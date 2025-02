Giovedi 27 febbraio giornata di mobilitazione nazionale dei lavoratori migranti

Tante adesioni e indizione di presidi per il prossimo 27 febbraio, giornata di mobilitazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori migranti indetta dall’Unione Sindacale di Base. Sarà un’occasione importante per portare con forza l’attenzione del Governo, delle forze politiche e dell’opinione pubblica le condizioni in cui si trovano oggi nel nostro Paese milioni di lavoratori stranieri.

I migranti, in Italia, subiscono decine di pratiche razziste e discriminatorie: difficoltà per l’ottenimento di qualsiasi documento che di diritto dovrebbe essere garantito, diverse modalità di sfruttamento lavorativo a cui sono sottoposti nei vari settori, lavoro nero e grigio, assenza di sicurezza del lavoro, non rispetto dei pagamenti del salario. Ed ancora difficoltà nell’affittare una casa, nell’accedere ai conti bancari, nell’accesso al servizio sanitario, fino al dover affrontare intere giornate davanti agli uffici immigrazione delle questure per ottenere un appuntamento.

Inoltre, dobbiamo registrare le condizioni inaccettabili in cui vengono tenuti centinaia di migliaia di migranti nei Centri di Accoglienza e nei CPR: vere e proprie strutture detentive su cui società e cooperative continuano a fare profitto sulle spalle delle persone.

Il 27 Febbraio sarà una giornata di mobilitazione nazionale: ora basta, non possiamo più aspettare!

A Roma saremo in Presidio a Piazza Esquilino, dalle ore 15:00, per chiedere al Governo ed al Ministero dell’Interno la rapida regolarizzazione di tutte e tutti i lavoratori stranieri, con l’immediato rilascio del Permesso di Soggiorno per tutti i richiedenti.

Alla data di oggi sono confermati presidi davanti alle Prefetture nelle città di: Bologna, Catania, Catanzaro, Genova, Milano, Novara, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Teramo, Torino.

Hanno aderito:

Arci Roma,

Asgi Lazio,

Asia-Usb Catania,

Associazione Attiva Diritti,

Associazione delle donne Bangladesi,

Amra Kojon,

Associazione Dhuumcatu,

ARTI: association des resortisants Togolais en Italie,

AMT: associazione Maliana di Torino,

ASDT: Associazione congolese di Torino,

BE FREE CONTRO TRATTA VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI,

Cambiare Rotta,

Centro Internazionale Crocevia,

ControVento Ragusa,

Cooperativa Dokulaa,

CRED,

CUB Ragusa,

Collettivo peruviano “Genera e diffonde coscienza”,

Giù le Mani dall’Africa,

Igbo Women Socio Cultural Organization Italy,

International Migrants Alliance,

Mani Rosse Antirazziste,

Movimento per il diritto all’abitare,

MOVIMENTO 21 marzo Torino,

CSC Nuvola Rossa,

O.a.c.r.i. (Organizzazione delle associazioni dei rifugiati colombiani in Italia),

Osa,

Partito della Rifondazione Comunista-Roma,

Rifondazione comunista Scicli (RG),

Potere al Popolo,

Progetto Diritti,

Rete dei Comunisti,

SOS Rosarno,

Spazi Circolari,

Sportello Migranti 49,

Sportello Sociale San Berillo,

Union de Peruanos en Europa – Sezione Roma,

JVP SRI LANKA – comitato in Italia,

Terra e Libertà – San Severo

