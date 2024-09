Manifestazioni a Roma e Milano contro il genocidio del popolo palestinese

Nelle strade di Roma e di Milano sono tornate le bandiere palestinesi e le manifestazioni di solidarietà contro il genocidio del popolo palestinese. In realtà a Milano c’è stata una continuità che ha visto cortei per ben 50 sabati di seguito, inclusi i mesi estivi.

Nonostante un crescente clima di intimidazione contro la solidarietà con i palestinesi, ieri centinaia di persone sono scese in piazza per gridare stop al genocidio, boicottaggio dei prodotti israeliani e denunciando la complicità del governo italiano che anche nell’ultima votazione all’Onu ha scelto di astenersi invece di votare a favore di una risoluzione – fine dell’occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele – imprescindibile per chiunque fino a oggi ha sostenuto l’ipotesi dei due popoli due stati. E’ stata una dimostrazione in più che governi come Italia e Germania si nascondono dietro una ipocrisia che però impone un prezzo di sangue enorme per il popolo palestinese.

Sia nelle manifestazioni di Roma che di Milano è stato ribadito che per il prossimo 5 ottobre non verrà accettato alcun divieto per la manifestazione nazionale convocata già da tempo e coerente con quella che fino ad oggi è stata in questo paese la libertà di espressione. Gli anatemi dei gruppi sionisti nelle comunità ebraiche e quelli dei giornali di destra non possono essere il metro di misura delle libertà politiche.

22 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO