Mestre. Due compagni accoltellati, difendevano una donna

Questa notte due nostri compagni sono stati accoltellati mentre difendevano una donna che stava subendo una rapina. Uno ha riportato gravi ferite ed uno ha perso la vita.

Questo per noi è il tempo del dolore. Troppo dolore, un dolore che toglie le parole.

Quello che pensiamo, tutto quello che proviamo, troveremo il modo di dirlo. A breve.

Ora diciamo solo che esigiamo di non essere usat3 da chi semina odio.

C’è un colpevole. È una persona, una singola. Non importa dove sia nato o di che colore abbia la pelle. E tutto questo succede in una città abbandonata da anni a se stessa.

Non accettiamo strumentalizzazioni. E non le accettiamo per Giacomo che sarà sempre con tutt3 noi e per Sebastiano che è con il cuore a pezzi.

A Giacomo, che nella sua giovane vita ha sempre lottato per una società inclusiva, multiculturale, antirazzista lo dobbiamo.

Ciao Giacomo sarai sempre con noi.

