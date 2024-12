Il Ddl 1660 bocciato dalla piazza, ora tocca a chi sta in Senato

Migliaia di persone, sicuramente il doppio di quanto dichiarato dalla Questura, sono scese in piazza ieri a Roma contro il Ddl sicurezza che introduce nel paese lo stato di polizia. Una presenza composita di un largo fronte politico e sociale che ha compreso la gravità del provvedimento in discussione al Senato dopo essere stato approvato dalla Camera.

Qualcuno ha provato a leggervi il perimetro del campo largo, in realtà la consapevolezza della posta in gioco va ben oltre, anzi, fino alla discussione alla Camera le forze dell’opposizione hanno dato prova di scarsissimo impegno contro il Ddl 1660. Durante il corteo alcuni giovani hanno intercettato Conte rammentandoglielo e ricordandogli anche il primo decreto sicurezza Salvini nato proprio durante il suo governo gialloverde.

Ieri nel pomeriggio un lungo corteo, almeno 30mila persone, è partito da Piazzale del Verano per andare a concludersi ed a riempire Piazza del Popolo. Uno spezzone del corteo ha deciso invece di concludere la manifestazione in Piazza Indipendenza per prendere in qualche modo le distanze da operazioni da campo largo di cui non si sente l’esigenza. E’ da come le forze dell’opposizione si muoveranno in Senato per bloccare il Ddl 1660 che si giudicheranno i fatti più che le parole.

Qui di seguito alcune foto della manifestazione di ieri a Roma.

foto di Patrizia Cortellessa

