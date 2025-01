Sui genocidi la memoria va aggiornata. Manifestazioni per la Palestina

Migliaia di persone sono nuovamente scese in piazza per la Palestina e per riaffermare che la memoria storica sui genocidi del passato va aggiornata alla lotta contro i genocidi del presente, a partire da quello contro i palestinesi, un aggiornamento senza il quale la stessa memoria può convertirsi in complicità o silenzio.

Un grande corteo ieri ha attraversato le strade di Roma da Piazza Vittorio ai Fori Imperiali, mentre a Milano si è svolto il 68° corteo consecutivo dall’ottobre 2023 che è partito da Piazzale Loreto e si è concluso all’anfiteatro della Martesana.

Manifestazioni si sono svolte anche a Napoli, Firenze e in altre città con lo slogan “La memoria va aggiornata stop al genocidio”.

Qui di seguito alcune foto delle manifestazioni di ieri a Roma

