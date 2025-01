Giustizia per Ramy, non manganelli per chi la chiede

Sabato in tante piazze abbiamo visto la protesta di chi chiede giustizia per Ramy, speronato e ucciso dai carabinieri che lo inseguivano. Anche l’ex capo della polizia Gabrielli ha riconosciuto che le modalità dei militari non hanno alcune legittimità.

Ci ha pensato la gestione delle piazze di ieri e poi la narrazione che ne è stata fatta in maniera bipartisan a mostrare come non siano state mele marce a uccidere Ramy, ma un sistema di prevaricazione e sfruttamento consolidato. Non solo esponenti del governo che, nonostante gli evidenti abusi dei carabinieri, continuano a spostare l’attenzione altrove. Ma anche il centrosinistra locale, da Lepore a De Pascale, che addirittura si inventa un “assalto alla sinagoga” per criminalizzare i manifestanti.

Le cariche e le manganellate chiudono il cerchio dell’impunità, e della vergogna con cui è stata trattata la vita di Ramy, solo perché lavoratore di origine migrante e della periferia: una categoria che tutta la classe dirigente odia, e che sopporta solo per sfruttarla.

*Portavoce nazionale Potere al Popolo

