tornare al luogo di residenza originario. La Corte ha infine detto che Israele sta attuando una vera e propria apartheid in Cisgiordania e Gerusalemme Est.

La visita di Herzog oggi in Italia certifica che, dopo la Germania, l’Italia è il paese più servilmente complice dei crimini di Israele. Forse non troppo casualmente, anche alle Olimpiadi sarà proprio la squadra olimpica italiana a sfilare insieme a quella israeliana sulla Senna nella cerimonia di apertura.

Contro la visita del presidente israeliano nella Capitale si segnalano alcune azioni di protesta. Sul Ponte degli Annibaldi, di fronte al Colosseo alcuni militanti del Fronte della gioventù comunista hanno esposto uno striscione in occasione della visita a Roma di Isaac Herzog, presidente di Israele, con lo slogan in bella vista “Herzog not welcome! Free Palestine” ( “Herzog non è il benvenuto! Palestina libera” ).

Altri attivisti solidali con il popolo palestinese si sono dati appuntamento in mattinata alla Galleria Alberto Sordi a ridosso di Palazzo Chigi per protestare contro la visita del presidente israeliano.

